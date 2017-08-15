Акції від ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК присоединился к совестной акции Visa и фестиваля BeLive. Стать участником акции может каждый владелец карты Visa от ТАСКОМБАНКА, который в период ее проведения — с 10 апреля по 10 июня 2018 г. — расплатится картой Visa, а также зарегистрируется на visa.com.ua. Каждый участник акции получает шанс выиграть 2 из 250 билетов на фестиваль BeLive. Розыгрыш проводится каждую неделю и определяются 14 победителей по 2 билета на каждого. Фестиваль BeLive пройдет на НСК «Олимпийский» 21-24 июня 2018 г.
ТАСКОМБАНК присоединился к акции от Mastercard и 27.ua и предоставляет возможность владельцам карт Mastercard, эмитированных Банком, получить заказанный товар бесплатно. Для того чтобы стать участником акции, в период ее проведения необходимо: купить товар на сумму, превышающую 500 гривен с учетом НДС и осуществить оплату товара на сайте 27.ua с помощью карты Mastercard. Обращаем Ваше внимание, что обычная стоимость доставки, рассчитанная согласно условиям, размещенных по ссылке https://27.ua/ua/info/delivery/, не превышает 700 грн. Выбраны следующие опции при оформлении заказа: адресная доставка по Украине или самовывоз из отделений «Новая Почта» или «Мост Экспресс». Акция действует с 18.04.2018 до 18.05.2018 гг. по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий и населенных пунктов, в которых осуществляется АТО и перечень которых утвержден КМУ. Подробнее на сайте mastercard.ua
Дарим дополнительные бонусы до +2% к ставке по вкладу. Принимайте участие в акции — получайте повышенный доход до 17% годовых по депозиту «Стабильный». ТАСКОМБАНК проводит акцию для клиентов — физических лиц. Все, кто в период ее проведения — с 23 апреля по 29 июня 2018 года — оформят в банке вклад «Стабильный» на срок 3, 6 или 12 месяцев, дополнительно получат до +2% годовых в гривне к действующей ставке по вкладу. Оформляйте депозит «Стабильный» в любом отделении ТАСКОМБАНКа в период действия акции, выбирайте на месте скретч-карту, стирайте защитное поле и сразу же узнайте размер своего дополнительного бонуса. Воспользоваться предложением могут как действующие, так и новые клиенты. «Наши клиенты — это наш главный актив, поэтому мы внимательно относимся к их пожеланиям и реализуем на практике их ожидания. Приятно отметить, что уровень доверия вкладчиков к банку как к финансовому учреждению постоянно растет, ведь мы всегда выполняем взятые на себя обязательства — за прошлый год вкладчики ТАСКОМБАНКА получили более 360 млн гривен процентов по депозитам. Мы благодарны за доверие и сегодня рады подарить каждому возможность получить дополнительные проценты при размещении депозитного вклада», — комментирует акцию Денис Раковский, Директор по продажам розничного бизнеса АО «ТАСКОМБАНК». Более детальную информацию об акции узнайте по телефону Контакт-центра: 0 800 503 580, а также на сайте банка. Найти ближайшее отделение ТАСКОМБАНКа можно здесь. Акция проводится на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и территорий, на которых проводится антитеррористическая операция.
АО «ТАСКОМБАНК» снизил тариф за продажу безналичных средств в иностранной валюте на Межбанковской валютной бирже. С 25 апреля по 30 июня 2018 года ТАСКОМБАНК проводит акцию для клиентов-владельцев элитных карт в рамках пакета услуг «ТАС-Элит частный». В этот период клиенты могут воспользоваться сниженным тарифом за продажу безналичных средств в иностранной валюте на Межбанковской валютной бирже, который составит 0,1% от суммы сделки, минимум 100 грн. В то же время стандартный тариф составляет — 0,3% от суммы сделки, минимум 100 грн. «Программа премиального банковского обслуживания АО «ТАСКОМБАНК» разработана специально для людей, достигших успехов в бизнесе и достойных безупречного сервиса. Наши лучшие специалисты постоянно работают над тем, чтобы предложить клиентам только самые полезные и актуальные финансовые решения, которые сделают сотрудничество с банком максимально удобным и выгодным для участников программы», — подчеркнул Олег Поляк, заместитель председателя правления АО «ТАСКОМБАНК». Более детальную информацию об условиях акции Вы можете уточнить у Вашего персонального менеджера.
Усі держателі карток Mastercard від ТАСКОМБАНКу можуть взяти участь в акції «З м’яча починається шлях до мрії». Щоб взяти участь в акції, необхідно зареєструватися в програмі Mastercard Більше та обміняти 10 балів на участь в акції. Кожен, хто здійснив вказані дії, має можливість побачити, як його дитина виводить на поле зірку світового футболу перед UEFA Champions League Final Kyiv 2018 Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua Період проведення акції: з 07.05.2018 до 20.05.2018.
Накапливайте баллы, обменивайте их на обороты Колеса Сюрпризов и получайте гарантированные подарки от Mastercard Бильше Чтобы принять участие в акции: Нажмите кнопку «Крутить» и обменять 10 баллов, на один оборот колеса Выигрывайте один из гарантированных подарков * Количество оборотов в сутки ограничено (3 оборота в сутки). Детали на сайте bilshe.mastercard.ua Акция действует с 15.05.2018 по 15.06.2018