Акції від ТАСКОМБАНК

Весна - найкращий час для оновлення свого стилю і покупок всього, що робить жінок щасливими. 8% кешбеку на одяг, взуття та косметику - саме такий подарунок отримають всі красуні за покупки з #PudraCard!
Акція діє з 1 по 15 березня 2020 року на покупки в офлайн та онлайн-магазинах.
Отже, якщо у вас вже є #PudraCard - вирушайте на стильний весняний шопінг, а якщо ні - замовляйте найкращу картку для жіночого шопінгу сьогодні і встигніть приплюсовати 8% кешбеку до всіх святкових знижок у магазинах одягу, взуття та косметики!
Всі наші клієнти, які користуються картками Mastercard, мають чудову можливість отримати знижку на замовлення в Glovo! Оплачуйте замовлення карткою Mastercard у мобільному додатку Glovo і отримайте код на знижку 100 грн на наступне замовлення. В акції беруть участь ті, хто вперше оплачує замовлення карткою Mastercard® у додатку Glovo.
Акція діє до 08 березня 2020 включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
до 15% РІЧНИХ У ГРИВНІ! Максимальний дохід при розміщенні депозиту строком 6 місяців. Участь в акції приймають всі клієнти, які відкриють депозит в ТАСКОМБАНК з 02 березня по 03квітня 2020 року! https://tascombank.ua/topdeposit/
При оплаті за посилки у мобільному додатку «Нова Пошта» або через особистий кабінет на сайті novaposhta.ua сплачується фіксований тариф – лише 20 грн. Звичайна вартість тарифу складає 20 грн +2% від суми переказу. Як скористатися послугою: Зайдіть у мобільний додаток або особистий кабінет «Нова Пошта». Оплатіть грошовий переказ з використанням гаманця Masterpass. Оплату можна проводити карткою будь-якої міжнародної платіжної системи, що зареєстрована у гаманці.
ТАСКОМБАНК разом із компанією Mastercard впроваджують акцію для держателів преміальних карток, клієнтів Private Banking, що дає можливість отримувати бонуси за розрахунки у торгово-сервісній мережі (супермаркети, магазини одягу тощо) та в інтернеті. Із 1 червня до 31 серпня держателі карток Mastercard World Elite від ТАСКОМБАНКУ зможуть отримувати бонуси у розмірі 1% від суми офлайн-покупок та 3% від витраченої суми на покупки в інтернеті.
Акція доступна для усіх держателів карток Mastercard World Elite від ТАСКОМБАНКУ, які використовуватимуть картку для розрахунків у період з 1 червня до 31 серпня 2020 року. Бонуси зараховуватимуться на рахунок раз на місяць.
Більш детальну інформацію щодо акції можна отримати у персонального менеджера або прочитати в офіційних правилах за посиланням.
Private banking ТАСКОМБАНКУ постійно пропонує клієнтам зручні послуги та відкриває нові можливості завдяки привабливим акціям, знижкам та привілеям.
Якщо ви досі не маєте преміальної картки – не зволікайте. Оформлюйте Mastercard World Elite в ТАСКОМБАНКУ та насолоджуйтеся літом разом з нами.
Замовляй онлайн на сайті LookFantastic зі своєю карткою #PudraCard або Велика п’ятірка та отримуй знижку 20% на товари у своєму кошику! Як скористатися пропозицією
Щоб отримати знижку, додай до кошика вибрані товари та введи унікальний код MASTER20 у вікні запитання «Got a discount code? Enter it here» (Маєш код знижки? Введи його тут). Знижка 20% застосується до товарів у твоєму кошику. Умови пропозиції LookFantastic — інтернет-майданчик №1 у сфері преміумкраси в Європі, має асортимент з 22 тис. товарів від провідних брендів, зокрема MAC, Kérastase та Yves Saint Laurent. На сайті представлені понад 660 берндів преміумкласу для вашої краси, що допоможуть мати фантастичний вигляд! LookFantastic пропонує знижку 20% на покупки для держателів карток Mastercard. Пропозиція доступна при замовленні на будь-яку суму та зі всього світу. https://tascombank.ua/news/5eda4baea5a02300117e2941
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