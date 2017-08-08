Акції від ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК провів розіграш грошових призів серед клієнтів, які взяли участь в акції «Даруємо 100 000 гривень за розрахунки!». Вітаємо переможців другого етапу розіграшу:
Черкасова Олена Євгеніївна — сума виграшу 100 000 грн
Столяр Анатолій Юрійович — сума виграшу 30 000 грн
Федорова Тетяна Вячеславівна — сума виграшу 30 000 грн
Граненко Юлія Олександрівна — сума виграшу 10 000 грн
Гирін Михайло Захарович — сума виграшу 10 000 грн
Герич Іван Васильович — сума виграшу 10 000 грн
Нагадаємо, з 1 листопада по 31 грудня 2020 року АТ «ТАСКОМБАНК» проводив акцію для власників кредитних карток та розігрував грошові призи за розрахунки. Щоб стати учасником акції та отримати шанс виграти 10, 30 чи 100 тисяч гривень, достатньо було розраховуватися кредитною карткою «Велика п’ятірка» або PudraCard на суму від 200 гривень за щоденні покупки. https://tascombank.ua/news/6003001a4bb94e001274b90a
Оформлюйте Просто картку – вигравайте круті подарунки! Поспішайте, адже переможцем можете стати саме Ви! Як стати учасником акції:
оформлюйте Просто картку від Mastercard® і ТАСКОМБАНКУ, залишивши заявку на сайті;
здійснюйте оплату будь-яких товарів чи послуг за рахунок встановленого кредитного ліміту на суму від 200 грн;
беріть участь у розіграші цінних подарунків.
Визначення переможців:
Визначення переможців акції відбуватиметься в чотири етапи:
перший розіграш до 29.03.2021 – у разі виконання умов акції з 01.03.2021 по 14.03.2021 включно;
другий розіграш до 12.04.2021 – у разі виконання умов акції з 13.03.2021 по 28.03.2021 р. включно;
третій розіграш до 26.04.2021 – у разі виконання умов акції з 29.03.2021 р. по 11.04.2021 р. включно;
четвертий розіграш до 14.05.2021 – у разі виконання умов акції з 12.04.2021 р. по 25.04.2021 р. включно.
Переможців буде визначено за допомогою сервісу random.org шляхом випадкової комп’ютерної вибірки.
На переможців очікують:
комплект, що містить телевізор Samsung Smart TV та сертифікат на передплату MEGOGO* на 12 місяців – 8 штук. * Під «сертифікатом на передплату MEGOGO» йдеться про картку доступу, активацію MEGOGO «Кіно і ТБ: Оптимальна» на 12 місяців у вигляді скретч-картки;
ТАСКОМБАНК спільно з Mastercard проводять акцію для власників Просто картки. Все просто – розраховуйтесь своєю карткою на суму від 200 грн та отримайте шанс виграти один з восьми смартфонів або телевізорів! Перших переможців вже визначено:
Смартфон Samsung Galaxy серія А71:
Железняк Олексій Валерійович
Дудник Тарас Віталійович
Комплект, що містить телевізор Samsung Smart TV та сертифікат на передплату MEGOGO_ на 12 місяців:
Наконечний Дмитро Васильович
Бойко Ірина Володимирівна
Переможців акції обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.or
ТАСКОМБАНК спільно з Mastercard проводять акцію для власників Просто картки. Все просто – розраховуйтесь своєю карткою на суму від 200 грн та отримайте шанс виграти один з восьми смартфонів або телевізорів! Переможці другого етапу вже визначено:
Смартфон Samsung Galaxy серія А71:
Іванова Кіра Сергіївна Бабець Олександр Геннадійович Комплект, що містить телевізор Samsung Smart TV та сертифікат на передплату MEGOGO* на 12 місяців:
Флишко Мар'яна Ігорівна Грабовецький Михайло Йосипович Переможців акції обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org.
Нагадуємо, що попереду ще два етапи розіграшу:
третій розіграш - до 26.04.2021 – у разі виконання умов акції з 29.03.2021 р. по 11.04.2021 р. включно; четвертий розіграш - до 14.05.2021 – у разі виконання умов акції з 12.04.2021 р. по 25.04.2021 р. включно. Як стати учасником акції:
оформлюйте Просто картку від Mastercard® і ТАСКОМБАНКУ, залишивши заявку на сайті; здійснюйте оплату будь-яких товарів чи послуг за рахунок встановленого кредитного ліміту на суму від 200 грн; беріть участь у розіграші цінних подарунків. Акція діє з 01.03.2021 р. по 25.04.2021 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС та тимчасово окупованої території. https://tascombank.ua/news/606c316054aeea0012a6c3a4
ТАСКОМБАНК спільно з Mastercard проводить акцію для клієнтів малого та середнього бізнесу. З 12 квітня по 5 липня 2021 року розраховуйтесь бізнес-картками та беріть участь розіграші сучасного ноутбука! Хто бере участь у акції?
особи, які здійснюють підприємницьку діяльність та є представниками підприємств сегменту малого та середнього бізнесу, які мають або під час періоду Акції відкрили основну або додаткову корпоративну картку від ТАСКОМБАНКУ. Як стати учасником акції?
мати відкриту корпоративну картку від ТАСКОМБАНКУ або відкрити та активувати нову основну або додаткову картку; в період з 12 квітня 2021 року по 05 липня 2021 року здійснити за допомогою корпоративної картки оплату товарів та послуг на суму від 500,00 грн; участь у акції здійснюється автоматично. Як визначається переможець?
серед учасників визначаються учасники акції, які здійснили найбільшу кількість транзакцій сумою від 500 гривень, здійснених за допомогою корпоративної картки. по завершенні періоду проведення акції за результатами підрахунку кількості транзакцій визначається 1 переможець акції, в особі фізичної особи керівника юридичної особи, до рахунку якого було емітовано корпоративну картку . Яка винагорода чекає на переможця?
переможець, який виконає умови акції та здійснить найбільшу кількість транзакцій, отримає ноутбук. Офіційні правила акції
Переможців третього етапу акції «Просто відкривати – просто вигравати» від ТАСКОМБАНКУ й Mastercard визначено! Нагадуємо, що ТАСКОМБАНК спільно з Mastercard проводять акцію для власників Просто картки. Все просто – розраховуйтесь своєю карткою на суму від 200 грн та отримайте шанс виграти один з восьми смартфонів або телевізорів. Переможцями третього етапу Акції, які виграли смартфон Samsung Galaxy серія А71 стали:
Савченко Сергій Анатолійович
Ярошенко Ірина Валентинівна
Комплекти, що міститять телевізор Samsung Smart TV та сертифікат на передплату MEGOGO* на 12 місяців також відправляться до своїх власників:
Дубневич Мар'ян Степанович
Бевз Олександр Миколайович
Переможців акції обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org.