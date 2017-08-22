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Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:43

Коли більше – це бомбезно!

Зустрічайте грандіозне оновлення програми Mastercard Більше!
Програма Mastercard Більше повертається після відпустки — з новими промо-акціями та пропозиціями від партнерів. Відтепер держателям карток Mastercard від ТАСКОМБАНКУ доступно ще більше унікальних пропозицій і знижок від партнерів, а також круті акції та безцінні подарунки.

Реєструйте свої картки Mastercard від ТАСКОМБАНКУ в програмі Mastercard Більше та відкрийте для себе світ привілеїв і ексклюзивних можливостей.

Нагадуємо, що Mastercard Більше - це бонусна програма, в якій користувачі накопичують бали за оплати карткою Mastercard на суму від 50 грн. Ці бали можна обміняти на бонусні пропозиції та участь в акціях.
https://tascombank.ua/news/5ef5f12fa5a02300118f51f8
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