Акції від ТАСКОМБАНК

Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:40

Дарим дополнительные бонусы до +2% к ставке по вкладу. Принимайте участие в акции — получайте повышенный доход до 17% годовых по депозиту «Стабильный».ТАСКОМБАНК проводит акцию для клиентов — физических лиц. Все, кто в период ее проведения — с 23 апреля по 29 июня 2018 года — оформят в банке вклад «Стабильный» на срок 3, 6 или 12 месяцев, дополнительно получат до +2% годовых в гривне к действующей ставке по вкладу.Оформляйте депозит «Стабильный» в любом отделении ТАСКОМБАНКа в период действия акции, выбирайте на месте скретч-карту, стирайте защитное поле и сразу же узнайте размер своего дополнительного бонуса. Воспользоваться предложением могут как действующие, так и новые клиенты.«Наши клиенты — это наш главный актив, поэтому мы внимательно относимся к их пожеланиям и реализуем на практике их ожидания. Приятно отметить, что уровень доверия вкладчиков к банку как к финансовому учреждению постоянно растет, ведь мы всегда выполняем взятые на себя обязательства — за прошлый год вкладчики ТАСКОМБАНКА получили более 360 млн гривен процентов по депозитам. Мы благодарны за доверие и сегодня рады подарить каждому возможность получить дополнительные проценты при размещении депозитного вклада», — комментирует акцию Денис Раковский, Директор по продажам розничного бизнеса АО «ТАСКОМБАНК».Более детальную информацию об акции узнайте по телефону Контакт-центра: 0 800 503 580, а также на сайте банка. Найти ближайшее отделение ТАСКОМБАНКа можно здесь.Акция проводится на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и территорий, на которых проводится антитеррористическая операция.