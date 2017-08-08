RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:48

В пять раз больше баллов за поездки в метро

В этом ноябре оплачивайте смартфоном или смарт-часами с Mastercard в киевском метро и получайте в 5 раз больше баллов в программе Mastercard Больше.

Обменивайте баллы на участие в промо-акциях, а также на подарки и скидки от партнеров программы. Ищите все предложения на сайте bilshe.mastercard.ua.

Акция действует с 1 по 30 ноября 2018 г. на всей территории Украины, за исключением территории проведения ООС и временно окупированной территории.

https://tascombank.ua/content/view/1565 ... g,russian/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 712
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:01

Оказаться в мире большого кино – бесценно!

Получите уникальную возможность посетить Берлинале с премиальной картой Mastercard от ТАСКОМБАНКА!

Pегистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua, рассчитывайтесь премиальными картами Platinum Mastercard®, Wold Black Edition Mastercard®, World Elite Mastercard®и получите уникальную возможность Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале)*.

*Акция действует с 25.11.2018 г. до 15.01.2019 г. включительно на всей территории Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Детальные условия на bilshe.mastercard.ua.

https://tascombank.ua/content/view/1570 ... g,russian/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 712
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:43

Спеціальна пропозиція Mastercard

Платите бесконтактно смартфоном с Mastercard в ресторанах Salateira и получайте десерт в подарок*.

Акция продолжается с 15 ноября до 31 декабря 2018 року для чеков на сумму от 150 грн.

Детальные условия – на сайте mastercard.ua.

*Под подарком имеется ввиду возможность приобрести десерт по акционной цене – 1,00 грн с НДС. Предложение действует на всей территории Украины, кроме территории проведения ООС и временно оккупированной территории.

https://tascombank.ua/content/view/1574 ... g,russian/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 712
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:33

Начните празники с бесценных моментов

Рассчитывайтесь Mastercard и получайте подарки

С 15 декабря 2018 года по 13 января 2019 года включительно рассчитывайтесь картой Mastercard® на территории проведения акции «Новогоднее промо в ТРЦ», посетите новогодний стенд Mastercard и получите возможность выиграть гарантированные подарки!

Чтобы принять участие в акции, участнику необходимо:

во время проведения акции осуществить транзакцию картой Mastercard® на указанную в Официальных правилах сумму;
зарегистрироваться в программе Mastercard® Больше* в месте проведения акции, обратившись к представителям исполнителя акции;
после регистрации в месте проведения акции сразу определить и получить один из гарантированных подарков путем вращения конструкции «Колесо сюрпризов».
Заказчик Акции – Представительство Masterсard Europe SA в Украине, расположенное по адресу: 01030, Украина, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 17/52а, этаж 4, офис 404а.

Исполнитель Акции – Общество с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», расположенное по адресу: г. Киев, ул. Кирилловская, 13а.

* Программа Mastercard® Больше – это бонусная программа для держателей карт любого уровня, эмитированных любым банком Украины. Детальная информация на сайте bilshe.mastercard.ua

https://tascombank.ua/content/view/1592 ... g,russian/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 712
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:47

Выигрывайте билеты на сказочное зимнее шоу!

Рассчитывайтесь своей картой Mastercard®, регистрируйтесь в программе Mastercard Больше или Mastercard Больше Black и принимайте участие в розыгрыше билетов на новое зимнее шоу «Winterra. Легенда казкового краю». Окунитесь в захватывающие новогодние приключения!

С 20 декабря до 16 января 2019 года обменивайте 10 баллов на возможность выиграть билеты, чем больше вы обменяете баллов, тем выше ваши шансы на выигрыш.

«Winterra. Легенда казкового краю» — новое новогоднее сказочное шоу от создателей «Дім таємничих пригод» и «Вартові мрій». Шоу будет проходить в Киеве на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ). Подробности относительно дат и времени проведения шоу вы можете узнать в официальных правилах акции.

Детали на сайте — bilshe.mastercard.ua

Официальные правила и условия акции для участников программы Mastercard Больше Black

Официальные правила и условия акции для участников программы Mastercard Больше

https://tascombank.ua/content/view/1593 ... g,russian/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 712
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:56

Месяц нон-стоп шопинга с Mastercard Больше!

Рассчитывайтесь своей картой Mastercard, накапливайте баллы, обменивайте их на участие в акции и выигрывайте шопинг мечты со стилистом!

Рассчитывайтесь своей картой Mastercard, накапливайте баллы, обменивайте их на участие в акции и выигрывайте шопинг мечты со стилистом!

Чтобы принять участие в акции:

Зарегистрируйтесь в программе Mastercard Больше и обменяйте 10 баллов
на участие в акции.

Каждую неделю выигрывайте сертификат на сумму 500 грн в магазины LeBoutique, MakeUp, INTERTOP, O bag.

Главный приз — шопинг в Киеве на сумму 10 000 грн вместе со стилистом.

https://tascombank.ua/content/view/1610 ... g,russian/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 712
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від УкрСиббанку BNP Paribas group 1, 2
Assistant_Portal » Чет 12 жов, 2017 15:50
16 3972
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 13:57
Assistant_Portal
Акції від ПриватБанку 1 ... 4, 5, 6
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 16:11
53 11661
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 13:55
Assistant_Portal
Акції від банку "ГЛОБУС" 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Вів 22 сер, 2017 14:37
54 7541
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 13:52
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.