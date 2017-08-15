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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 11:23

У Новий Рік – з новим IPhone» від ТАСКОМБАНКУ й Mastercard®

Вигравайте IPhone 13 до новорічних свят разом із ТАСКОМБАНКОМ і Mastercard! Поспішайте, адже переможцем можете стати саме Ви!
З 16 листопада по 31 грудня 2021 року оформлюйте одну з кредитних карток ТАСКОМБАНКУ від платіжної системи Mastercard® «Просто картка», «PudraCard», «Велика П’ятірка», «Lime Card» або «Marsala Card» у пакеті Platinum – отримуйте фінансову свободу для втілення новорічних бажань та беріть участь у розіграші трьох новеньких смартфонів IPhone 13 128 Gb.

Щоб стати учасником Акції:

оформіть та активуйте одну з кредитних карток;

здійсніть щонайменше 1 успішну оплату карткою у торговельно-сервісній мережі або в мережі інтернет на суму від 100,00 грн;

беріть участь у розіграші смартфонів.

Чим більше розрахунків, тим вищі шанси стати переможцем Акції.

Розіграш подарунків відбуватиметься у кілька етапів за допомогою сервісу random.org шляхом випадкової комп’ютерної вибірки:

перший етап: з 16 листопада по 30 листопада 2021 року;

другий етап: з 01 грудня по 15 грудня 2021 року;

третій етап: з 16 грудня по 31 грудня 2021 року.

Період проведення Акції з 16 листопада по 31 грудня 2021 року на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://tascombank.ua/news/aktsiia-u-no ... 0012988845
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 13:01

Вітаємо переможця першого етапу спільної акції ТАСКОМБАНКУ

ТАСКОМБАНК у партнерстві з Mastercard та Укрзалізницею проводить акцію - Оплачуйте квитки на сайті https://booking.uz.gov.ua/ на суму від 500 грн, будь якою карткою Mastercard обравши спосіб оплати від ТАСКОМБАНКУ, та беріть участь у розіграші одного із 5-ти сертифікатів на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.

Нагадаємо, за умовами акції кожен, хто в період дії акції розраховується за залізничні квитки карткою Mastercard® за допомогою онлайн-оплати від ТАСКОМБАНК бере участь у розіграші сертифікату на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.

Вітаємо переможця першого етапу акції Бєлоусова Павла — власника сертифікату на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.

Переможця обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org.

Період проведення Акції: з 04 листопада 2021 р. по 31 січня 2022 р. включно та складається з наступних етапів:

перший етап: з 04 листопада по 30 листопада 2021 року;

другий етап: з 01 грудня по 31 грудня 2021 року;

третій етап: з 01 січня по 31 січня 2022 року
https://tascombank.ua/news/61aa39f2c37aaf001257a716
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 13:02

Вітаємо першого переможця спільної акції ТАСКОМБАНКУ

ТАСКОМБАНК у партнерстві з Mastercard та сервісом NaftaGo від UKRNAFTA проводить акцію - Оплачуйте пальне за допомогою сервісу NaftaGo на АЗС UKRNAFTA карткою Masterсard® та вигравайте iPhone 12.

Нагадаємо, за умовами акції кожен, хто в період дії акції заправиться на АЗС UKRNAFTA на суму від 500 грн та здійснить оплату карткою Mastercard® за допомогою месенджера у смартфоні NaftaGO або придбає будь-яке пальне на вибір на власний баланс в NaftaBank сервісу NaftaGO, бере участь у розіграші iPhone 12.

Вітаємо переможця першого етапу акції Вороняк Тараса — власника нового iPhone 12!

Переможця обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org.

Акція діє з 04.11.2021 р. по 31.12.2021 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://tascombank.ua/news/61aa3971c37aaf001257a237
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:01

Результати Першого етапу розіграшу акції Вигравайте IPhone

Таскомбанк провів розіграш в рамках першого етапу Акції «У Новий Рік – з новим IPhone». Щасливим володарем новенького IPhone стане клієнт Центрального Дніпровського відділення - Крижанівський Олександр.

Акція триває та попереду розіграш ще двох IPhone 13, 128 Gb.

Щоб стати учасником Акції:

оформить та активуйте одну з кредитних карток;
здійсніть щонайменше 1 успішну оплату карткою у торговельно-сервісній мережі або в мережі інтернет на суму від 100,00 грн;
беріть участь у розіграші смартфонів.
Чим більше розрахунків, тим вищі шанси стати переможцем Акції.
https://tascombank.ua/news/61b0aa22c37aaf001290f58c
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:32

Творіть яскраві святкові історії з Mastercard!

Mastercard запрошує на кращі зимові шоу. Відчуйте святкову магію, завітавши на шоу-подорож «КіберСанта. Інший вимір» або шоу «Резиденція Сантина ВДНГ».
Користуйтесь чудовою пропозицією – купуйте квитки на шоу зі знижкою 10% за умови оплати карткою Mastercard® від ТАСКОМБАНКУ.

Шоу-подорож «КіберСанта. Інший вимір»

Обирайте зручні дату та час.

Оплачуйте карткою Mastercard® від ТАСКОМБАНКУ та отримайте знижку 10%.

Казкове шоу «Резиденція Сантина ВДНГ»

Обирайте зручні дату та час.

Оплачуйте карткою Mastercard® від ТАСКОМБАНКУ та отримайте знижку 10%.

Місце проведення шоу: м. Київ, Концерт-Хол ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1, павільйон 9).

Період проведення шоу: з 11 грудня 2021 до 09 січня 2022 р.
https://tascombank.ua/news/61b9d1b0c37aaf0012e54edf
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:05

Приємні сюрпризи за оплати карткою Mastercard®

Подарунки від Mastercard і Glovo до новорічних свят замовляли?
Робіть святкові замовлення на Glovo, сплачуйте карткою Mastercard® від ТАСКОМБАНКУ та готуйтеся отримувати подарунки, промокоди на знижку й безкоштовну доставку!

Як узяти участь?

У додатку Glovo робіть замовлення у баблах «Святковий маркет» і «Супермаркети» на суму від 250 грн;

Платіть за замовлення карткою Mastercard від ТАСКОМБАНКУ;

Автоматично ставайте учасником розіграшу промокодів на суму 500 грн і 3-х смартфонів iPhone 13.

А також гарантовано отримуйте безкоштовну доставку за замовлення в баблі «Святковий маркет» на суму від 250 грн.

Акція діє з 16.12.2021 по 13.01.2022 включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Безкоштовну доставку можна отримати при замовленні на суму від 250 грн.
https://tascombank.ua/news/61c1b773c37aaf001231a398
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:10

Результати розіграшу акції «У Новий Рік – з новим IPhone»

Таскомбанк провів розіграш в рамках другого етапу Акції «У Новий Рік – з новим IPhone». Щасливим володарем новенького IPhone стане - Климович Сергій.
Акція триває та попереду розіграш ще одного IPhone 13, 128 Gb.

Щоб стати учасником Акції:

оформить та активуйте одну з кредитних карток;
здійсніть щонайменше 1 успішну оплату карткою у торговельно-сервісній мережі або в мережі інтернет на суму від 100,00 грн;
беріть участь у розіграші смартфонів.
Чим більше розрахунків, тим вищі шанси стати переможцем Акції.
https://tascombank.ua/news/61c1b773c37aaf001231a398
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