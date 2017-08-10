Акції від ТАСКОМБАНК

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Акция продолжается с 15 ноября до 31 декабря 2018 року для чеков на сумму от 150 грн.
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*Под подарком имеется ввиду возможность приобрести десерт по акционной цене – 1,00 грн с НДС. Предложение действует на всей территории Украины, кроме территории проведения ООС и временно оккупированной территории.