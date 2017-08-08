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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:14

Вітаємо переможців розіграшу завершального етапу акції

ТАСКОМБАНК провів розіграш грошових призів серед клієнтів, які взяли участь в акції «Даруємо 100 000 гривень за розрахунки!».
Вітаємо переможців другого етапу розіграшу:

Черкасова Олена Євгеніївна — сума виграшу 100 000 грн

Столяр Анатолій Юрійович — сума виграшу 30 000 грн

Федорова Тетяна Вячеславівна — сума виграшу 30 000 грн

Граненко Юлія Олександрівна — сума виграшу 10 000 грн

Гирін Михайло Захарович — сума виграшу 10 000 грн

Герич Іван Васильович — сума виграшу 10 000 грн

Нагадаємо, з 1 листопада по 31 грудня 2020 року АТ «ТАСКОМБАНК» проводив акцію для власників кредитних карток та розігрував грошові призи за розрахунки. Щоб стати учасником акції та отримати шанс виграти 10, 30 чи 100 тисяч гривень, достатньо було розраховуватися кредитною карткою «Велика п’ятірка» або PudraCard на суму від 200 гривень за щоденні покупки.
https://tascombank.ua/news/6003001a4bb94e001274b90a
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 20:53

Акція "Просто відкривати - просто вигравати" від Mastercard®

Оформлюйте Просто картку – вигравайте круті подарунки! Поспішайте, адже переможцем можете стати саме Ви!
Як стати учасником акції:

оформлюйте Просто картку від Mastercard® і ТАСКОМБАНКУ, залишивши заявку на сайті;

здійснюйте оплату будь-яких товарів чи послуг за рахунок встановленого кредитного ліміту на суму від 200 грн;

беріть участь у розіграші цінних подарунків.

Визначення переможців:

Визначення переможців акції відбуватиметься в чотири етапи:

перший розіграш до 29.03.2021 – у разі виконання умов акції з 01.03.2021 по 14.03.2021 включно;

другий розіграш до 12.04.2021 – у разі виконання умов акції з 13.03.2021 по 28.03.2021 р. включно;

третій розіграш до 26.04.2021 – у разі виконання умов акції з 29.03.2021 р. по 11.04.2021 р. включно;

четвертий розіграш до 14.05.2021 – у разі виконання умов акції з 12.04.2021 р. по 25.04.2021 р. включно.

Переможців буде визначено за допомогою сервісу random.org шляхом випадкової комп’ютерної вибірки.

На переможців очікують:

комплект, що містить телевізор Samsung Smart TV та сертифікат на передплату MEGOGO* на 12 місяців – 8 штук. * Під «сертифікатом на передплату MEGOGO» йдеться про картку доступу, активацію MEGOGO «Кіно і ТБ: Оптимальна» на 12 місяців у вигляді скретч-картки;

смартфон Samsung Galaxy серія А71 – 8 штук.

Акція діє з 01.03.2021 р. по 25.04.2021 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС та тимчасово окупованої території.
https://tascombank.ua/news/aktsiia-pros ... 0011fe79d8
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 10:05

ТАСКОМБАНК визначив переможців першого етапу акції

ТАСКОМБАНК спільно з Mastercard проводять акцію для власників Просто картки. Все просто – розраховуйтесь своєю карткою на суму від 200 грн та отримайте шанс виграти один з восьми смартфонів або телевізорів!
Перших переможців вже визначено:

Смартфон Samsung Galaxy серія А71:

Железняк Олексій Валерійович

Дудник Тарас Віталійович

Комплект, що містить телевізор Samsung Smart TV та сертифікат на передплату MEGOGO_ на 12 місяців:

Наконечний Дмитро Васильович

Бойко Ірина Володимирівна

Переможців акції обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.or

беріть участь у розіграші цінних подарунків. Акція діє з 01.03.2021 р. по 25.04.2021 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС та тимчасово окупованої території.
https://tascombank.ua/news/taskombank-v ... 0012e8fee2
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:56

ТАСКОМБАНК визначив переможців другого етапу акції

ТАСКОМБАНК спільно з Mastercard проводять акцію для власників Просто картки. Все просто – розраховуйтесь своєю карткою на суму від 200 грн та отримайте шанс виграти один з восьми смартфонів або телевізорів!
Переможці другого етапу вже визначено:

Смартфон Samsung Galaxy серія А71:

Іванова Кіра Сергіївна
Бабець Олександр Геннадійович
Комплект, що містить телевізор Samsung Smart TV та сертифікат на передплату MEGOGO* на 12 місяців:

Флишко Мар'яна Ігорівна
Грабовецький Михайло Йосипович
Переможців акції обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org.

Нагадуємо, що попереду ще два етапи розіграшу:

третій розіграш - до 26.04.2021 – у разі виконання умов акції з 29.03.2021 р. по 11.04.2021 р. включно;
четвертий розіграш - до 14.05.2021 – у разі виконання умов акції з 12.04.2021 р. по 25.04.2021 р. включно.
Як стати учасником акції:

оформлюйте Просто картку від Mastercard® і ТАСКОМБАНКУ, залишивши заявку на сайті;
здійснюйте оплату будь-яких товарів чи послуг за рахунок встановленого кредитного ліміту на суму від 200 грн;
беріть участь у розіграші цінних подарунків.
Акція діє з 01.03.2021 р. по 25.04.2021 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС та тимчасово окупованої території.
https://tascombank.ua/news/606c316054aeea0012a6c3a4
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:57

Акція для клієнтів малого та середнього бізнесу

ТАСКОМБАНК спільно з Mastercard проводить акцію для клієнтів малого та середнього бізнесу. З 12 квітня по 5 липня 2021 року розраховуйтесь бізнес-картками та беріть участь розіграші сучасного ноутбука!
Хто бере участь у акції?

особи, які здійснюють підприємницьку діяльність та є представниками підприємств сегменту малого та середнього бізнесу, які мають або під час періоду Акції відкрили основну або додаткову корпоративну картку від ТАСКОМБАНКУ.
Як стати учасником акції?

мати відкриту корпоративну картку від ТАСКОМБАНКУ або відкрити та активувати нову основну або додаткову картку;
в період з 12 квітня 2021 року по 05 липня 2021 року здійснити за допомогою корпоративної картки оплату товарів та послуг на суму від 500,00 грн;
участь у акції здійснюється автоматично.
Як визначається переможець?

серед учасників визначаються учасники акції, які здійснили найбільшу кількість транзакцій сумою від 500 гривень, здійснених за допомогою корпоративної картки.
по завершенні періоду проведення акції за результатами підрахунку кількості транзакцій визначається 1 переможець акції, в особі фізичної особи керівника юридичної особи, до рахунку якого було емітовано корпоративну картку .
Яка винагорода чекає на переможця?

переможець, який виконає умови акції та здійснить найбільшу кількість транзакцій, отримає ноутбук.
Офіційні правила акції

Акція проводиться на всій території України, крім АР Крим та території проведення ООС.
https://tascombank.ua/news/606f1b4954aeea0012ca58e2
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:18

Вітаємо переможців третього етапу акції!

Переможців третього етапу акції «Просто відкривати – просто вигравати» від ТАСКОМБАНКУ й Mastercard визначено! Нагадуємо, що ТАСКОМБАНК спільно з Mastercard проводять акцію для власників Просто картки. Все просто – розраховуйтесь своєю карткою на суму від 200 грн та отримайте шанс виграти один з восьми смартфонів або телевізорів.
Переможцями третього етапу Акції, які виграли смартфон Samsung Galaxy серія А71 стали:

Савченко Сергій Анатолійович

Ярошенко Ірина Валентинівна

Комплекти, що міститять телевізор Samsung Smart TV та сертифікат на передплату MEGOGO* на 12 місяців також відправляться до своїх власників:

Дубневич Мар'ян Степанович

Бевз Олександр Миколайович

Переможців акції обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org.

Акція діє з 01.03.2021 р. по 25.04.2021 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС та тимчасово окупованої території
https://tascombank.ua/news/607fdd1054aeea0012612df6
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 09:55

Переможців четвертого етапу акції виначено!

Переможців четвертого етапу акції «Просто відкривати – просто вигравати» від ТАСКОМБАНКУ й Mastercard визначено!
Нагадуємо, що ТАСКОМБАНК спільно з Mastercard проводив акцію для власників Просто картки. Все просто – розраховуйтесь своєю карткою на суму від 200 грн та отримайте шанс виграти один з восьми смартфонів або телевізорів.
Переможцями четвертого етапу Акції, які виграли смартфон Samsung Galaxy серія А71 стали:

Складанівський Ігор Романович

Шубов Аркадій Євгенійович

Комплекти, що містять телевізор Samsung Smart TV та сертифікат на передплату MEGOGO* на 12 місяців також відправляться до своїх власників:

Запорожець Оксана Миколаївна

Дріманов Едуард Олегович

Переможців акції обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org.

Акція діяла з 01.03.2021 р. по 25.04.2021 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС та тимчасово окупованої території.
https://tascombank.ua/news/60a3a4ef0db19200121f4fab
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 09:56

Доставка онлайн-замовлень безкоштовна з Mastercard

За оплати карткою Mastercard® від ТАСКОМБАНКУ в інтернет-магазині АТБ отримуйте безкоштовну доставку товарів.
Як скористатися пропозицією:

Завітайте в інтернет-магазин АТБ за посиланням https://zakaz.atbmarket.com

Оплатіть товари карткою Mastercard на суму від 500 грн і вагою до 15 кг та оформіть їх доставку.

Акція діє в інтернет-магазині АТБ з 10.05.2021 р. по 10.06.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://tascombank.ua/files/Ofitsiini_p ... d_2021.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:08

Знижка 20% на фудкортах Atlas Weekend за безконтакні оплати

Найулюбленіші артисти України та світу, безмежні розваги, а також смачний фудкорт зі знижкою! Все це на найбільшому фестивалі Східної Європи – Atlas Weekend 2021.
Як скористатися пропозицією?

Мати картку Mastercard;

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Акція діє з 05.07.2021 по 11.07.2021 р. за адресою: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1, територія проведення фестивалю Atlas Weekend 2021.
https://tascombank.ua/news/60e400ceef8a8d0012e8393c
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:53

Акція «Олімпійські подарунки за розрахунки» від Visa та ТАСК

Акція «Олімпійські подарунки за розрахунки» від Visa та ТАСКОМБАНК
До Літніх Олімпійських ігор, які проходять цього року у Токіо, ТАСКОМБАНК спільно з Visa розпочинає акцію «Олімпійські подарунки за розрахунки».

В рамках Акції буде розіграно 80 рюкзаків та 80 сумок для подорожей з символікою Літніх Олімпійських ігор, Visa та ТАСКОМБАНКУ.

Акція триватиме з 22 липня 2021 по 15 вересня 2021 року (включно) у чотири етапи:

Перший Етап з 22.07.2021 року по 04.08.2021 року

Другий Етап з 05.08.2021 року по 18.08.2021 року

Третій Етап з 19.08.2021 року по 01.09.2021 року

Четвертий Етап з 02.09.2021 року по 15.09.2021 року.

Взяти участь в Акції можуть держателі карток Visa, емітованих АТ «ТАСКОМБАНК» у рамках пакету послуг «Платівка».

Для участі в розіграші необхідно здійснити мінімум 3 успішні операції з розрахунку карткою Visa, на суму від 100 грн кожна у будь-якому етапі Акції.

Кожні 3 розрахунки карткою від 100 грн беруть участь в розіграші. Що більше успішних безготівкових оплат, то більше шансів отримати Заохочення.
https://tascombank.ua/news/60fae13def8a8d0012e652d4
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