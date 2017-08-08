Акції від ТАСКОМБАНК

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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:17
+ 24% кешбеку для твоєї незалежності
З 24 по 26 серпня отримуйте 24% кешбеку від суми чеку в будь-якому ресторані чи кафе. Щоб взяти участь в акції достатньо додати свою картку «Велика п’ятірка» або #PudraСard в Apple Wallet або Google Pay та розраховуватися смартфоном з нашої картки за їжу та напої в будь-якому ресторані чи кафе впродовж святкового викенду. До 30 серпня на ваш бонусний рахунок буде зараховано 24% кешбеку. Максимальна сума становить 250 гривень. Акція діє з 24 по 26 серпня включно.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:27
Зустрічайте осінь стильно з Visa та ЦУМ!
Підберіть модний лук з нової колекції осінь-зима 2019/2020 у ЦУМ зі знижкою 10% з преміальними картками Visa!
З 1 по 30 вересня розраховуйтесь преміальними картками Visa від ТАСКОМБАНКУ в ЦУМ за товари з жіночої й чоловічої колекції 2019/2020 та отримуйте знижку — 10%!
Знижка доступна власниками карток Visa Platinum, Visa Signature або Visa Infinite.
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Насолоджуйтесь шопінгом з преміальними картками Visa від ТАСКОМБАНКУ!
Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:27
ТАСКОМБАНК: перші 30% річних за акцією «Три, три, тридцять!»
Нинішня осінь ймовірно стане найприбутковішим сезоном цього року для вкладників ТАСКОМБАНКУ. До свого ювілею банк розігрує суперставки за депозитом у гривні — 30% річних!
Вітаємо першу переможницю депозитної акції «Три, три, тридцять!», яка оформила свій вклад під 30% річних у Кропивницькому відділенні ТАСКОМБАНКУ! І нагадуємо, що акція продовжується до 31 жовтня 2019 року.
«Наші клієнти — це наш найцінніший актив, який ми здобули за роки роботи на фінансовому ринку України. Саме тому, ми святкуємо ювілей разом. Ми вдячні кожному за довіру та раді можливості приємно здивувати прибутковістю вкладів та надати додаткові бонуси кожному», — коментує акцію Оксана Крамаренко, начальник управління депозитних продуктів АТ «ТАСКОМБАНК».
Щоб взяти участь в депозитній акції «Три, три, тридцять!» запрошуємо клієнтів до найближчого відділення ТАСКОМБАНКУ. Оформлюючи депозит «Стабільний», обирайте скретч-картку, стирайте захисне поле і відразу ж дізнайтеся розмір свого гарантованого додаткового бонусу від 0,3% до 3% або вигравайте суперставку 30% річних. Без подарунку не залишиться ніхто!
Взяти участь в акції можуть як діючі, так і нові клієнти.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:08
30 років! 30 днів! 30 гаджетів!
10 жовтня ТАСКОМБАНК розіграв перші призи в рамках Акції «30 років! 30 днів! 30 гаджетів!»
В розіграші взяли участь усі транзакції за всіма картками, заєстрованих в акції учасників. За результатами розыграшу було визначено 10 переможців, які отримають призи першого етапу розіграшу: 1 iPhone, 1 телевізор, 4 планшети та 4 фітнес-браслети.
Тож вітаємо:
Харка Ігоря Степановича
Ноєнка Ігоря В’ячеславовича
Попович Віталію Володимирівну
Юхника Андрія Юрійовича
Пашинського Юрія Віталійовича
Бушила Анатолія Георгійовича
Касьянчика Руслана Володимировича
Резнікова Романа Віталійовича
Ревенко Олену Борисівну
Лутчина Олександра Васильовича
Акція продовжується, тож святкуйте 30-річчя ТАСКОМБАНКУ разом з нами та вигравайте найкрутіші гаджети цієї осені! Розраховуйтеся і надалі картками Велика п’ятірка та #PudraСard, реєструйтеся в Акції «30 років! 30 днів! 30 гаджетів!» та беріть участь у наступних розіграшах призів. Кожна ваша оплата на суму чеку від 500 грн бере участь у розіргаші. Чим більше оплат, тим більші шанси на виграш!
На вас усе ще чекають суперпризи: 4 iPhone, 4 телевізори, 6 планшетів та 6 фітнес-браслетів, які ми розіграємо серед учасників Акції впродовж цього місяця!
Наступні розіграші відбуватимуться:
2-й етап — 21 жовтня 2019 року;
3-й етап — 31 жовтня 2019 року.
Досі не маєте кредитної картки ТАСКОМБАНКУ? Замовляйте на сайті вже зараз, оцінюйте переваги та вигравайте круті призи!
Акція діє з 1.10.2019 р. по 31.10.2019 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованих територій.
Участь в акції можуть прийняти власники кредитних карток Велика п’ятірка та #PudraСard, що досягли 18 років.
Зареєструватися Офіційні правила акції
Додано: Вів 05 лис, 2019 19:44
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
30 П’ЯТНИЦЬ ЛИСТОПАДА -- ВИГРАЙТЕ ОДИН ІЗ 50 ПОДАРУНКІВ ПО 1000 ГРИВЕНЬ!
Акція для платіжних карток "Велика п’ятірка" або #PudraCard із кредитною лінією. Діє з 04.11.2019 по 01.12.2019 включно.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:08
30 років разом!
ТАСКОМБАНК до свого 30-річного ювілею розіграв серед клієнтів — власників кредитних карток — 30 суперстильних гаджетів.
Протягом жовтня в рамках Акції «30 років разом!» відбулося три розіграші, в яких взяли участь усі транзакції за всіма картками, зареєстрованих в акції учасників.
Вітаємо переможців фінального розіграшу:
Клименко Марину Іванівну
Мельника Богдана Ярославовича
Апалькову Світлану Михайлівну
Керч Наталію Юріївну
Антошевського Тараса Юрійовича
Кіщук Юлію Вікторівну
Панченко Ярослава Михайловича
Онофрійчука Олександра Йосиповича
Стародубова Павла Сергійовича
Смирнова Олександра Михайловича
Призовий фонд Акції — це 5 iPhone, 5 телевізорів, 10 планшетів та 10 фітнес-браслетів. Тепер усі ці подарунки вирушили до своїх власників.
Слідкуйте за нашими новинами, адже ми вже готуємо для вас наступний сюрприз.А поки що пропонуємо вам не гаяти час і оформити кредитну картку «Велика п’ятірка» або #PudraСard. Ваш гаманець вам подякує.
Переваги кредитних карток «Велика п’ятірка» та #PudraCard:
до 100 000 грн кредитного ліміт
кешбек на різні категорії покупок
до 55 днів пільговий період
10% річних на залишок власних коштів
Замовити картку зараз
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:09
30 п’ятниць листопада
З 4 листопада по 1 грудня розраховуйтеся кредитними картками та беріть участь в розіграші 50 подарунків по 1000 гривень!
Листопад — місяць вигідного шопінгу, який традиційно завершується чорною п’ятницею. А для клієнтів ТАСКОМБАНКУ кожен день листопада буде п’ятницею, адже кожна покупка може принести подарунки!
До подарунку лише один крок! Скористайтеся своєю кредитною карткою «Велика п’ятірка» або #PudraCard, розрахувавшись кредитними коштами від 100 гривень або знявши кредитні кошти готівкою від 100 гривень.
Кожен Ваш чек (оплата карткою або зняття готівки) від 100 гривень автоматично бере участь в розіграші 50 подарунків по 1000 гривень. Розіграш відбудеться 2 грудня 2019 року. Деталі акції за посиланням
Більше чеків — більше шансів!
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:05
ТАСКОМБАНК вітає переможців акції
Акцію «30 п’ятниць листопада» завершено і ТАСКОМБАНК уже визначив 50 переможців, кожен з яких отримає 1000 грн на свою кредитну картку.
Листопад — місяць вигідного шопінгу, який традиційно завершується чорною п’ятницею. А для клієнтів ТАСКОМБАНКУ він став місяцем не тільки вдалих покупок, але й приніс приємні подарунки! Ми вітаємо наших переможців, кожен з яких отримає 1000 грн на свою кредитну картку!
Нагадаємо, щоб взяти участь в акції «30 п’ятниць листопада» необхідно було скористатися своєю карткою «Велика п’ятірка» або #PudraCard, розрахувавшись кредитними коштами від 100 гривень або знявши кредитні кошти готівкою від 100 гривень.
За результатами акції власники кредитних карток ТАСКОМБАНКУ здійснили понад 137 тисяч транзакцій на загальну суму понад 110 млн гривень!
З переліком 50 щасливців можна ознайомитися тут.
Кредитні картки від ТАСКОМБАНКУ — ідеальні фінансові помічниці!
Ви досі не маєте кредитної картки ТАСКОМБАНКУ? Замовляйте на сайті вже зараз, оцінюйте переваги та вже незабаром приєднуйтесь до наступної акції! Обрати картку
Додано: П'ят 20 гру, 2019 12:43
ВИРУШАЙТЕ У ПОДОРОЖ СВОЄЇ МРІЇ
Беріть участь у новій акції ТАСКОМБАНКУ та вирушайте у подорож до країни, яку ви завжди мріяли відвідати. Обирайте будь-яку, а ми здійснимо вашу туристичну мрію!
Що треба зробити:
Оформити картку «Велика п’ятірка» або #PudraCard в період дії акції.
Здійснити платіж або зняти готівкою кредитні кошти на суму від 500 грн з 1 грудня 2019 по 31 січня 2020 – і ви автоматично стаєте учасником розіграшу двох сертифікатів на туристичні подорожі загальною сумою 60 000 грн.
Акція триває до 31 січня 2020. Наголошуємо, що кожен чек від 500 грн бере участь в розіграші, тому чим більше чеків – тим більше шансів вирушити у подорож!
Детальніше про акцію дивіться тут.
Замовляйте картку сьогодні, беріть участь в акції та вирушайте у подорож своєї мрії!
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:36
ОБИРАЙ НЕЗАБУТНЮ ПОДОРОЖ
Ми раді повідомити, що згідно з правилами Акції ми визначили переможця першого місяця. Раді привітати Надію Миколаївну Левенець, яка зможе обрати будь-яку країну своєї мрії та вирушити у незабутню подорож!
Але, на жаль, Надія Миколаївна не відповідає на наші телефонні дзвінки, і ми не можемо повідомити її про перемогу особисто Тому, якщо ви знайомі з Надією Миколаївною, перекажіть, що фортуна посміхнулася саме їй, та попросіть зателефонувати до нашого контакт-центру 0800 503 580 (дзвінки в межах України безкоштовні).
ВАЖЛИВО! Для того, щоб не втратити шанс отримати сертифікат, переможцю потрібно зателефонувати нам до 27 січня 2020 року. Дуже сподіваємось, що разом ми знайдемо переможницю і вона здійснить подорож своєї мрії!
А нашого наступного переможця визначимо вже 10 лютого цього року, і у вас є всі шанси ним стати! Просто візьміть участь в акції
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