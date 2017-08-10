Акції від ТАСКОМБАНК

Бистро Бистро
Ой, Вей
Димне м’ясо від Тараса
Блек Бургер
Фіш енд Чіпс
Біфстер
Бар «Артемовское»
Сауер Бар
Разгуляй
Топ Вафл
*Під вказівником мається на увазі лайт-бокс-конструкція або спеціальна позначка у вигляді картки з логотипом Mastercard.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:04
Розраховуйся карткою Mastercard
Акція проводиться на території Заходу «Atlas Weekend 2018», що проходитиме з 3 по 8 липня 2018 року за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1, Національний комплекс «Експоцентр України» у наступних торгівельних точках (з відповідною позначкою Mastercard щодо участі в Акції):
Бистро Бистро
Ой, Вей
Димне м’ясо від Тараса
Блек Бургер
Фіш енд Чіпс
Біфстер
Бар «Артемовское»
Сауер Бар
Разгуляй
Топ Вафл
*Під вказівником мається на увазі лайт-бокс-конструкція або спеціальна позначка у вигляді картки з логотипом Mastercard.
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:05
Виграйте квитки на UPark
Накопичуйте бали, обмінюйте їх на участь в Акції та вигравайте квитки на два дні фестивалю «UPark Festivale 2018» від Mastercard Більше
Щоб взяти участь в акції:
Зареєструйтесь у програмі Mastercard Більше і обміняйте 10 балів
на участь в акції.
Виграйте одну з 10 пар квитків на два дні фестивалю «UPark Festivale 2018», який відбудеться у м. Київ з 25.07.2018 до 26.07.2018.
Танцюйте, насолоджуйтеся й шаленійте під музику вашого літа.
Що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на
Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua
Акція діє з 02.07.2018 до 16.07.2018
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:08
Успейте оформить депозит «Стабильный» до конца лета
Успейте оформить депозит «Стабильный» до конца лета и получайте свой космический процент!
В течение лета, до 31 августа 2018 года, все клиенты ТАСКОМБАНКА получают уникальную возможность оформить депозит «Стабильный» на срок 3, 6, 9 и 12 месяцев в гривне с дополнительным бонусом до +2% к действующей ставке по вкладу.
В период акции, оформляя депозит «Стабильный» в отделении ТАСКОМБАНКА, клиент на месте выбирает скретч-карту, стирает защитное поле и сразу же узнает размер своего дополнительного бонуса. Принять участие в акции могут как действующие, так и новые клиенты.
«Качество и удобство в обслуживании для нас всегда остается приоритетом номер один. Мы стараемся идти на шаг впереди рынка, чтобы создавать новые возможности и перспективы для клиентов. На сегодня в нашем банке действуют акции и программы преимуществ, благодаря которым каждый имеет возможность выбрать оптимальный вариант размещения средств для их сохранения и преумножения», — комментирует акцию Денис Раковский, Директор по продажам розничного бизнеса АО «ТАСКОМБАНК».
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:09
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Уважаемые клиенты, предлагаем вам воспользоваться специальным акционным предложением от АО «ТАСКОМБАНК». В период с 01 июля по 31 октября 2018 года подключайтесь к пакету «ТАС Премиум» с 50% скидкой. Оптимизируйте расходы на обслуживание бизнеса и получите дополнительные возможности.
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открытие текущих счетов;
обслуживание текущих счетов;
подключение к комплексу электронного банкинга «Клиент-Банк»;
обслуживание по «Клиент-Банку» и «ТАS-Mobile»;
проведение 150 платежных поручений, предоставленных с использованием комплекса электронного банкинга в операционное время;
выпуск и ежегодное обслуживание двух корпоративных карт — MasterCard Business или Visa Classic;
проведение валютных операций по сниженным тарифам;
другие скидки.
За дополнительными консультациями обращайтесь в Контакт-центр ТАСКОМБАНКА по телефону 0 800 503 580 или к вашему персональному менеджеру.
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