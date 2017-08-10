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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:04

Плати Visa — выигрывай билеты на фестиваль BeLive

ТАСКОМБАНК присоединился к совестной акции Visa и фестиваля BeLive.
Стать участником акции может каждый владелец карты Visa от ТАСКОМБАНКА, который в период ее проведения — с 10 апреля по 10 июня 2018 г. — расплатится картой Visa, а также зарегистрируется на visa.com.ua. Каждый участник акции получает шанс выиграть 2 из 250 билетов на фестиваль BeLive.
Розыгрыш проводится каждую неделю и определяются 14 победителей по 2 билета на каждого.
Фестиваль BeLive пройдет на НСК «Олимпийский» 21-24 июня 2018 г.

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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:27

Бесплатная доставка товара при оплате картой Mastercard

ТАСКОМБАНК присоединился к акции от Mastercard и 27.ua и предоставляет возможность владельцам карт Mastercard, эмитированных Банком, получить заказанный товар бесплатно. Для того чтобы стать участником акции, в период ее проведения необходимо: купить товар на сумму, превышающую 500 гривен с учетом НДС и осуществить оплату товара на сайте 27.ua с помощью карты Mastercard.
Обращаем Ваше внимание, что обычная стоимость доставки, рассчитанная согласно условиям, размещенных по ссылке https://27.ua/ua/info/delivery/, не превышает 700 грн. Выбраны следующие опции при оформлении заказа: адресная доставка по Украине или самовывоз из отделений «Новая Почта» или «Мост Экспресс».
Акция действует с 18.04.2018 до 18.05.2018 гг. по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий и населенных пунктов, в которых осуществляется АТО и перечень которых утвержден КМУ.
Подробнее на сайте mastercard.ua

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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:40

Праздник депозитных процентов

Дарим дополнительные бонусы до +2% к ставке по вкладу. Принимайте участие в акции — получайте повышенный доход до 17% годовых по депозиту «Стабильный».
ТАСКОМБАНК проводит акцию для клиентов — физических лиц. Все, кто в период ее проведения — с 23 апреля по 29 июня 2018 года — оформят в банке вклад «Стабильный» на срок 3, 6 или 12 месяцев, дополнительно получат до +2% годовых в гривне к действующей ставке по вкладу.
Оформляйте депозит «Стабильный» в любом отделении ТАСКОМБАНКа в период действия акции, выбирайте на месте скретч-карту, стирайте защитное поле и сразу же узнайте размер своего дополнительного бонуса. Воспользоваться предложением могут как действующие, так и новые клиенты.
«Наши клиенты — это наш главный актив, поэтому мы внимательно относимся к их пожеланиям и реализуем на практике их ожидания. Приятно отметить, что уровень доверия вкладчиков к банку как к финансовому учреждению постоянно растет, ведь мы всегда выполняем взятые на себя обязательства — за прошлый год вкладчики ТАСКОМБАНКА получили более 360 млн гривен процентов по депозитам. Мы благодарны за доверие и сегодня рады подарить каждому возможность получить дополнительные проценты при размещении депозитного вклада», — комментирует акцию Денис Раковский, Директор по продажам розничного бизнеса АО «ТАСКОМБАНК».
Более детальную информацию об акции узнайте по телефону Контакт-центра: 0 800 503 580, а также на сайте банка. Найти ближайшее отделение ТАСКОМБАНКа можно здесь.
Акция проводится на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и территорий, на которых проводится антитеррористическая операция.

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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:39

Акция для клиентов Private banking

АО «ТАСКОМБАНК» снизил тариф за продажу безналичных средств в иностранной валюте на Межбанковской валютной бирже.
С 25 апреля по 30 июня 2018 года ТАСКОМБАНК проводит акцию для клиентов-владельцев элитных карт в рамках пакета услуг «ТАС-Элит частный». В этот период клиенты могут воспользоваться сниженным тарифом за продажу безналичных средств в иностранной валюте на Межбанковской валютной бирже, который составит 0,1% от суммы сделки, минимум 100 грн. В то же время стандартный тариф составляет — 0,3% от суммы сделки, минимум 100 грн.
«Программа премиального банковского обслуживания АО «ТАСКОМБАНК» разработана специально для людей, достигших успехов в бизнесе и достойных безупречного сервиса. Наши лучшие специалисты постоянно работают над тем, чтобы предложить клиентам только самые полезные и актуальные финансовые решения, которые сделают сотрудничество с банком максимально удобным и выгодным для участников программы», — подчеркнул Олег Поляк, заместитель председателя правления АО «ТАСКОМБАНК».
Более детальную информацию об условиях акции Вы можете уточнить у Вашего персонального менеджера.

http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:25

З м’яча починається шлях до мрії

Усі держателі карток Mastercard від ТАСКОМБАНКу можуть взяти участь в акції «З м’яча починається шлях до мрії».
Щоб взяти участь в акції, необхідно зареєструватися в програмі Mastercard Більше та обміняти 10 балів на участь в акції. Кожен, хто здійснив вказані дії, має можливість побачити, як його дитина виводить на поле зірку світового футболу перед UEFA Champions League Final Kyiv 2018
Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua
Період проведення акції: з 07.05.2018 до 20.05.2018.

http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:10

Колесо сюрпризов от Mastercard

Накапливайте баллы, обменивайте их на обороты Колеса Сюрпризов и получайте гарантированные подарки от Mastercard Бильше
Чтобы принять участие в акции:
Нажмите кнопку «Крутить» и обменять 10 баллов, на один оборот колеса
Выигрывайте один из гарантированных подарков
* Количество оборотов в сутки ограничено (3 оборота в сутки).
Детали на сайте bilshe.mastercard.ua
Акция действует с 15.05.2018 по 15.06.2018

http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:21

Выиграй билеты на финал Лиги чемпионов

Осуществите три поездки с Uber, рассчитавшись за них картой Mastercard®, и получите шанс выиграть билеты на UEFA Champions League Final Kyiv 2018.
Три главные победителя получат по 2 билета и по тридцать бесплатных поездок с Uber.
А еще вы можете выиграть наборы футбольного болельщика (кепка, рюкзак и шарф). Как принять участие в акции:
введите промо-код MCUACL в мобильном приложении Uber в разделе «Оплата»,
осуществите не менее чем 3 поездки до 19 мая и оплатите их картой Mastercard.
Три пары билетов на финал, поездки с Uber и 200 наборов болельщика — возможно, один из этих призов ждет именно вас.
Акция действует с 7.05.2018 р. по 19.05.2018 р. в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/
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