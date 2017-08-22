RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:14

Вітаємо переможців розіграшу завершального етапу акції

ТАСКОМБАНК провів розіграш грошових призів серед клієнтів, які взяли участь в акції «Даруємо 100 000 гривень за розрахунки!».
Вітаємо переможців другого етапу розіграшу:

Черкасова Олена Євгеніївна — сума виграшу 100 000 грн

Столяр Анатолій Юрійович — сума виграшу 30 000 грн

Федорова Тетяна Вячеславівна — сума виграшу 30 000 грн

Граненко Юлія Олександрівна — сума виграшу 10 000 грн

Гирін Михайло Захарович — сума виграшу 10 000 грн

Герич Іван Васильович — сума виграшу 10 000 грн

Нагадаємо, з 1 листопада по 31 грудня 2020 року АТ «ТАСКОМБАНК» проводив акцію для власників кредитних карток та розігрував грошові призи за розрахунки. Щоб стати учасником акції та отримати шанс виграти 10, 30 чи 100 тисяч гривень, достатньо було розраховуватися кредитною карткою «Велика п’ятірка» або PudraCard на суму від 200 гривень за щоденні покупки.
https://tascombank.ua/news/6003001a4bb94e001274b90a
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1930
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 20:53

Акція "Просто відкривати - просто вигравати" від Mastercard®

Оформлюйте Просто картку – вигравайте круті подарунки! Поспішайте, адже переможцем можете стати саме Ви!
Як стати учасником акції:

оформлюйте Просто картку від Mastercard® і ТАСКОМБАНКУ, залишивши заявку на сайті;

здійснюйте оплату будь-яких товарів чи послуг за рахунок встановленого кредитного ліміту на суму від 200 грн;

беріть участь у розіграші цінних подарунків.

Визначення переможців:

Визначення переможців акції відбуватиметься в чотири етапи:

перший розіграш до 29.03.2021 – у разі виконання умов акції з 01.03.2021 по 14.03.2021 включно;

другий розіграш до 12.04.2021 – у разі виконання умов акції з 13.03.2021 по 28.03.2021 р. включно;

третій розіграш до 26.04.2021 – у разі виконання умов акції з 29.03.2021 р. по 11.04.2021 р. включно;

четвертий розіграш до 14.05.2021 – у разі виконання умов акції з 12.04.2021 р. по 25.04.2021 р. включно.

Переможців буде визначено за допомогою сервісу random.org шляхом випадкової комп’ютерної вибірки.

На переможців очікують:

комплект, що містить телевізор Samsung Smart TV та сертифікат на передплату MEGOGO* на 12 місяців – 8 штук. * Під «сертифікатом на передплату MEGOGO» йдеться про картку доступу, активацію MEGOGO «Кіно і ТБ: Оптимальна» на 12 місяців у вигляді скретч-картки;

смартфон Samsung Galaxy серія А71 – 8 штук.

Акція діє з 01.03.2021 р. по 25.04.2021 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС та тимчасово окупованої території.
https://tascombank.ua/news/aktsiia-pros ... 0011fe79d8
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1930
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 10:05

ТАСКОМБАНК визначив переможців першого етапу акції

ТАСКОМБАНК спільно з Mastercard проводять акцію для власників Просто картки. Все просто – розраховуйтесь своєю карткою на суму від 200 грн та отримайте шанс виграти один з восьми смартфонів або телевізорів!
Перших переможців вже визначено:

Смартфон Samsung Galaxy серія А71:

Железняк Олексій Валерійович

Дудник Тарас Віталійович

Комплект, що містить телевізор Samsung Smart TV та сертифікат на передплату MEGOGO_ на 12 місяців:

Наконечний Дмитро Васильович

Бойко Ірина Володимирівна

Переможців акції обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.or

беріть участь у розіграші цінних подарунків. Акція діє з 01.03.2021 р. по 25.04.2021 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС та тимчасово окупованої території.
https://tascombank.ua/news/taskombank-v ... 0012e8fee2
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1930
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:56

ТАСКОМБАНК визначив переможців другого етапу акції

ТАСКОМБАНК спільно з Mastercard проводять акцію для власників Просто картки. Все просто – розраховуйтесь своєю карткою на суму від 200 грн та отримайте шанс виграти один з восьми смартфонів або телевізорів!
Переможці другого етапу вже визначено:

Смартфон Samsung Galaxy серія А71:

Іванова Кіра Сергіївна
Бабець Олександр Геннадійович
Комплект, що містить телевізор Samsung Smart TV та сертифікат на передплату MEGOGO* на 12 місяців:

Флишко Мар'яна Ігорівна
Грабовецький Михайло Йосипович
Переможців акції обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org.

Нагадуємо, що попереду ще два етапи розіграшу:

третій розіграш - до 26.04.2021 – у разі виконання умов акції з 29.03.2021 р. по 11.04.2021 р. включно;
четвертий розіграш - до 14.05.2021 – у разі виконання умов акції з 12.04.2021 р. по 25.04.2021 р. включно.
Як стати учасником акції:

оформлюйте Просто картку від Mastercard® і ТАСКОМБАНКУ, залишивши заявку на сайті;
здійснюйте оплату будь-яких товарів чи послуг за рахунок встановленого кредитного ліміту на суму від 200 грн;
беріть участь у розіграші цінних подарунків.
Акція діє з 01.03.2021 р. по 25.04.2021 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС та тимчасово окупованої території.
https://tascombank.ua/news/606c316054aeea0012a6c3a4
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1930
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від Мегабанку 1, 2, 3, 4, 5
Ірина_ » Вів 22 сер, 2017 14:45
44 9303
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 08:49
Assistant_Portal
Акції від «Кредобанку» 1 ... 4, 5, 6
Assistant_Portal » Пон 06 лис, 2017 16:21
57 11334
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 08:38
Assistant_Portal
Акції від «RwS bank» 1 ... 4, 5, 6
Assistant_Portal » Чет 21 гру, 2017 16:35
53 12687
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 09:00
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9623)
08.04.2021 10:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.