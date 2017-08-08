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Банк Аваль

Акції від Райффайзен Банк Аваль
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:44

Вирушайте на Берлінале

Київ. 15 листопада. — Райффайзен Банк Аваль пропонує власникам преміальних кредитних карток Platinum Mastercard та кредитних карток Mastercard World «Хочу-картка» від Райффайзен Банку Аваль взяти участь у розіграші квитків на Берлінале за Програмою винагород Mastercard®.

Для цього потрібно:

1. Зареєструватися на http://rewards.mastercard.ua/.

2. Розраховуватися карткою Mastercard Platinum, Mastercard World та накопичувати бали.

3. Обміняти 0 балів на участь в акції.

Акція діє з 15.11.2019 р. до 15.01.2020 р. на всій території України, за винятком Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС.

Детальні умови – http://rewards.mastercard.ua/

https://www.aval.ua/news/virushayte-na- ... ercard-971
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Повідомлень: 1075
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:14

Насолоджуйтеся кінохітами та ТБ із MEGOGO

Власники платіжних карток Mastercard® World «Хочу-картка», Mastercard® World «100 днів» чи Mastercard® Platinum від Райффайзен Банку Аваль можуть скористатися новою акційною пропозицією у Програмі винагород Mastercard.

Замовляйте передплати MEGOGO (на вибір) на 3 місяці зі знижкою 50% у балах та беріть участь у розіграші телевізора Samsung 43’’ або передплат MEGOGO «Кіно та ТБ: Максимальна» на 12 місяців.

Щоб взяти участь в акції:

- заходьте до каталогу Програми винагород Mastercard із 20 листопада до 20 грудня 2019р.;

- замовляйте передплати MEGOGO («Легка», «Оптимальна», «Максимальна») на 3 місяці зі знижкою 50% в балах*;

- серед усіх, хто замовив акційну передплату, буде розіграно телевізор Samsung 43’’ та 20 річних передплат MEGOGO «Кіно та ТБ: Максимальна».

Акція діє з 20.11.2019 по 20.12.2019 року включно на всій території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Деталі на сайті програми.

https://www.aval.ua/news/nasolodzhuytes ... ercard-977
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Повідомлень: 1075
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:15

Час подарунків

Отримуйте подарунковий сертифікат мережі кінотеатрів Multiplex.

Для участі в акції*:

1) відкривайте кредитну картку «100 днів» або «Хочу-картка» від Райффайзен Банку Аваль у період з 25 листопада по 25 грудня 2019 року;

2) реєструйтеся в Програмі винагород Mastercard;

3) отримуйте подарунковий сертифікат мережі кінотеатрів Multiplex номіналом 240 грн у розділі «Спеціальна пропозиція»**.

Деталі на сайті: http://rewards.mastercard.ua

* Акція діє з 25.11.2019 по 25.12.2019 включно на всій території України, за винятком Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС.

** Фонд заохочень акції обмежений і становить 1 500 сертифікатів. Пропозиція дійсна до 14.01.2020 р.

https://www.aval.ua/news/chas-podarunki ... ercard-978
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Повідомлень: 1075
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:16

Виграйте один із двох подарункових сертифікатів на подорож

Беріть участь у розіграші одного з двох сертифікатів на подорож номіналом 50 000 грн.

Для участі в акції *:

1) відкривайте кредитну картку «100 днів» або «Хочу-картка» від Райффайзен Банку Аваль у період з 25 листопада по 25 грудня 2019 року;

2) розраховуйтеся кредитною карткою та беріть участь у розіграші одного з двох сертифікатів на подорож номіналом 50 000 грн. Кожні 100 гривень покупок – один шанс на перемогу.

Офіційні правила.pdf

* Акція діє з 25.11.2019 по 25.12.2019 включно на всій території України, за винятком Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС. Визначення переможців буде проводитися до 14.01.2020 р.

https://www.aval.ua/news/vidkrivayte-kr ... dorozh-979
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:16

Додаткові знижки в Black Friday

Під час грандіозного розпродажу – Black Friday – отримайте більше знижок у modnaKasta із карткою Visa від Райффайзен Банку Аваль.

Сплачуйте за замовлення на modnakasta.ua карткою Visa від Райффайзен Банку Аваль і гарантовано отримайте додаткову знижку -5%. А якщо ваше замовлення виявиться п'ятим, оплаченим карткою Visa, ваша додаткова знижка становитиме -20%.

Знижка надається в момент оформлення замовлення. Акція діє впродовж усього терміну розпродажу Black Friday на modnakasta.ua.

Дізнайтеся більше на modnakasta.ua.

https://www.aval.ua/news/dodatkovi-zniz ... u-aval-981
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Повідомлень: 1075
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 5678
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