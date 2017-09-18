Акції від ТАСКОМБАНК

Бистро Бистро
Ой, Вей
Димне м’ясо від Тараса
Блек Бургер
Фіш енд Чіпс
Біфстер
Бар «Артемовское»
Сауер Бар
Разгуляй
Топ Вафл
*Під вказівником мається на увазі лайт-бокс-конструкція або спеціальна позначка у вигляді картки з логотипом Mastercard.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:04
Розраховуйся карткою Mastercard
Акція проводиться на території Заходу «Atlas Weekend 2018», що проходитиме з 3 по 8 липня 2018 року за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1, Національний комплекс «Експоцентр України» у наступних торгівельних точках (з відповідною позначкою Mastercard щодо участі в Акції):
Бистро Бистро
Ой, Вей
Димне м’ясо від Тараса
Блек Бургер
Фіш енд Чіпс
Біфстер
Бар «Артемовское»
Сауер Бар
Разгуляй
Топ Вафл
*Під вказівником мається на увазі лайт-бокс-конструкція або спеціальна позначка у вигляді картки з логотипом Mastercard.
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:05
Виграйте квитки на UPark
Накопичуйте бали, обмінюйте їх на участь в Акції та вигравайте квитки на два дні фестивалю «UPark Festivale 2018» від Mastercard Більше
Щоб взяти участь в акції:
Зареєструйтесь у програмі Mastercard Більше і обміняйте 10 балів
на участь в акції.
Виграйте одну з 10 пар квитків на два дні фестивалю «UPark Festivale 2018», який відбудеться у м. Київ з 25.07.2018 до 26.07.2018.
Танцюйте, насолоджуйтеся й шаленійте під музику вашого літа.
Що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на
Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua
Акція діє з 02.07.2018 до 16.07.2018
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:08
Успейте оформить депозит «Стабильный» до конца лета
Успейте оформить депозит «Стабильный» до конца лета и получайте свой космический процент!
В течение лета, до 31 августа 2018 года, все клиенты ТАСКОМБАНКА получают уникальную возможность оформить депозит «Стабильный» на срок 3, 6, 9 и 12 месяцев в гривне с дополнительным бонусом до +2% к действующей ставке по вкладу.
В период акции, оформляя депозит «Стабильный» в отделении ТАСКОМБАНКА, клиент на месте выбирает скретч-карту, стирает защитное поле и сразу же узнает размер своего дополнительного бонуса. Принять участие в акции могут как действующие, так и новые клиенты.
«Качество и удобство в обслуживании для нас всегда остается приоритетом номер один. Мы стараемся идти на шаг впереди рынка, чтобы создавать новые возможности и перспективы для клиентов. На сегодня в нашем банке действуют акции и программы преимуществ, благодаря которым каждый имеет возможность выбрать оптимальный вариант размещения средств для их сохранения и преумножения», — комментирует акцию Денис Раковский, Директор по продажам розничного бизнеса АО «ТАСКОМБАНК».
Более детальную информацию об акции узнавайте тут.
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:09
Акционное предложение для VIP-корпоративных клиентов
Уважаемые клиенты, предлагаем вам воспользоваться специальным акционным предложением от АО «ТАСКОМБАНК». В период с 01 июля по 31 октября 2018 года подключайтесь к пакету «ТАС Премиум» с 50% скидкой. Оптимизируйте расходы на обслуживание бизнеса и получите дополнительные возможности.
В Пакет «ТАС Премиум» включено:
открытие текущих счетов;
обслуживание текущих счетов;
подключение к комплексу электронного банкинга «Клиент-Банк»;
обслуживание по «Клиент-Банку» и «ТАS-Mobile»;
проведение 150 платежных поручений, предоставленных с использованием комплекса электронного банкинга в операционное время;
выпуск и ежегодное обслуживание двух корпоративных карт — MasterCard Business или Visa Classic;
проведение валютных операций по сниженным тарифам;
другие скидки.
За дополнительными консультациями обращайтесь в Контакт-центр ТАСКОМБАНКА по телефону 0 800 503 580 или к вашему персональному менеджеру.
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:30
АКЦИЯ! Доступное топливо с ТАСКОМБАНКом и АЗС Shell
Уважаемый клиент!
Рассчитывайтесь смартфоном с картой VISA от ТАСКОМБАНКа и получайте скидку на АЗС Shell.
Оплачивая картой VISA через любое мобильное приложение (Apple Pay, Google Pay, платежное приложение с технологией NFC), Вы получаете скидку до 5 грн на каждый литр топлива:
5 грн на литре при заправке топливом V-Power или V-Power Diesel;
3 грн на литре при заправке топливом А-92, А-95 и дизелем;
1 грн на литре при заправке PowerGas.
Акция действует при условии заправки топливом до 30 литров или газом от 25 литров. Срок действия с 01.07.18 по 31.08.18 с картой Shell ClubSmart на действующих АЗС Shell в Украине.
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:08
Выиграйте билеты на грандиозный концерт «Океана Эльзы»
Накапливайте баллы, обменивайте их на участие в Акции и выигрывайте одну з 50 пар билетов на концерт «Океана Эльзы» от Mastercard Больше
Чтобы принять участие в акции:
Обменяйте 10 баллов на участие в акции.
Выиграйте одну из 50 пар билетов на концерт «Океану Эльзы».
Пойте любимые песни на многотысячном НСК «Олимпийский».
Чем больше раз вы обменяете 10 баллов на участие в акции, тем больше ваши шансы на выигрыш
Подробности на сайте bilshe.mastercard.ua
Акция действует с 01.08.2018 по 20.08.2018
Додано: Сер 29 сер, 2018 15:15
Зустрічайте драйвовий вересень із Mastercard Більше
Протягом вересня накопичуйте бали, обмінюйте їх на участь в Акції та вигравайте сертифікат Concert.ua на знижку для придбання квитків на кращі події у вашому місті!
Щоб взяти участь в акції:
Розраховуйтеся карткою Mastercard від ТАСКОМБАНКУ та накопичуйте бали.
Обміняйте 10 балів на участь в акції.
Виграйте один зі 100 сертифікатів зі знижкою 500 гривень на Concert.ua.
Не пропустіть концерт вашого улюбленого гурту!
Що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш.
Акція діє з 01.09.2018 до 30.09.2018.
Деталі — на сайті bilshe.mastercard.ua.
Додано: Пон 15 жов, 2018 18:30
Оплачивайте онлайн и выигрывайте iPhoneX!
Еще не попробовали онлайн-оплату с Masterpass от Mastercard?
Тогда самое время сделать один заветный клик, который предоставит вам шанс выиграть iPhoneX.
Напомним, что ТАСКОМБАНК стал первым украинским банком, который вместе с международной платежной системой Mastercard реализовал возможность осуществлять онлайн-платежи с помощью цифровых кошельков на платформе Masterpass. Это уникальный сервис для отечественного банковского рынка, который позволил клиентам банка одними из первых получить автоматический доступ к собственным цифровым кошелькам и осуществлять онлайн-оплаты. Поэтому, выбирайте карту ТАСКОМБАНКа в цифровом кошельке Masterpass, оплачивайте стоимость товара* или услуги доставки «Новая Почта» через кошелек Masterpass и автоматически становитесь участником розыгрыша iPhoneX 256 GB.
Принимайте участие в акции** до 25 октября 2018 включительно и почувствуйте все удобство онлайн-оплат!
Подробности по ссылке:
*под словосочетанием «стоимость товара» следует понимать возможность воспользоваться услугой «Денежный перевод безналичный» и / или «Контроль оплаты».
**акция действует на всей территории Украины (кроме временно оккупированных территорий). Участник Акции в период проведения должен зарегистрироваться в электронном сервисе Masterpass, оплатить стоимость товара и / или услуги доставки «Новая Почта» картой Mastercard с помощью сети Интернет на сайте novaposhta.ua или в мобильном приложении «Новая Почта», согласно официальным правилам Акции. Выполнение правил Акции дает возможность принять участие в розыгрыше одного из восьми смартфонов Apple iPhoneX, 256 GB.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:02
Удвоенные баллы за оплату смартфоном
Платите бесконтактно смартфоном или смарт-часами с Mastercard® и получайте не один, а два балла за каждую трансакцию на bilshe.mastercard.ua начиная с 1 октября. Предложение распространяется на расчеты от 50 грн, а также на оплату проезда в транспорте.
Предложение действует на всей территории Украины, за исключением территории проведения ООС и временно оккупированной территории.
Информация размещена по ссылке:
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:38
АКЦИЯ! Кешбек 5%
Оплата коммунальных услуг становится более приятным занятием с кредитной картой «Большая Пятерка» от ТАСКОМБАНКа.
Уважаемые клиенты! Рады сообщить вам о том, что в ТАСКОМБАНКе проходит акция для клиентов — держателей платежных карт «Большая пятерка» в рамках программы «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНКом».
Стать участников акции и получить кэшбек 5% может каждый владелец платежной карты «Большая пятерка», который с 17 октября по 31 декабря 2018 г. осуществит оплату коммунальных услуг за счет кредитных средств.
Оформляйте кредитную карту «Большая Пятерка» в отделениях ТАСКОМБАНКа, активно пользуйтесь и получайте еще больше бонусов!
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