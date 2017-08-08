Акції від Райффайзен Банк Аваль

Київ. 15 листопада. — Райффайзен Банк Аваль пропонує власникам преміальних кредитних карток Platinum Mastercard та кредитних карток Mastercard World «Хочу-картка» від Райффайзен Банку Аваль взяти участь у розіграші квитків на Берлінале за Програмою винагород Mastercard®.
Власники платіжних карток Mastercard® World «Хочу-картка», Mastercard® World «100 днів» чи Mastercard® Platinum від Райффайзен Банку Аваль можуть скористатися новою акційною пропозицією у Програмі винагород Mastercard.
Замовляйте передплати MEGOGO (на вибір) на 3 місяці зі знижкою 50% у балах та беріть участь у розіграші телевізора Samsung 43’’ або передплат MEGOGO «Кіно та ТБ: Максимальна» на 12 місяців.
Щоб взяти участь в акції:
- заходьте до каталогу Програми винагород Mastercard із 20 листопада до 20 грудня 2019р.;
- замовляйте передплати MEGOGO («Легка», «Оптимальна», «Максимальна») на 3 місяці зі знижкою 50% в балах*;
- серед усіх, хто замовив акційну передплату, буде розіграно телевізор Samsung 43’’ та 20 річних передплат MEGOGO «Кіно та ТБ: Максимальна».
Акція діє з 20.11.2019 по 20.12.2019 року включно на всій території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей.
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