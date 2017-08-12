Как не забыть карту в банкомате

Додано: Пон 09 жов, 2017 20:45

Ну кому как. Меня, например, бесят банкоматы Альфы.

Когда пытаешься снять 20 тысяч двухсотками или сотками (другими купюрами их банкоматы не заряжают), приходится несколько раз вставлять карту и вводить пин-код. А сзади стоит толпа. Очень напрягает.

Кто не пьёт, тот не рискует.