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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:48

В пять раз больше баллов за поездки в метро

В этом ноябре оплачивайте смартфоном или смарт-часами с Mastercard в киевском метро и получайте в 5 раз больше баллов в программе Mastercard Больше.

Обменивайте баллы на участие в промо-акциях, а также на подарки и скидки от партнеров программы. Ищите все предложения на сайте bilshe.mastercard.ua.

Акция действует с 1 по 30 ноября 2018 г. на всей территории Украины, за исключением территории проведения ООС и временно окупированной территории.

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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:01

Оказаться в мире большого кино – бесценно!

Получите уникальную возможность посетить Берлинале с премиальной картой Mastercard от ТАСКОМБАНКА!

Pегистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua, рассчитывайтесь премиальными картами Platinum Mastercard®, Wold Black Edition Mastercard®, World Elite Mastercard®и получите уникальную возможность Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале)*.

*Акция действует с 25.11.2018 г. до 15.01.2019 г. включительно на всей территории Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Детальные условия на bilshe.mastercard.ua.

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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:43

Спеціальна пропозиція Mastercard

Платите бесконтактно смартфоном с Mastercard в ресторанах Salateira и получайте десерт в подарок*.

Акция продолжается с 15 ноября до 31 декабря 2018 року для чеков на сумму от 150 грн.

Детальные условия – на сайте mastercard.ua.

*Под подарком имеется ввиду возможность приобрести десерт по акционной цене – 1,00 грн с НДС. Предложение действует на всей территории Украины, кроме территории проведения ООС и временно оккупированной территории.

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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:33

Начните празники с бесценных моментов

Рассчитывайтесь Mastercard и получайте подарки

С 15 декабря 2018 года по 13 января 2019 года включительно рассчитывайтесь картой Mastercard® на территории проведения акции «Новогоднее промо в ТРЦ», посетите новогодний стенд Mastercard и получите возможность выиграть гарантированные подарки!

Чтобы принять участие в акции, участнику необходимо:

во время проведения акции осуществить транзакцию картой Mastercard® на указанную в Официальных правилах сумму;
зарегистрироваться в программе Mastercard® Больше* в месте проведения акции, обратившись к представителям исполнителя акции;
после регистрации в месте проведения акции сразу определить и получить один из гарантированных подарков путем вращения конструкции «Колесо сюрпризов».
Заказчик Акции – Представительство Masterсard Europe SA в Украине, расположенное по адресу: 01030, Украина, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 17/52а, этаж 4, офис 404а.

Исполнитель Акции – Общество с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», расположенное по адресу: г. Киев, ул. Кирилловская, 13а.

* Программа Mastercard® Больше – это бонусная программа для держателей карт любого уровня, эмитированных любым банком Украины. Детальная информация на сайте bilshe.mastercard.ua

https://tascombank.ua/content/view/1592 ... g,russian/
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:47

Выигрывайте билеты на сказочное зимнее шоу!

Рассчитывайтесь своей картой Mastercard®, регистрируйтесь в программе Mastercard Больше или Mastercard Больше Black и принимайте участие в розыгрыше билетов на новое зимнее шоу «Winterra. Легенда казкового краю». Окунитесь в захватывающие новогодние приключения!

С 20 декабря до 16 января 2019 года обменивайте 10 баллов на возможность выиграть билеты, чем больше вы обменяете баллов, тем выше ваши шансы на выигрыш.

«Winterra. Легенда казкового краю» — новое новогоднее сказочное шоу от создателей «Дім таємничих пригод» и «Вартові мрій». Шоу будет проходить в Киеве на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ). Подробности относительно дат и времени проведения шоу вы можете узнать в официальных правилах акции.

Детали на сайте — bilshe.mastercard.ua

Официальные правила и условия акции для участников программы Mastercard Больше Black

Официальные правила и условия акции для участников программы Mastercard Больше

https://tascombank.ua/content/view/1593 ... g,russian/
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:56

Месяц нон-стоп шопинга с Mastercard Больше!

Рассчитывайтесь своей картой Mastercard, накапливайте баллы, обменивайте их на участие в акции и выигрывайте шопинг мечты со стилистом!

Рассчитывайтесь своей картой Mastercard, накапливайте баллы, обменивайте их на участие в акции и выигрывайте шопинг мечты со стилистом!

Чтобы принять участие в акции:

Зарегистрируйтесь в программе Mastercard Больше и обменяйте 10 баллов
на участие в акции.

Каждую неделю выигрывайте сертификат на сумму 500 грн в магазины LeBoutique, MakeUp, INTERTOP, O bag.

Главный приз — шопинг в Киеве на сумму 10 000 грн вместе со стилистом.

https://tascombank.ua/content/view/1610 ... g,russian/
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 10:23

Акция! Подарки за покупки

ТАСКОМБАНК совместно с международной платежной системой Mastercard запустили акцию для клиентов Private banking — держателей премиальных карт Mastercard World Elite.

Оплачивайте покупки премиальными картами Mastercard World Elite от ТАСКОМБАНКА и получайте ценные подарки. По условиям Акции, каждый месяц среди держателей премиальных карт Mastercard World Elite от ТАСКОМБАНКА, которые сделают в течение месяца минимум одну успешную расчетную операцию своей картой на общую сумму от экв. 50 000,00 гривень до экв. 200 000,00 гривень, будет разыграно приз на сумму в экв. 30 000 гривень (включая налоги). Чем больше оплат, тем больше шансов на выигрыш.

В течение срока действия Акции определятся пять победителей, по итогам каждого календарного месяца, которые будут награждены ценными подарками в виде сертификатов от партнеров ТАСКОМБАНКА на авиабилеты/ туристические услуги/ товары личного использования.

Акция действует с 14 марта до 1 августа 2019 года включительно по всей территории Украины, кроме АР Крым и территории проведения ООС.

Более детальную информацию об условиях акции можно узнать у Вашего персонального менеджера.

Ознакомиться с Официальными правилами акции.

https://tascombank.ua/content/view/1640 ... g,russian/
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:33

Первые призы в рамках совместной акции Банка и MasterCard

Продолжается совместная акция ТАСКОМБАНКА и международной платежной системой Mastercard для клиентов Private banking — держателей премиальных карт Mastercard World Elite. Первые два сертификата на сумму 25 тыс. гривен каждый уже отправились к своим владельцам.

Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно рассчитаться своей премиальной картой Mastercard World Elite от ТАСКОМБАНКА в течение месяца на сумму от экв. 50 000 гривень.

Каждый месяц среди держателей премиальных карт Mastercard World Elite от ТАСКОМБАНКА, которые выполнят условия акции, будут разыграны ценные подарки. Еще три сертификата на сумму 25 тыс. грн от партнеров ТАСКОМБАНКА на авиабилеты, туристические услуги или товары личного использования ждут своих владельцев. Чем больше оплат, тем больше возможностей получить выигрыш.

«Для нас важно, чтобы клиенты пользуясь нашими продуктами получали немного больше, чем качественный финансовый сервис. Поэтому мы всегда стремимся предоставить дополнительные бонусы, и благодарны нашим партнерам и международной платежной системе Mastercard за такую возможность. Мы продолжим создавать эксклюзивные коллекции привилегий совместно с партнерами и радовать наших клиентов приятными бонусами», — сообщил Заместитель Председателя Правления ТАСКОМБАНКА, Олег Поляк.

Акция действует до 1 августа 2019 года включительно по всей территории Украины.

Более детальную информацию об условиях акции можно узнать у Вашего персонального менеджера.

Ознакомиться с Официальными правилами акции.

https://tascombank.ua/content/view/1688 ... g,russian/
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:45

Акція «Яблучний ТАС»!

З кредиткою Mastercard ТАСКОМБАНКУ повертайте 50% вартості за квитки у кіно та поїздки у таксі сплачуючи Apple Pay! Насолождуйтесь перевагами сучасних технологій та економте разом з нами.
У рамках акції ТАСКОМБАНКУ «Яблучний ТАС» її учасники вже отримали понад 14 тисяч гривень кешбеку! Тож приєднуйтесь і повертайте 50% кешбеку за квитки в кінотеатр та поїздки в таксі!

Щоб стати учасником акції, достатньо двох простих дій:

-Додавайте свою кредитну картку Mastercard від ТАСКОМБАНКУ — «Велика п’ятірка», «Weekend» чи #PudraСard — в Apple Wallet;

-Оплачуйте кредитними картками Mastercard ТАСКОМБАНКУ задопомогою Apple Pay у кінотеатрі чи за таксі та отримуйте 50% кешбеку*. Економте разом з нами!

Нагадаємо, що з 21 травня власники карток Mastercard від ТАСКОМБАНКУ отримали можливість користуватися Apple Pay — простим та зручним платіжним інструментом, який повністю змінює сферу мобільних платежів, пропонуючи швидкість та зручність. *Кешбек нараховується не пізніше, ніж до 15 числа наступного місяця.

Більш детально про Apple Pay читайте тут

https://tascombank.ua/news/5d4d1b9cec81c3117f8ff71e

Замовити карту Таскомбанку.
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Повідомлень: 929
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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