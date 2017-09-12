Акції від ТАСКОМБАНК

Додано: Чет 14 січ, 2021 08:49

Ви український виробник, маєте власний сайт і створюєте якісні речі, що роблять життя людей кращим і приємнішим? Беріть участь у Рейтингу «Топ українських виробників» і про ваш бізнес дізнається вся країна!Розкажіть про те, як почали своє виробництво та як розвиваєте його в інтернеті. Завдяки народному голосуванню на сайті MC.today, про вас дізнаються десятки тисяч українців – ваших потенційних клієнтів та інвесторів!На фіналістів, які увійдуть до топ українських виробників за результатами народного голосування на MC.today, чекає не лише визнання клієнтів. ТАСКОМБАНК з партнерами проєкту підготували подарунки для розвитку вашого бiзнесу.Для переможця:Apple MacBook Pro Touch Bar 13'' від Mastercard;Безкоштовний інтернет-еквайринг TASPAY на 3 місяці від ТАСКОМБАНК;Доступ до сервісу ApiX-Drive на 6 мiсяцiв;Створення iнтернет-магазину з каналами продажів, інструментами для реклами й онлайн-маркетингу, базовою пошуковою оптимізацією і рекламною кампанією в Google Shopping від Shop-Express.25 000 безкоштовних e-mail повiдомлень вiд eSputnikУчасник, який за результатами народного голосування посяде 2-е місце, отримає:Планшет Apple від Mastercard;Безкоштовний інтернет-еквайринг TASPAY на 3 місяці від ТАСКОМБАНК;Доступ до сервісу ApiX-Drive на 3 мiсяцiв;Знижку 50% на створення iнтернет-магазину (пакет Optimal або PRO) термiном на один рiк вiд Shop-Express;15 000 безкоштовних e-mail повiдомлень вiд eSputnik.Учасник, який за результатами народного голосування посяде 3-є місце, отримає:Сертифікат на навчання у школі Bazilik номіналом 10 000 гривень від MastercardБезкоштовний інтернет-еквайринг TASPAY на 3 місяці та інтернет-еквайринг від ТАСКОМБАНК;Доступ до сервісу ApiX-Drive на 3 мiсяцiв;Знижку 50% на створення iнтернет-магазину (пакет Optimal або PRO), термiном на один рiк, вiд Shop-Express;15 000 безкоштовних e-mail повiдомлень вiд eSputnik.Учасники, які посядуть з 1-го по 10-е місце, отримають:Сертифікати Rozetka номіналом 2000 грн для придбання техніки для ведення бізнесу від Mastercard;Консультацію вебмаркетологів від Shop-Express;З 4-го по 10-е мiсце – 1 мiсяць доступу до сервісу ApiX-Drive;З 4-го по 10-е мiсце – 10 000 безкоштовних e-mail повiдомлень вiд eSputnik.Подати заявку на участь у конкурсіЗаявки на участь у Конкурсі приймаються з 23 грудня 2020 року до 24 сiчня 2021 року. Переможцiв оголосять до 31 березня 2021 року на сайтi MC.today.