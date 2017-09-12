Акції від ТАСКОМБАНК

У ТАСКОМБАНКА та Mastercard уже готові новорічні сюрпризи – клієнти Private banking зроблять ще більше подарунків своїм близьким та рідним:
Бонусна система з нами назавжди – з 1 грудня більше немає жодних обмежень у часі. Накопичуйте та витрачайте бонуси за розрахунки кожний день без прив’язок до категорій, мережі чи торгівельного майданчику.
Збільшено щомісячну суму виплат бонусів на поточний рахунок. Більше розрахунків – більше коштів на рахунку*!
Бонуси за розрахунки подвоєно! З 1 грудня 2020 року по 28 лютого 2021 року відсоток за розрахунки в торгово-сервісній мережі збільшено з 1% до 2%. Щоб кожний держатель карток Mastercard World Elite від ТАСКОМБАНКУ отримував ще більше коштів на свій рахунок для новорічних приємних подарунків. https://tascombank.ua/news/5fc5157aab15cb0012c25571
Щоденні покупки з кредитною карткою від ТАСКОМБАНКУ надвигідні — купуйте будь-що та вигравайте до 100 000 гривень. Нагадаємо, що з 1 листопада по 31 грудня 2020 року АТ «ТАСКОМБАНК» проводить акцію для власників кредитних карток «Велика п’ятірка» або PudraCard та розігрує грошові призи за розрахунки. Щоб стати учасником акції, розраховуйтесь кредитною карткою «Велика п’ятірка» або PudraCard на суму від 200 гривень та отримайте шанс виграти 10, 30 чи 100 тисяч гривень!
Переможців першого етапу розіграшу вже визначено! Вітаємо щасливчиків та бажаємо приємного новорічного шопігну з кредитними картками від ТАСКОМБАНКУ!
Продовжуйте розраховуватись кредитними картками від ТАСКОМБАНКУ й отримуйте приємні враження від різдвяного шопінгу та подарунків! Адже Акція «Даруємо 100 000 гривень за розрахунки!» продовжується. Чим більше розрахунків, тим більше шансів виграти супер приз — 100 000 гривень. https://tascombank.ua/news/5fcf891ea9cc04001248ff44
Проведіть новорічні свята з турботою про своїх близьких і рідних. Ласкаво запрошуємо клієнтів Private banking до blanke city bistro, щоб скуштувати страви з найкориснішого молока буйволиць, приємно провести час з родиною та отримати смачні подарунки від клубу ТАС-Юніор і ресторану-партнера. Сезон зимових свят – чарівна пора. Це час магії та веселощів для дітлахів і щасливі, наповнені турботою моменти для дорослих. Ми любимо новорічні свята за відчуття сімейного затишку, добрих емоцій та улюблені страви.
Клуб ТАС-Юніор ТАСКОМБАНКУ вітає своїх маленьких клієнтів з Днем Святого Миколая та прийдешніми новорічними святами і спільно зі смачним партнером blanke city bistro підготував для клієнтів Private banking приємні подарунки. Завітайте до ресторану з 19.12.2020 по 07.01.2021 року та насолоджуйтеся смачною і корисною їжею усією родиною. Згадайте кодове слово* й отримайте комплімент від шефу до столу та солодкий подарунок для дітлахів.
blanke city bistro - незвичайний ресторан – це унікальне місце зі неймовірною атмосферою та збалансованим меню, де кожен знайде для себе щось до смаку та зможе спробувати свіжі продукти з буйволиної ферми. Це час турботи один про одного, тому саме молоко буйволиць допоможе підтримати імунну систему завдяки збалансованому вітамінному складу та унікальним корисними властивостями. https://tascombank.ua/news/5fdcc23ea9cc040012d9dc53
Повідомляємо вас, що Акція «Звільнись від банкоматозалежності» була завершена виконавцем Акції ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» 18 грудня 2020 у зв'язку з великою кількістю учасників.
Виплати учасникам в рамках Акції будуть здійснені до 31 січня 2021 року в рамках першого етапу, до 28 лютого 2021 року в рамках другого етапу. Максимальна сума виплати становитиме 100 грн на одного учасника Акції. https://tascombank.ua/news/5fe05d81a9cc040012ea9c32
Купуйте будь-що з кредитною карткою від ТАСКОМБАНКУ та вигравайте до 100 000 гривень! Перший суперприз уже вручено, але Акція триває. Нагадаємо, що з 1 листопада по 31 грудня 2020 року АТ «ТАСКОМБАНК» проводить акцію для власників кредитних карток «Велика п’ятірка» або PudraCard та розігрує грошові призи за розрахунки. Щоб стати учасником акції, розраховуйтесь кредитною карткою «Велика п’ятірка» або PudraCard на суму від 200 гривень та отримайте шанс виграти 10, 30 чи 100 тисяч гривень!
Шановні клієнти! Повідомляємо, що строк дії пропозиції «Акційний вклад» для фізичних осіб продовжено до 30 січня 2021 року (включно). Ви маєте можливість оформити депозит у гривні під 10% річних та отримувати відсотки двічі на місяць!
Умови розміщення «Акційного вкладу»:
Процентні ставки за вкладом — 10% річних;
Строк вкладу — 6, 9 та 12 місяців;
Валюта вкладу — гривня;
Виплата відсотків — двічі на місяць;
Поповнення — перші 90 днів;
Часткове зняття — відсутнє;
Пролонгація — відсутня.
Пропозиція діє з 17.11.2020 по 30.01.2021 (включно). Оформлюйте вклад у найближчому відділенні
ТАСКОМБАНК вже 31 рік пропонує своїм вкладникам надійність вкладів та вигідні пропозиції. Детальніше за посиланням
Ви український виробник, маєте власний сайт і створюєте якісні речі, що роблять життя людей кращим і приємнішим? Беріть участь у Рейтингу «Топ українських виробників» і про ваш бізнес дізнається вся країна! Розкажіть про те, як почали своє виробництво та як розвиваєте його в інтернеті. Завдяки народному голосуванню на сайті MC.today, про вас дізнаються десятки тисяч українців – ваших потенційних клієнтів та інвесторів!
На фіналістів, які увійдуть до топ українських виробників за результатами народного голосування на MC.today, чекає не лише визнання клієнтів. ТАСКОМБАНК з партнерами проєкту підготували подарунки для розвитку вашого бiзнесу.
Для переможця:
Apple MacBook Pro Touch Bar 13'' від Mastercard;
Безкоштовний інтернет-еквайринг TASPAY на 3 місяці від ТАСКОМБАНК;
Доступ до сервісу ApiX-Drive на 6 мiсяцiв;
Створення iнтернет-магазину з каналами продажів, інструментами для реклами й онлайн-маркетингу, базовою пошуковою оптимізацією і рекламною кампанією в Google Shopping від Shop-Express.
Mastercard з Atlas Weekend подбали про яскраві емоції клієнтів Private banking ТАСКОМБАНКУ під час зимового відпочинку. Партнерами створено майданчик для вечірок та відпочинку - Atlas Weekend Bar and Apres Ski з приємними знижками та бонусами для власників карток World Elite. Якщо ви думали, що у Буковелі можна тільки кататися на лижах, то ми готові вас здивувати, тому що власники картки Mastercard World Еlite отримають чудові переваги цієї зими.
Вперше в Буковелі відкрилося унікальне місце - Atlas Weekend Bar & Apres Ski, де відпочиваючі зможуть послухати музику відомих ді-джеїв, потанцювати та поспілкуватися після активного відпочинку.
Насолоджуйтесь незабутніми моментами на вечірках Atlas Weekend Bar & Apres Ski та [отримайте гарантовану знижку 10% на меню](https://private.tascombank.ua/documents ... Mastercard 10%25 discountBukovel_2021 (all cards).pdf) на території Заходу, сплачуючи преміальною карткою Mastercard World Elite від ТАСКОМБАНКУ у вашому смартфоні.