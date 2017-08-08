Акції від ТАСКОМБАНК

Получите уникальную возможность посетить Берлинале с премиальной картой Mastercard от ТАСКОМБАНКА!
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*Акция действует с 25.11.2018 г. до 15.01.2019 г. включительно на всей территории Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Детальные условия на bilshe.mastercard.ua.
Платите бесконтактно смартфоном с Mastercard в ресторанах Salateira и получайте десерт в подарок*.
Акция продолжается с 15 ноября до 31 декабря 2018 року для чеков на сумму от 150 грн.
Детальные условия – на сайте mastercard.ua.
*Под подарком имеется ввиду возможность приобрести десерт по акционной цене – 1,00 грн с НДС. Предложение действует на всей территории Украины, кроме территории проведения ООС и временно оккупированной территории.
С 15 декабря 2018 года по 13 января 2019 года включительно рассчитывайтесь картой Mastercard® на территории проведения акции «Новогоднее промо в ТРЦ», посетите новогодний стенд Mastercard и получите возможность выиграть гарантированные подарки!
Чтобы принять участие в акции, участнику необходимо:
во время проведения акции осуществить транзакцию картой Mastercard® на указанную в Официальных правилах сумму; зарегистрироваться в программе Mastercard® Больше* в месте проведения акции, обратившись к представителям исполнителя акции; после регистрации в месте проведения акции сразу определить и получить один из гарантированных подарков путем вращения конструкции «Колесо сюрпризов». Заказчик Акции – Представительство Masterсard Europe SA в Украине, расположенное по адресу: 01030, Украина, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 17/52а, этаж 4, офис 404а.
Исполнитель Акции – Общество с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», расположенное по адресу: г. Киев, ул. Кирилловская, 13а.
* Программа Mastercard® Больше – это бонусная программа для держателей карт любого уровня, эмитированных любым банком Украины. Детальная информация на сайте bilshe.mastercard.ua
Рассчитывайтесь своей картой Mastercard®, регистрируйтесь в программе Mastercard Больше или Mastercard Больше Black и принимайте участие в розыгрыше билетов на новое зимнее шоу «Winterra. Легенда казкового краю». Окунитесь в захватывающие новогодние приключения!
С 20 декабря до 16 января 2019 года обменивайте 10 баллов на возможность выиграть билеты, чем больше вы обменяете баллов, тем выше ваши шансы на выигрыш.
«Winterra. Легенда казкового краю» — новое новогоднее сказочное шоу от создателей «Дім таємничих пригод» и «Вартові мрій». Шоу будет проходить в Киеве на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ). Подробности относительно дат и времени проведения шоу вы можете узнать в официальных правилах акции.
Детали на сайте — bilshe.mastercard.ua
Официальные правила и условия акции для участников программы Mastercard Больше Black
Официальные правила и условия акции для участников программы Mastercard Больше