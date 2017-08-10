Акції від ТАСКОМБАНК

Додано: Сер 13 вер, 2017 15:27

Развивая розничный бизнес нового клиентоориентированного формата и стремясь удовлетворять актуальные потребности своих клиентов, ТАСКОМБАНК предоставляет всем держателям его кредитной карты «Большая пятерка» уникальную возможность сэкономить 5% от потраченной суммы за покупки авиа- и ж/д билетов. Данное предложение ограничено во времени и действует в период с 11 сентября по 31 октября включительно — детали на сайте.Напомним, что в рамках постоянно действующей бонусной программы «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНКОМ» Банк возвращает до 2% от суммы каждой покупки в торгово-сервисной сети и в сети Интернет кредиткой «Большая пятерка».Напомним, что каждый держатель «Большой пятерки» имеет возможность оформить кредитный лимит до 100 000 грн., который возобновляется каждый раз после погашения задолженности, даже частичного. При этом бесплатное подключение к интернет-банкингу ТАС24 открывает свободный доступ к средствам на счетах в ТАСКОМБАНКЕ в любое время, в любой стране мира.Функция кэшбэка и льготный период делает кредитную карту «Большая пятерка» универсальным и удобным платежным инструментом для ежедневных покупок. Рассчитываясь кредитной картой в магазинах, кафе, за проживание в отеле, за билеты на поезд или самолет, клиенты сразу получают необходимый товар или услугу, деньги за которые могут вернуть в течение 55 дней льготного периода без комиссий.Более детальную информацию о преимуществах кредитной карты «Большая пятерка» можно узнать в ближайшем отделении АО «ТАСКОМБАНК» или по телефонам Контакт-центра: 0 800 503 580 и 044 393 25 90.