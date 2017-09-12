Акції від ТАСКОМБАНК

Літо не закінчиться, поки ви не зустрінете свою незабутню пригоду – шукайте яскравих вражень в Карпатських горах, на чорноморських пляжах чи в наметі на річкою з Mastercard і ТАСКОМБАНКОМ! Як слід підготуватися допоможуть експерти з туристичного спорядження Gorgany.
Із 05.08.2021 по 05.09.2021 обмінюйте бали в програмі Mastercard Bilshe й беріть участь у розіграші подарункових сертифікатів на 1000 й 5000 гривень від магазину пригод Gorgany на придбання одягу, взуття чи спорядження для комфортних мандрівок. Що більше балів обміняти, то вищі шанси на виграш. https://tascombank.ua/news/61113b3def8a8d0012bdf767
ТАСКОМБАНК розіграв чергові призи серед учасників другого етапу Акції «Олімпійські подарунки за розрахунки»! Тож вітаємо власників 20-ти рюкзаків та 20 сумок для подорожей з символікою Літніх Олімпійських ігор, Visa й ТАСКОМБАНКУ. Призи вже вирушають до своїх власників. За результатами перших двох етапів Акції розіграно 80 подарунків з унікальною симоволікою для клієнтів ТАСКОМБАНКУ. Участь в розіграшах взяли понад 20 тис. клієнтів, а загальна сума транзакцій перевищила 58 млн грн.
Нагадаємо, що Акція триває до 15 вересня 2021 року (включно) й попереду ще два розіграші за результатами :
третього етапу з 19.08.2021 року по 01.09.2021 року
четвертого етапу з 02.09.2021 року по 15.09.2021 року.
Взяти участь в Акції можуть держателі карток Visa, емітованих АТ «ТАСКОМБАНК» у рамках пакету послуг «Платівка».
Для участі в розіграші необхідно здійснити мінімум 3 успішні операції з розрахунку карткою Visa, на суму від 100 грн кожна у будь-якому етапі Акції.
ТАСКОМБАНК відзначає 32-річчя приємними акціями та подарунками впродовж цієї осені! Оформлюйте кредит готівкою й ставайте учасником розіграшу — «Даруємо 100 000 гривень!» Кожен клієнт, який оформить кредит «Зручна готівка Максимум» в будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ з 18 жовтня до 18 листопада відповідно до умов акції стане учасником розіграшу 50 000, 30 000 та 20 000 гривень! Переможців буде визначено до 3 грудня 2021 року завдяки сервісу Random.org.
Акція проводиться на всій території України, крім АР Крим і тимчасово окупованих територій. Період проведення Акції з 18.10.2021 по 18.11.2021 (включно).
ТАСКОМБАНК входить до переліку комфортних банків України 2021, за версією журналу Forbes. Посідає 4 місце серед банків з українським приватним капіталом за розміром активів, а також входить до переліку системно важливих банків. https://tascombank.ua/news/617165e3c37aaf0012348d1e
Виграйте один із 3 smart-телевізорів Samsung діагоналю 55' для домашнього кінотеатру! Дивіться кіно з максимальним комфортом — разом із Mastercard® і ТАСКОМБАНК ви самі зможете обрати час і місце, та насолоджуватись улюбленими фільмами навіть не виходячи із дому.
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ТАСКОМБАНК відзначає 32-річчя приємними акціями та подарунками впродовж цієї осені! Оформлюйте кредит готівкою й ставайте учасником розіграшу — «Даруємо 100 000 гривень!» Кожен клієнт, який оформить кредит «Зручна готівка Максимум» в будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ з 18 жовтня до 18 листопада відповідно до умов акції стане учасником розіграшу 50 000, 30 000 та 20 000 гривень! Переможців буде визначено до 3 грудня 2021 року завдяки сервісу Random.org.
Акція проводиться на всій території України, крім АР Крим і тимчасово окупованих територій. Період проведення Акції з 18.10.2021 по 18.11.2021 (включно).
ТАСКОМБАНК входить до переліку комфортних банків України 2021, за версією журналу Forbes. Посідає 4 місце серед банків з українським приватним капіталом за розміром активів, а також входить до переліку системно важливих банків. https://tascombank.ua/news/daruiemo-100 ... 0012348d1e