Акції від Райффайзен Банк Аваль

Київ. 15 листопада. — Райффайзен Банк Аваль пропонує власникам преміальних кредитних карток Platinum Mastercard та кредитних карток Mastercard World «Хочу-картка» від Райффайзен Банку Аваль взяти участь у розіграші квитків на Берлінале за Програмою винагород Mastercard®.
Власники платіжних карток Mastercard® World «Хочу-картка», Mastercard® World «100 днів» чи Mastercard® Platinum від Райффайзен Банку Аваль можуть скористатися новою акційною пропозицією у Програмі винагород Mastercard.
Замовляйте передплати MEGOGO (на вибір) на 3 місяці зі знижкою 50% у балах та беріть участь у розіграші телевізора Samsung 43’’ або передплат MEGOGO «Кіно та ТБ: Максимальна» на 12 місяців.
Щоб взяти участь в акції:
- заходьте до каталогу Програми винагород Mastercard із 20 листопада до 20 грудня 2019р.;
- замовляйте передплати MEGOGO («Легка», «Оптимальна», «Максимальна») на 3 місяці зі знижкою 50% в балах*;
- серед усіх, хто замовив акційну передплату, буде розіграно телевізор Samsung 43’’ та 20 річних передплат MEGOGO «Кіно та ТБ: Максимальна».
Акція діє з 20.11.2019 по 20.12.2019 року включно на всій території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей.
Під час грандіозного розпродажу – Black Friday – отримайте більше знижок у modnaKasta із карткою Visa від Райффайзен Банку Аваль.
Сплачуйте за замовлення на modnakasta.ua карткою Visa від Райффайзен Банку Аваль і гарантовано отримайте додаткову знижку -5%. А якщо ваше замовлення виявиться п'ятим, оплаченим карткою Visa, ваша додаткова знижка становитиме -20%.
Знижка надається в момент оформлення замовлення. Акція діє впродовж усього терміну розпродажу Black Friday на modnakasta.ua.
Маєте кредитні картки: «Прозора», «Fishka», «Fishback», «Хочу-картка», Кредитна картка «Хочу-картка 2.0» , «100 днів» від Райффайзен Банку Аваль?
Скористайтеся шансом виграти один з двох сертифікатів на подорож 50 000 грн кожний!
Для участі в розіграші:
Розраховуйтесь Вашою кредитною карткою в період з 01.12.2019 – 31.01.2020 від Райффайзен Банку Аваль на суму від 1000 грн. та ставайте учасником розіграшу! Сумарно розрахунок на суму 1000 грн. дорівнює 1 шансу на перемогу у розіграші. Більше розрахунків – більше шансів на виграш! *Акція діє з 01.12.2019-31.01.2020р. на всій території України за виключенням Автономної Республіки Крим та зони проведення Операції об’єднаних сил.
Детальні правила акції за посиланням: Офіційні правила
Просто розраховуйтеся карткою Visa Fishka від Райффайзен Банку Аваль у магазинах Партнерів Програми Fishka до кінця грудня та отримуйте знижки балами:
10% – Будинок іграшок 10% – Prostor до 10% – Алло 10% – Фуршет 20% – MeiWei 20% – A la minute 10% – магазини на ОККО додатково 3% – ОККО 3% – СК «Універсальна» 3% – Твоя Шина 1% – Easy Pay ЗАГАЛЬНА ВИГОДА – 100%
Пропозиція діє з 4 по 31 грудня 2019р.
Знижки нараховуються балами на картку Fishka протягом 10 днів після покупки при умові сканування та розрахунком карткою Visa Fishka/Visa Business Fishka (але після підтвердження Банком проведення оплати карткою).
Знижки не сумуються з іншими акційними знижками нарахування балів.
Найменування Акції «100% заощаджень з картками Visa Fishka у грудні» означає, що сума відсоткових часток зазначених вище пропозицій Партнерів Акції становить 100%.