Акції від ТАСКОМБАНК

Вітаємо переможців другого етапу розіграшу:
Черкасова Олена Євгеніївна — сума виграшу 100 000 грн
Столяр Анатолій Юрійович — сума виграшу 30 000 грн
Федорова Тетяна Вячеславівна — сума виграшу 30 000 грн
Граненко Юлія Олександрівна — сума виграшу 10 000 грн
Гирін Михайло Захарович — сума виграшу 10 000 грн
Герич Іван Васильович — сума виграшу 10 000 грн
Нагадаємо, з 1 листопада по 31 грудня 2020 року АТ «ТАСКОМБАНК» проводив акцію для власників кредитних карток та розігрував грошові призи за розрахунки. Щоб стати учасником акції та отримати шанс виграти 10, 30 чи 100 тисяч гривень, достатньо було розраховуватися кредитною карткою «Велика п’ятірка» або PudraCard на суму від 200 гривень за щоденні покупки.