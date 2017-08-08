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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 15:11

СТИЛЬНА #PudraВесна

Весна - найкращий час для оновлення свого стилю і покупок всього, що робить жінок щасливими. 8% кешбеку на одяг, взуття та косметику - саме такий подарунок отримають всі красуні за покупки з #PudraCard!

Акція діє з 1 по 15 березня 2020 року на покупки в офлайн та онлайн-магазинах.

Отже, якщо у вас вже є #PudraCard - вирушайте на стильний весняний шопінг, а якщо ні - замовляйте найкращу картку для жіночого шопінгу сьогодні і встигніть приплюсовати 8% кешбеку до всіх святкових знижок у магазинах одягу, взуття та косметики!

Бажаємо вам чарівної весни :-)

https://tascombank.ua/news/5e58ef6d605cbd00121fbf34
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Повідомлень: 1296
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 15:11

ЗАМОВЛЕННЯ ОПЛАТИ - ЗНИЖКУ ЛОВИ

Всі наші клієнти, які користуються картками Mastercard, мають чудову можливість отримати знижку на замовлення в Glovo!
Оплачуйте замовлення карткою Mastercard у мобільному додатку Glovo і отримайте код на знижку 100 грн на наступне замовлення. В акції беруть участь ті, хто вперше оплачує замовлення карткою Mastercard® у додатку Glovo.

Акція діє до 08 березня 2020 включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.


https://tascombank.ua/news/5e57d5cf605cbd001210ed02
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Повідомлень: 1296
З нами з: 01.09.17
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 10:10

СВЯТО ДЕПОЗИТНИХ ВІДСОТКІВ

до 15% РІЧНИХ У ГРИВНІ!
Максимальний дохід
при розміщенні депозиту строком 6 місяців.
Участь в акції приймають всі клієнти, які відкриють депозит в ТАСКОМБАНК з 02 березня по 03квітня 2020 року!
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Повідомлень: 1296
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:47

Онлайн дешевше

При оплаті за посилки у мобільному додатку «Нова Пошта» або через особистий кабінет на сайті novaposhta.ua сплачується фіксований тариф – лише 20 грн. Звичайна вартість тарифу складає 20 грн +2% від суми переказу.
Як скористатися послугою:
Зайдіть у мобільний додаток або особистий кабінет «Нова Пошта».
Оплатіть грошовий переказ з використанням гаманця Masterpass. Оплату можна проводити карткою будь-якої міжнародної платіжної системи, що зареєстрована у гаманці.

Акція діє з 13.05.2020 до 30.06.2020 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://tascombank.ua/news/5ebea1b03af5b9001140dc9d
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:08

Літній подарунок для держателів преміальних карток

ТАСКОМБАНК разом із компанією Mastercard впроваджують акцію для держателів преміальних карток, клієнтів Private Banking, що дає можливість отримувати бонуси за розрахунки у торгово-сервісній мережі (супермаркети, магазини одягу тощо) та в інтернеті. Із 1 червня до 31 серпня держателі карток Mastercard World Elite від ТАСКОМБАНКУ зможуть отримувати бонуси у розмірі 1% від суми офлайн-покупок та 3% від витраченої суми на покупки в інтернеті.

Акція доступна для усіх держателів карток Mastercard World Elite від ТАСКОМБАНКУ, які використовуватимуть картку для розрахунків у період з 1 червня до 31 серпня 2020 року. Бонуси зараховуватимуться на рахунок раз на місяць.

Більш детальну інформацію щодо акції можна отримати у персонального менеджера або прочитати в офіційних правилах за посиланням.

Private banking ТАСКОМБАНКУ постійно пропонує клієнтам зручні послуги та відкриває нові можливості завдяки привабливим акціям, знижкам та привілеям.

Якщо ви досі не маєте преміальної картки – не зволікайте. Оформлюйте Mastercard World Elite в ТАСКОМБАНКУ та насолоджуйтеся літом разом з нами.

https://tascombank.ua/news/5ed51aa6a5a02300113ba72b
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Повідомлень: 1296
З нами з: 01.09.17
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:04

Дивуй красою на всі 100%

Замовляй онлайн на сайті LookFantastic зі своєю карткою #PudraCard або Велика п’ятірка та отримуй знижку 20% на товари у своєму кошику!
Як скористатися пропозицією

Щоб отримати знижку, додай до кошика вибрані товари та введи унікальний код MASTER20 у вікні запитання «Got a discount code? Enter it here» (Маєш код знижки? Введи його тут). Знижка 20% застосується до товарів у твоєму кошику.
Умови пропозиції
LookFantastic — інтернет-майданчик №1 у сфері преміумкраси в Європі, має асортимент з 22 тис. товарів від провідних брендів, зокрема MAC, Kérastase та Yves Saint Laurent. На сайті представлені понад 660 берндів преміумкласу для вашої краси, що допоможуть мати фантастичний вигляд!
LookFantastic пропонує знижку 20% на покупки для держателів карток Mastercard.
Пропозиція доступна при замовленні на будь-яку суму та зі всього світу.
https://tascombank.ua/news/5eda4baea5a02300117e2941
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:02

Знижка 5 % на все з Mastercard та Chicco

Чудова можливість в рамка клубу ТАС-Юніор Private banking від ТАСКОМБАНКУ скористатися акційною пропозицією від партнерів Mastercard та Chicco.

Усі держателі преміальних карток Mastercard ® від ТАСКОМБАНКУ гарантовано отримають знижку 5% на покупки у фірмових магазинах Chicco.

Щоб скористатися акційною пропозицією:

здійснюйте покупки у фірмових магазинах Chicco®або на сайті www.сhicco.сom.ua;

розраховуйтеся преміальними картками Mastercard®;

використовуйте промокод MC-TASCOMBANK-2020;

заощаджуйте 5 % від зазначених цін.

Акція діє з 05.06.2020 року до 30.06.2020 року включно.
https://tascombank.ua/news/5eea07dda5a023001110bd64
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:04

Тримай знижку на нові образи. Дивуй усіх крутими обновами

Замовляй онлайн на сайті Farfetch зі своєю карткою #PudraCard та отримуй знижку 10% на свої нові образи!
Як скористатися пропозицією

Під час оформлення покупки на farfetch.com введи код MASTERCARD10 для отримання знижки.

Умови пропозиції

Farfetch створений для оспівування моди. Це місце, де зібрані вишукані колекції всесвітньо відомих брендів. Це майданчик, що поєднує поціновувачів високої моди, кураторів і творців з усього світу. Farfetch охоплює понад 700 бутиків та брендів і здійснює доставку в майже 190 країн. Зазирни у модний онлайн-всесвіт на farfetch.com. Держателі карток Gold, Platinum, World, World Black Edition, World Elite & Business від Mastercard можуть отримати знижку 10% на сайті за промо-кодом. Знижка діє лише на товари з повною ціною.
https://tascombank.ua/news/5eeb1e4ba5a02300111b3890
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:06

АКЦІЯ! СПЛАЧУЙ КОМУНАЛЬНІ В TAS2U – ВИГРАВАЙ СЕРТИФІКАТ

«Cплачуй та вигравай» — з 1 по 22 червня здійсни від 3-х платежів за комунальні послуги в TAS2U та бери участь в розіграші сертифікатів Rozetka!
Щоб взяти участь в акції потрібно зробити кілька простих дій:

Встанови додаток TAS2U та додай свою картку емітовану ТАСКОМБАНКОМ;

Здійсни 3 комунальні платежі до 22 червня 2020 року.

Вже 24 червня 2020 року 6 переможців, яких ми, як завжди, визначимо за допомогою random.org, отримають цінні призи — Подарункових сертифікатів по 100 гривень кожний на купівлю товарів на сайті https://rozetka.com.ua.

Акція проводиться на території України, за винятком АР Крим та тимчасово окупованих територій.
https://tascombank.ua/news/5eeb1b54a5a02300111ad77a
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