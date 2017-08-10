Акції від ТАСКОМБАНК

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Отримуй більше, розраховуючись своєю кредиткою PudraCard або "Велика п'ятірка" в торгово-сервісній мережі чи інтернеті. ТАСКОМБАНК розпочинає третій етап акції "Сплачуй та вигравай". З 6 по 20 липня 2020 року розраховуйся за онлайн та офлайн покупки карткою "Велика п'ятірка" чи PudraCard кредитними коштами на суму від 500 гривень та бери участь в розіграші сертифікатів від Rozetka.
Вже 23 липня 2020 року 6 переможців, яких ми, як завжди, визначимо за допомогою random.org, отримають цінні призи — подарункові сертифікати по 100 гривень кожний на купівлю товарів на сайті https://rozetka.com.ua/. Чим більше покупок, тим більше шансів отримати подарунок.
ТАСКОМБАНК визначив переможців другого етапу акції «Спалачуй та вигравай». Тож оголошуємо щасливчиків, обрати яких, як завжди, допоміг сервіс Random.org: Буряк Володимир Іванович
Горюшко Ганна Герасимівна
Мозговий Валерій Борисович
Локотош Володимир Олександрович
Шикула Олег Іванович
Кліменченко Анатолій Сергійович
Подарункові сертифікати від Rozetka номіналом по 100 грн вже прямують до своїх власників!
Нагадуємо що нині триває третій етап акції – з 6 по 20 липня 2020 року розраховуйтеся за онлайн та офлайн покупки карткою "Велика п'ятірка" чи PudraCard кредитними коштами на суму від 500 гривень та беріть участь в розіграші сертифікатів від Rozetka! https://tascombank.ua/news/5f05cbc9a5a02300112e3486
ТАСКОМБАНК визначив переможців третього етапу акції «Спалачуй та вигравай». Подарункові сертифікати від Rozetka номіналом по 100 грн вже прямують до своїх власників: Орел Олександр Вікторович
Головач Ігор Іванович
Ященко Віталій Анатолійович
Пантєлєєва Людмила Василівна
Міцкаті Сергій Васильович
Бурдо Андрій Миколайович
Переможців акції обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org. Нагадуємо, щоб стати учасником розіграшу необхідно було з 6 по 20 липня 2020 року розрахуватися за онлайн чи офлайн покупки карткою "Велика п'ятірка" чи PudraCard кредитними коштами на суму від 500 гривень. https://tascombank.ua/news/5f1ab4b74ae926001138df0c
Кожний корпоративний клієнт, який ще не зберігає цінності в ТАСКОМБАНКУ, має можливість долучитися до акції та протягом трьох місяців – з 1 серпня до 1 листопада 2020 року – орендувати індивідуальний сейф будь-якого розміру, що є в наявності, для компанії БЕЗКОШТОВНО.
Послуга надається в відділеннях VIP рівня.
Оренда індивідуального сейфа – дозволяє зберігати цінні папери, ділову документацію, електронні носії інформації, інші цінності, вільний обіг яких не заборонений чинним законодавством України. Акція діє у Києві, Дніпрі, Одесі та Львові. https://tascombank.ua/news/5f218dc14ae9260011873ccd
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