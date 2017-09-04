Акції від ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК присоединился к совестной акции Visa и фестиваля BeLive. Стать участником акции может каждый владелец карты Visa от ТАСКОМБАНКА, который в период ее проведения — с 10 апреля по 10 июня 2018 г. — расплатится картой Visa, а также зарегистрируется на visa.com.ua. Каждый участник акции получает шанс выиграть 2 из 250 билетов на фестиваль BeLive. Розыгрыш проводится каждую неделю и определяются 14 победителей по 2 билета на каждого. Фестиваль BeLive пройдет на НСК «Олимпийский» 21-24 июня 2018 г.
ТАСКОМБАНК присоединился к акции от Mastercard и 27.ua и предоставляет возможность владельцам карт Mastercard, эмитированных Банком, получить заказанный товар бесплатно. Для того чтобы стать участником акции, в период ее проведения необходимо: купить товар на сумму, превышающую 500 гривен с учетом НДС и осуществить оплату товара на сайте 27.ua с помощью карты Mastercard. Обращаем Ваше внимание, что обычная стоимость доставки, рассчитанная согласно условиям, размещенных по ссылке https://27.ua/ua/info/delivery/, не превышает 700 грн. Выбраны следующие опции при оформлении заказа: адресная доставка по Украине или самовывоз из отделений «Новая Почта» или «Мост Экспресс». Акция действует с 18.04.2018 до 18.05.2018 гг. по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий и населенных пунктов, в которых осуществляется АТО и перечень которых утвержден КМУ. Подробнее на сайте mastercard.ua