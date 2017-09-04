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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:04

Плати Visa — выигрывай билеты на фестиваль BeLive

ТАСКОМБАНК присоединился к совестной акции Visa и фестиваля BeLive.
Стать участником акции может каждый владелец карты Visa от ТАСКОМБАНКА, который в период ее проведения — с 10 апреля по 10 июня 2018 г. — расплатится картой Visa, а также зарегистрируется на visa.com.ua. Каждый участник акции получает шанс выиграть 2 из 250 билетов на фестиваль BeLive.
Розыгрыш проводится каждую неделю и определяются 14 победителей по 2 билета на каждого.
Фестиваль BeLive пройдет на НСК «Олимпийский» 21-24 июня 2018 г.

http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/
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Повідомлень: 359
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:27

Бесплатная доставка товара при оплате картой Mastercard

ТАСКОМБАНК присоединился к акции от Mastercard и 27.ua и предоставляет возможность владельцам карт Mastercard, эмитированных Банком, получить заказанный товар бесплатно. Для того чтобы стать участником акции, в период ее проведения необходимо: купить товар на сумму, превышающую 500 гривен с учетом НДС и осуществить оплату товара на сайте 27.ua с помощью карты Mastercard.
Обращаем Ваше внимание, что обычная стоимость доставки, рассчитанная согласно условиям, размещенных по ссылке https://27.ua/ua/info/delivery/, не превышает 700 грн. Выбраны следующие опции при оформлении заказа: адресная доставка по Украине или самовывоз из отделений «Новая Почта» или «Мост Экспресс».
Акция действует с 18.04.2018 до 18.05.2018 гг. по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий и населенных пунктов, в которых осуществляется АТО и перечень которых утвержден КМУ.
Подробнее на сайте mastercard.ua

http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 359
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<12
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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