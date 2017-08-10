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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:48

В пять раз больше баллов за поездки в метро

В этом ноябре оплачивайте смартфоном или смарт-часами с Mastercard в киевском метро и получайте в 5 раз больше баллов в программе Mastercard Больше.

Обменивайте баллы на участие в промо-акциях, а также на подарки и скидки от партнеров программы. Ищите все предложения на сайте bilshe.mastercard.ua.

Акция действует с 1 по 30 ноября 2018 г. на всей территории Украины, за исключением территории проведения ООС и временно окупированной территории.

https://tascombank.ua/content/view/1565 ... g,russian/
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:01

Оказаться в мире большого кино – бесценно!

Получите уникальную возможность посетить Берлинале с премиальной картой Mastercard от ТАСКОМБАНКА!

Pегистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua, рассчитывайтесь премиальными картами Platinum Mastercard®, Wold Black Edition Mastercard®, World Elite Mastercard®и получите уникальную возможность Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале)*.

*Акция действует с 25.11.2018 г. до 15.01.2019 г. включительно на всей территории Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Детальные условия на bilshe.mastercard.ua.

https://tascombank.ua/content/view/1570 ... g,russian/
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Повідомлень: 639
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:43

Спеціальна пропозиція Mastercard

Платите бесконтактно смартфоном с Mastercard в ресторанах Salateira и получайте десерт в подарок*.

Акция продолжается с 15 ноября до 31 декабря 2018 року для чеков на сумму от 150 грн.

Детальные условия – на сайте mastercard.ua.

*Под подарком имеется ввиду возможность приобрести десерт по акционной цене – 1,00 грн с НДС. Предложение действует на всей территории Украины, кроме территории проведения ООС и временно оккупированной территории.

https://tascombank.ua/content/view/1574 ... g,russian/
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Аватар користувача
 
Повідомлень: 639
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1234
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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