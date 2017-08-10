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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:43

Коли більше – це бомбезно!

Зустрічайте грандіозне оновлення програми Mastercard Більше!
Програма Mastercard Більше повертається після відпустки — з новими промо-акціями та пропозиціями від партнерів. Відтепер держателям карток Mastercard від ТАСКОМБАНКУ доступно ще більше унікальних пропозицій і знижок від партнерів, а також круті акції та безцінні подарунки.

Реєструйте свої картки Mastercard від ТАСКОМБАНКУ в програмі Mastercard Більше та відкрийте для себе світ привілеїв і ексклюзивних можливостей.

Нагадуємо, що Mastercard Більше - це бонусна програма, в якій користувачі накопичують бали за оплати карткою Mastercard на суму від 50 грн. Ці бали можна обміняти на бонусні пропозиції та участь в акціях.
https://tascombank.ua/news/5ef5f12fa5a02300118f51f8
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Повідомлень: 1496
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:18

Зустрічай безкоштовну доставку Glovo зі своєю карткою Master

Оплачуй замовлення від 100 грн карткою Mastercard, емітованою АТ "ТАСКОМБАНК", у додатку Glovo та отримай промо-код на безкоштовну доставку наступного замовлення.
Умови участі:

зареєструйся у мобільному додатку Glovo до початку Акції;

додай картку Mastercard у розділ «Способи оплати»;

оплати карткою замовлення від 100 грн;

отримай промо-код на безкоштовну доставку наступного замовлення.

Акція діє з 01.07.2020 р. по 15.07.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://tascombank.ua/news/5efc5b7aa5a0230011bb091a
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Повідомлень: 1496
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:33

Тиждень зі стилістом з Visa!

Отримай безкоштовну консультацію стилістів і знижку 15% з карткою Visa від ТАСКОМБАНКУ у магазинах Всі. Свої на Хрещатику, 27 та у Lavina Mall.
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Отримай нові ідеї від стиліста та знижку 15% на обрані товари у категоріях: одяг, взуття та аксесуари.

Приємного шопінгу з карткою Visa від ТАСКОМБАНКУ, яскравих вражень на неймовірного натхнення!

Реалізація знижки з Visa на окремій касі в магазині в супроводі стиліста.

https://tascombank.ua/news/tyzhden-zi-s ... 0011bacbc8
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Повідомлень: 1496
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:02

Акція! Сплачуй та вигравай сертифікат на покупки в Rozetka!

Отримуй більше, розраховуючись своєю кредиткою PudraCard або "Велика п'ятірка" в торгово-сервісній мережі чи інтернеті.
ТАСКОМБАНК розпочинає третій етап акції "Сплачуй та вигравай". З 6 по 20 липня 2020 року розраховуйся за онлайн та офлайн покупки карткою "Велика п'ятірка" чи PudraCard кредитними коштами на суму від 500 гривень та бери участь в розіграші сертифікатів від Rozetka.

Вже 23 липня 2020 року 6 переможців, яких ми, як завжди, визначимо за допомогою random.org, отримають цінні призи — подарункові сертифікати по 100 гривень кожний на купівлю товарів на сайті https://rozetka.com.ua/. Чим більше покупок, тим більше шансів отримати подарунок.

Акція проводиться на території України, за винятком АР Крим та тимчасово окупованих територій.
https://tascombank.ua/news/5f046252a5a0230011184382
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Повідомлень: 1496
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:03

Вітаємо переможців другого етапу акції «Сплачуй та вигравай»

ТАСКОМБАНК визначив переможців другого етапу акції «Спалачуй та вигравай». Тож оголошуємо щасливчиків, обрати яких, як завжди, допоміг сервіс Random.org:
Буряк Володимир Іванович

Горюшко Ганна Герасимівна

Мозговий Валерій Борисович

Локотош Володимир Олександрович

Шикула Олег Іванович

Кліменченко Анатолій Сергійович

Подарункові сертифікати від Rozetka номіналом по 100 грн вже прямують до своїх власників!

Нагадуємо що нині триває третій етап акції – з 6 по 20 липня 2020 року розраховуйтеся за онлайн та офлайн покупки карткою "Велика п'ятірка" чи PudraCard кредитними коштами на суму від 500 гривень та беріть участь в розіграші сертифікатів від Rozetka!
https://tascombank.ua/news/5f05cbc9a5a02300112e3486
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Повідомлень: 1496
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:30

Вітаємо переможців 3 етапу акції «Спалачуй та вигравай"

ТАСКОМБАНК визначив переможців третього етапу акції «Спалачуй та вигравай». Подарункові сертифікати від Rozetka номіналом по 100 грн вже прямують до своїх власників:
Орел Олександр Вікторович

Головач Ігор Іванович

Ященко Віталій Анатолійович

Пантєлєєва Людмила Василівна

Міцкаті Сергій Васильович

Бурдо Андрій Миколайович

Переможців акції обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org. Нагадуємо, щоб стати учасником розіграшу необхідно було з 6 по 20 липня 2020 року розрахуватися за онлайн чи офлайн покупки карткою "Велика п'ятірка" чи PudraCard кредитними коштами на суму від 500 гривень.
https://tascombank.ua/news/5f1ab4b74ae926001138df0c
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Повідомлень: 1496
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:51

Три місяці оренда сейфу безкоштовно!

Кожний корпоративний клієнт, який ще не зберігає цінності в ТАСКОМБАНКУ, має можливість долучитися до акції та протягом трьох місяців – з 1 серпня до 1 листопада 2020 року – орендувати індивідуальний сейф будь-якого розміру, що є в наявності, для компанії БЕЗКОШТОВНО.

Послуга надається в відділеннях VIP рівня.

Оренда індивідуального сейфа – дозволяє зберігати цінні папери, ділову документацію, електронні носії інформації, інші цінності, вільний обіг яких не заборонений чинним законодавством України.
Акція діє у Києві, Дніпрі, Одесі та Львові.
https://tascombank.ua/news/5f218dc14ae9260011873ccd
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Повідомлень: 1496
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:59

Отримуй знижку на поїздку з Etaximo!

Наші друзі — додаток таксі Etaximo — дарують знижку 25 гривень на першу поїздку.
Замовляйте таксі в мобільному додатку Etaximo, розраховуйтеся будь-якою карткою в один клік завдяки сервісу Masterpass та отримайте знижку 25 гривень.

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https://tascombank.ua/news/5f47aaf0c507ba0018c4bb53
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:25

Проведіть свій вікенд на Кураж!

12-13 вересня 2020 року відвідайте Кураж та отримайте 15% знижки на вхідний квиток, розрахувавшись карткою Mastercard.
Як користуватися пропозицією:

З 12 по 13 вересня завітати на Кураж.

Сплатити за вхідний квиток карткою Mastercard та отримати 15% знижки.

Акція діє 12-13.09.2020 року за адресою м. Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1, 19 павільйон.
https://tascombank.ua/news/5f5601f8c507ba0018470cac
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:05

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

  Assistant_Portal написав:З 12 по 13 вересня завітати на Кураж.

А маски там выдают или с собой брать?
... делайте хоть что-нибудь!
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