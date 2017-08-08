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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:17

+ 24% кешбеку для твоєї незалежності

З 24 по 26 серпня отримуйте 24% кешбеку від суми чеку в будь-якому ресторані чи кафе. Щоб взяти участь в акції достатньо додати свою картку «Велика п’ятірка» або #PudraСard в Apple Wallet або Google Pay та розраховуватися смартфоном з нашої картки за їжу та напої в будь-якому ресторані чи кафе впродовж святкового викенду. До 30 серпня на ваш бонусний рахунок буде зараховано 24% кешбеку. Максимальна сума становить 250 гривень. Акція діє з 24 по 26 серпня включно.

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Повідомлень: 968
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:27

Зустрічайте осінь стильно з Visa та ЦУМ!

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https://tascombank.ua/news/5d70c5d938101e1b19a266cf
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 968
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<12345
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