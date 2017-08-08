Акції від ТАСКОМБАНК

Получите уникальную возможность посетить Берлинале с премиальной картой Mastercard от ТАСКОМБАНКА!
Pегистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua, рассчитывайтесь премиальными картами Platinum Mastercard®, Wold Black Edition Mastercard®, World Elite Mastercard®и получите уникальную возможность Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале)*.
*Акция действует с 25.11.2018 г. до 15.01.2019 г. включительно на всей территории Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Детальные условия на bilshe.mastercard.ua.
Платите бесконтактно смартфоном с Mastercard в ресторанах Salateira и получайте десерт в подарок*.
Акция продолжается с 15 ноября до 31 декабря 2018 року для чеков на сумму от 150 грн.
Детальные условия – на сайте mastercard.ua.
*Под подарком имеется ввиду возможность приобрести десерт по акционной цене – 1,00 грн с НДС. Предложение действует на всей территории Украины, кроме территории проведения ООС и временно оккупированной территории.
С 15 декабря 2018 года по 13 января 2019 года включительно рассчитывайтесь картой Mastercard® на территории проведения акции «Новогоднее промо в ТРЦ», посетите новогодний стенд Mastercard и получите возможность выиграть гарантированные подарки!
Чтобы принять участие в акции, участнику необходимо:
во время проведения акции осуществить транзакцию картой Mastercard® на указанную в Официальных правилах сумму; зарегистрироваться в программе Mastercard® Больше* в месте проведения акции, обратившись к представителям исполнителя акции; после регистрации в месте проведения акции сразу определить и получить один из гарантированных подарков путем вращения конструкции «Колесо сюрпризов». Заказчик Акции – Представительство Masterсard Europe SA в Украине, расположенное по адресу: 01030, Украина, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 17/52а, этаж 4, офис 404а.
Исполнитель Акции – Общество с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», расположенное по адресу: г. Киев, ул. Кирилловская, 13а.
* Программа Mastercard® Больше – это бонусная программа для держателей карт любого уровня, эмитированных любым банком Украины. Детальная информация на сайте bilshe.mastercard.ua
Рассчитывайтесь своей картой Mastercard®, регистрируйтесь в программе Mastercard Больше или Mastercard Больше Black и принимайте участие в розыгрыше билетов на новое зимнее шоу «Winterra. Легенда казкового краю». Окунитесь в захватывающие новогодние приключения!
С 20 декабря до 16 января 2019 года обменивайте 10 баллов на возможность выиграть билеты, чем больше вы обменяете баллов, тем выше ваши шансы на выигрыш.
«Winterra. Легенда казкового краю» — новое новогоднее сказочное шоу от создателей «Дім таємничих пригод» и «Вартові мрій». Шоу будет проходить в Киеве на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ). Подробности относительно дат и времени проведения шоу вы можете узнать в официальных правилах акции.
Детали на сайте — bilshe.mastercard.ua
Официальные правила и условия акции для участников программы Mastercard Больше Black
Официальные правила и условия акции для участников программы Mastercard Больше
ТАСКОМБАНК совместно с международной платежной системой Mastercard запустили акцию для клиентов Private banking — держателей премиальных карт Mastercard World Elite.
Оплачивайте покупки премиальными картами Mastercard World Elite от ТАСКОМБАНКА и получайте ценные подарки. По условиям Акции, каждый месяц среди держателей премиальных карт Mastercard World Elite от ТАСКОМБАНКА, которые сделают в течение месяца минимум одну успешную расчетную операцию своей картой на общую сумму от экв. 50 000,00 гривень до экв. 200 000,00 гривень, будет разыграно приз на сумму в экв. 30 000 гривень (включая налоги). Чем больше оплат, тем больше шансов на выигрыш.
В течение срока действия Акции определятся пять победителей, по итогам каждого календарного месяца, которые будут награждены ценными подарками в виде сертификатов от партнеров ТАСКОМБАНКА на авиабилеты/ туристические услуги/ товары личного использования.
Акция действует с 14 марта до 1 августа 2019 года включительно по всей территории Украины, кроме АР Крым и территории проведения ООС.
Более детальную информацию об условиях акции можно узнать у Вашего персонального менеджера.
Продолжается совместная акция ТАСКОМБАНКА и международной платежной системой Mastercard для клиентов Private banking — держателей премиальных карт Mastercard World Elite. Первые два сертификата на сумму 25 тыс. гривен каждый уже отправились к своим владельцам.
Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно рассчитаться своей премиальной картой Mastercard World Elite от ТАСКОМБАНКА в течение месяца на сумму от экв. 50 000 гривень.
Каждый месяц среди держателей премиальных карт Mastercard World Elite от ТАСКОМБАНКА, которые выполнят условия акции, будут разыграны ценные подарки. Еще три сертификата на сумму 25 тыс. грн от партнеров ТАСКОМБАНКА на авиабилеты, туристические услуги или товары личного использования ждут своих владельцев. Чем больше оплат, тем больше возможностей получить выигрыш.
«Для нас важно, чтобы клиенты пользуясь нашими продуктами получали немного больше, чем качественный финансовый сервис. Поэтому мы всегда стремимся предоставить дополнительные бонусы, и благодарны нашим партнерам и международной платежной системе Mastercard за такую возможность. Мы продолжим создавать эксклюзивные коллекции привилегий совместно с партнерами и радовать наших клиентов приятными бонусами», — сообщил Заместитель Председателя Правления ТАСКОМБАНКА, Олег Поляк.
Акция действует до 1 августа 2019 года включительно по всей территории Украины.
Более детальную информацию об условиях акции можно узнать у Вашего персонального менеджера.
З кредиткою Mastercard ТАСКОМБАНКУ повертайте 50% вартості за квитки у кіно та поїздки у таксі сплачуючи Apple Pay! Насолождуйтесь перевагами сучасних технологій та економте разом з нами. У рамках акції ТАСКОМБАНКУ «Яблучний ТАС» її учасники вже отримали понад 14 тисяч гривень кешбеку! Тож приєднуйтесь і повертайте 50% кешбеку за квитки в кінотеатр та поїздки в таксі!
Щоб стати учасником акції, достатньо двох простих дій:
-Додавайте свою кредитну картку Mastercard від ТАСКОМБАНКУ — «Велика п’ятірка», «Weekend» чи #PudraСard — в Apple Wallet;
-Оплачуйте кредитними картками Mastercard ТАСКОМБАНКУ задопомогою Apple Pay у кінотеатрі чи за таксі та отримуйте 50% кешбеку*. Економте разом з нами!
Нагадаємо, що з 21 травня власники карток Mastercard від ТАСКОМБАНКУ отримали можливість користуватися Apple Pay — простим та зручним платіжним інструментом, який повністю змінює сферу мобільних платежів, пропонуючи швидкість та зручність. *Кешбек нараховується не пізніше, ніж до 15 числа наступного місяця.
ТАСКОМБАНК запровадив програму лояльності для справжніх друзів. Долучайтеся та отримуйте бонуси! Ви вже користуєтесь перевагами кредитних карток ТАСКОМБАНКУ, тоді рекомендуйте нас друзям та отримуйте приємні бонуси — 50 гривень для кожного від ТАСКОМБАНКУ! Тепер з друзями можна заробляти просто і приємно.
Як це працює?
Заповнюєте форму з контактами свого друга
Друг оформлює картку АТ «ТАСКОМБАНК»
Ви та Ваш друг отримуєте по 50 гривень
Чим більше друзів, тим більше грошей! Готові запросити друга — заходьте на Friend.tascombank.ua!
Поєднуйте приємне з корисним, запросіть друга на каву й розкажіть про переваги кредитних карток ТАСКОМБАНКУ «Велика п’ятірка» або #Pudra Card.
Велика п’ятірка — це ідеальна картка для щоденних покупок:
Просте й безкоштовне оформлення — потрібен тільки паспорт та ІПН
Максимальний кредитний ліміт — 100 тис. грн.
До 55 днів пільгового періоду
2% кешбеку за розрахунки карткою в супермаркетах і на АЗС з кредитного ліміту, а також 1% за будь-які інші покупки в магазинах та інтернеті за кредитні та власні кошти.
Додатковий дохід — 10% річних на залишок власних коштів.