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Акції від Райффайзен Банк

Акції від Райффайзен Банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:52

Re: Акції від Райффайзен Банк

Успішний бізнес починається з рахунку в Райфі

https://news.finance.ua/ua/uspishnyy-bi ... 1711724046

Акція діє з 1 квітня 2024р. по 30 червня 2024р.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 16:52

Re: Акції від Райффайзен Банк

Спробуйте вести бізнес із Райфом

Нові бізнес-клієнти Райффайзен Банку можуть скористатися спеціальними умовами обслуговування в рамках акції, що діє з 1 липня по 30 вересня 2024 р.

Детальніше за посиланням
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:07

Re: Акції від Райффайзен Банк

Акція! «сМАКуй літо з Obsidian Card» від Таскомбанк й Visa!

https://news.finance.ua/ua/akciya-smaku ... ion_070824

Акція діє з 07.08.2024 по 07.10.2024
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