Акції від ТАСКОМБАНК

Програма Mastercard Більше повертається після відпустки — з новими промо-акціями та пропозиціями від партнерів. Відтепер держателям карток Mastercard від ТАСКОМБАНКУ доступно ще більше унікальних пропозицій і знижок від партнерів, а також круті акції та безцінні подарунки.
Реєструйте свої картки Mastercard від ТАСКОМБАНКУ в програмі Mastercard Більше та відкрийте для себе світ привілеїв і ексклюзивних можливостей.
Нагадуємо, що Mastercard Більше - це бонусна програма, в якій користувачі накопичують бали за оплати карткою Mastercard на суму від 50 грн. Ці бали можна обміняти на бонусні пропозиції та участь в акціях.