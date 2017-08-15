Акції від ТАСКОМБАНК

З 16 листопада по 31 грудня 2021 року оформлюйте одну з кредитних карток ТАСКОМБАНКУ від платіжної системи Mastercard® «Просто картка», «PudraCard», «Велика П’ятірка», «Lime Card» або «Marsala Card» у пакеті Platinum – отримуйте фінансову свободу для втілення новорічних бажань та беріть участь у розіграші трьох новеньких смартфонів IPhone 13 128 Gb.
Щоб стати учасником Акції:
оформіть та активуйте одну з кредитних карток;
здійсніть щонайменше 1 успішну оплату карткою у торговельно-сервісній мережі або в мережі інтернет на суму від 100,00 грн;
беріть участь у розіграші смартфонів.
Чим більше розрахунків, тим вищі шанси стати переможцем Акції.
Розіграш подарунків відбуватиметься у кілька етапів за допомогою сервісу random.org шляхом випадкової комп’ютерної вибірки:
перший етап: з 16 листопада по 30 листопада 2021 року;
другий етап: з 01 грудня по 15 грудня 2021 року;
третій етап: з 16 грудня по 31 грудня 2021 року.
Період проведення Акції з 16 листопада по 31 грудня 2021 року на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.