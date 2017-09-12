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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 13:01

Знайдіть свою пригоду!

Літо не закінчиться, поки ви не зустрінете свою незабутню пригоду – шукайте яскравих вражень в Карпатських горах, на чорноморських пляжах чи в наметі на річкою з Mastercard і ТАСКОМБАНКОМ!
Як слід підготуватися допоможуть експерти з туристичного спорядження Gorgany.

Із 05.08.2021 по 05.09.2021 обмінюйте бали в програмі Mastercard Bilshe й беріть участь у розіграші подарункових сертифікатів на 1000 й 5000 гривень від магазину пригод Gorgany на придбання одягу, взуття чи спорядження для комфортних мандрівок. Що більше балів обміняти, то вищі шанси на виграш.
https://tascombank.ua/news/61113b3def8a8d0012bdf767
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 09:55

Визначено переможців 2-го етапу Акції

ТАСКОМБАНК розіграв чергові призи серед учасників другого етапу Акції «Олімпійські подарунки за розрахунки»! Тож вітаємо власників 20-ти рюкзаків та 20 сумок для подорожей з символікою Літніх Олімпійських ігор, Visa й ТАСКОМБАНКУ. Призи вже вирушають до своїх власників.
За результатами перших двох етапів Акції розіграно 80 подарунків з унікальною симоволікою для клієнтів ТАСКОМБАНКУ. Участь в розіграшах взяли понад 20 тис. клієнтів, а загальна сума транзакцій перевищила 58 млн грн.

Нагадаємо, що Акція триває до 15 вересня 2021 року (включно) й попереду ще два розіграші за результатами :

третього етапу з 19.08.2021 року по 01.09.2021 року

четвертого етапу з 02.09.2021 року по 15.09.2021 року.

Взяти участь в Акції можуть держателі карток Visa, емітованих АТ «ТАСКОМБАНК» у рамках пакету послуг «Платівка».

Для участі в розіграші необхідно здійснити мінімум 3 успішні операції з розрахунку карткою Visa, на суму від 100 грн кожна у будь-якому етапі Акції.

Кожні 3 розрахунки карткою від 100 грн беруть участь в розіграші. Що більше успішних безготівкових оплат, то більше шансів отримати Заохочення.
https://tascombank.ua/news/61265d747868c5001213e6a7
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:12

Нова акція «Максимальна вигода» від ТАСКОМБАНКУ для клієнтів

ТАСКОМБАНК у рамках акції «Максимальна вигода» пропонує клієнтам МСБ безкоштовне комплексне обслуговування на умовах тарифного пакету «ТАС-МАКСИМУМ» протягом трьох місяців.
Шановні клієнти!

З 01 жовтня 2021р. до 31 грудня 2021р. ТАСКОМБАНК проводить акцію для нових та діючих клієнтів сегменту МСБ, які підключяться або перейдуть на тарифний пакет «ТАС-МАКСИМУМ».

Виконавши умови акції, Ви отримуєте безкоштовне обслуговування своїх рахунків протягом трьох місяців до 31 грудня 2021 року.
https://tascombank.ua/news/614c5ea19f24b10012588a78
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:47

У 10 разів більше балів із Mastercard!

Оплачуйте покупки карткою Mastercard® від ТАСКОМБАНКУ в онлайн магазині shop.fora.ua отримуйте в 10 разів більше балів у програмі лояльності Фора club.
Як взяти участь в акції:

Переконайтесь, що у вас є платіжна картка Mastercard і ви є учасником програми лояльності Фора club.

Виберіть товари на shop.fora.ua та оплатіть покупки карткою Mastercard на сайті

Отримуйте в 10 разів більше балів у програмі лояльності Фора club.

Акція діє з 15.09.2021 р. по 15.10.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://tascombank.ua/news/61531f45c37aaf001225550b
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:02

«Даруємо 100 000 гривень» до кредиту готівкою!

ТАСКОМБАНК відзначає 32-річчя приємними акціями та подарунками впродовж цієї осені! Оформлюйте кредит готівкою й ставайте учасником розіграшу — «Даруємо 100 000 гривень!»
Кожен клієнт, який оформить кредит «Зручна готівка Максимум» в будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ з 18 жовтня до 18 листопада відповідно до умов акції стане учасником розіграшу 50 000, 30 000 та 20 000 гривень! Переможців буде визначено до 3 грудня 2021 року завдяки сервісу Random.org.

Акція проводиться на всій території України, крім АР Крим і тимчасово окупованих територій. Період проведення Акції з 18.10.2021 по 18.11.2021 (включно).

ТАСКОМБАНК входить до переліку комфортних банків України 2021, за версією журналу Forbes. Посідає 4 місце серед банків з українським приватним капіталом за розміром активів, а також входить до переліку системно важливих банків.
https://tascombank.ua/news/617165e3c37aaf0012348d1e
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:03

Крутіть круте кіно вдома з Mastercard® і ТАСКОМБАНК!

Виграйте один із 3 smart-телевізорів Samsung діагоналю 55' для домашнього кінотеатру!
Дивіться кіно з максимальним комфортом — разом із Mastercard® і ТАСКОМБАНК ви самі зможете обрати час і місце, та насолоджуватись улюбленими фільмами навіть не виходячи із дому.

Впродовж жовтня та листопада 2021 року реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся онлайн карткою Mastercard®від ТАСКОМБАНКУ та вигравайте круті подарунки для домашніх кінопереглядів!

Акція діє на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://tascombank.ua/news/61712e0ac37aaf00122ef9f4
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Повідомлень: 2353
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:17

«Даруємо 100 000 гривень» до кредиту готівкою!

ТАСКОМБАНК відзначає 32-річчя приємними акціями та подарунками впродовж цієї осені! Оформлюйте кредит готівкою й ставайте учасником розіграшу — «Даруємо 100 000 гривень!»
Кожен клієнт, який оформить кредит «Зручна готівка Максимум» в будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ з 18 жовтня до 18 листопада відповідно до умов акції стане учасником розіграшу 50 000, 30 000 та 20 000 гривень! Переможців буде визначено до 3 грудня 2021 року завдяки сервісу Random.org.

Акція проводиться на всій території України, крім АР Крим і тимчасово окупованих територій. Період проведення Акції з 18.10.2021 по 18.11.2021 (включно).

ТАСКОМБАНК входить до переліку комфортних банків України 2021, за версією журналу Forbes. Посідає 4 місце серед банків з українським приватним капіталом за розміром активів, а також входить до переліку системно важливих банків.
https://tascombank.ua/news/daruiemo-100 ... 0012348d1e
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2353
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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