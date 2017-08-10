Акції від ТАСКОМБАНК

Бистро Бистро
Ой, Вей
Димне м’ясо від Тараса
Блек Бургер
Фіш енд Чіпс
Біфстер
Бар «Артемовское»
Сауер Бар
Разгуляй
Топ Вафл
*Під вказівником мається на увазі лайт-бокс-конструкція або спеціальна позначка у вигляді картки з логотипом Mastercard.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:04
Розраховуйся карткою Mastercard
Акція проводиться на території Заходу «Atlas Weekend 2018», що проходитиме з 3 по 8 липня 2018 року за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1, Національний комплекс «Експоцентр України» у наступних торгівельних точках (з відповідною позначкою Mastercard щодо участі в Акції):
Бистро Бистро
Ой, Вей
Димне м’ясо від Тараса
Блек Бургер
Фіш енд Чіпс
Біфстер
Бар «Артемовское»
Сауер Бар
Разгуляй
Топ Вафл
*Під вказівником мається на увазі лайт-бокс-конструкція або спеціальна позначка у вигляді картки з логотипом Mastercard.
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:05
Виграйте квитки на UPark
Накопичуйте бали, обмінюйте їх на участь в Акції та вигравайте квитки на два дні фестивалю «UPark Festivale 2018» від Mastercard Більше
Щоб взяти участь в акції:
Зареєструйтесь у програмі Mastercard Більше і обміняйте 10 балів
на участь в акції.
Виграйте одну з 10 пар квитків на два дні фестивалю «UPark Festivale 2018», який відбудеться у м. Київ з 25.07.2018 до 26.07.2018.
Танцюйте, насолоджуйтеся й шаленійте під музику вашого літа.
Що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на
Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua
Акція діє з 02.07.2018 до 16.07.2018
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