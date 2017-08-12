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Как не забыть
карту в банкомате

Как не забыть карту в банкомате
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2017 21:59

Как не забыть карту в банкомате

Чтобы не забыть карту в банкомете - избегайте банкоматов, которые сначала выдают деньги, а потом карту.

Так работают банкоматы Приватбанка, что особенно неприятно в виду их большой распространенности. Помимо того, что эти банкоматы сначала выдают деньги, а потом карту, у них еще после получения денег на экране появляются какие-то вопросы, реклама и т.п., но ни сообщения, ни индикации, о том что не забудьте карту. Получив карту люди забывают о карте и банкомат ее съедает без предупреждения. Таким образом я и несколько моих знакомых потеряли карты в банкоматах Приватбанка. Стараюсь избегать этих банкоматов, либо быть на чеку пользуясь ими.

С этой особенностью банкоматов Приватбанка познакомился еще лет 10 назад, с тех пор ничего не изменилось. Банку видимо выгодно, чтобы люди забывали карты в банкоматах и не хотят ничего исправлять.

Нормальные банкоматы выдают сначала карту, а потом деньги. Либо есть индикация или звук, чтобы не забыли карту.
AG_
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2017 08:37

Re: Как не забыть карту в банкомате

Ну, относительно рекламы говорить не буду) но вот то что у банкоматов приватбанка есть такой минус это точно. После снятия денег со счета всегда попадаешь на страничку с вопросом снять еще денег или проверить баланс? лично видел как девушка мин 20 стояла перед банкоматом проверяя счет повторно, просто потому что не знала как выйти из этого меню...
особенно в солнечный день, когда свет падает на экран и почти ничего не видно)
так что после снятия средств и проверка баланса, рекомендую прямо с ввода клавиатуры нажимать на кнопку "отмена" или "cancel" или "annulation cancel", тогда сеанс работы банкомата будет завершен, и он отдаст Вам карту.
snero
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2017 12:11

Банкоматы ПроКредит настроены также. Сначала дает деньги, потом чек, потом спрашивает, не желает ли клиент чего-то еще. И только после отказа начинает пищать, напоминая забрать карту.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 08 жов, 2017 17:53

Это на самом деле очень актуально для некоторых людей.
Мой сын-студент ухитрился за месяц дважды забыть карту в банкомате "Приватбанка".
Дал ему только что эту ссылку - пусть почитает.
Хотя, как назло, именно банкоматы "Привата" чаще всего и попадаются ему на пути.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 жов, 2017 20:45

Re: Как не забыть карту в банкомате

Ну кому как. Меня, например, бесят банкоматы Альфы.
Когда пытаешься снять 20 тысяч двухсотками или сотками (другими купюрами их банкоматы не заряжают), приходится несколько раз вставлять карту и вводить пин-код. А сзади стоит толпа. Очень напрягает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 10 жов, 2017 13:12

Re: Как не забыть карту в банкомате

А я бы еще рекламу убрала и лишние вопросы о том чистый ли банкомат или нет, тоже напрягает.
natalilev1993
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2017 13:16

Re: Как не забыть карту в банкомате

  AG_ написав:Нормальные банкоматы выдают сначала карту, а потом деньги. Либо есть индикация или звук, чтобы не забыли карту.

Боюсь, если человек путается в таких элементарных вещах, то это или банальная расхлябанность или чрезмерное волнение. Лично я проверяю всегда 3 вещи после выдачи денег: пересчитываю их количество, смотрю чек, и аккуратно укладывают деньги и карточку на положенное место.
Финансистка97
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:52

Как не забыть карту в банкомате

Нажать красную клавишу на цифровой клавиатуре банкомата
и забрать карту из картридера.
Qwerty1999
 
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