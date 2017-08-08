Акції від ТАСКОМБАНК

Вигравайте IPhone 13 до новорічних свят разом із ТАСКОМБАНКОМ і Mastercard! Поспішайте, адже переможцем можете стати саме Ви! З 16 листопада по 31 грудня 2021 року оформлюйте одну з кредитних карток ТАСКОМБАНКУ від платіжної системи Mastercard® «Просто картка», «PudraCard», «Велика П’ятірка», «Lime Card» або «Marsala Card» у пакеті Platinum – отримуйте фінансову свободу для втілення новорічних бажань та беріть участь у розіграші трьох новеньких смартфонів IPhone 13 128 Gb.
Щоб стати учасником Акції:
оформіть та активуйте одну з кредитних карток;
здійсніть щонайменше 1 успішну оплату карткою у торговельно-сервісній мережі або в мережі інтернет на суму від 100,00 грн;
беріть участь у розіграші смартфонів.
Чим більше розрахунків, тим вищі шанси стати переможцем Акції.
Розіграш подарунків відбуватиметься у кілька етапів за допомогою сервісу random.org шляхом випадкової комп’ютерної вибірки:
перший етап: з 16 листопада по 30 листопада 2021 року;
ТАСКОМБАНК у партнерстві з Mastercard та Укрзалізницею проводить акцію - Оплачуйте квитки на сайті https://booking.uz.gov.ua/ на суму від 500 грн, будь якою карткою Mastercard обравши спосіб оплати від ТАСКОМБАНКУ, та беріть участь у розіграші одного із 5-ти сертифікатів на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.
Нагадаємо, за умовами акції кожен, хто в період дії акції розраховується за залізничні квитки карткою Mastercard® за допомогою онлайн-оплати від ТАСКОМБАНК бере участь у розіграші сертифікату на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.
Вітаємо переможця першого етапу акції Бєлоусова Павла — власника сертифікату на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.
Переможця обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org.
Період проведення Акції: з 04 листопада 2021 р. по 31 січня 2022 р. включно та складається з наступних етапів:
перший етап: з 04 листопада по 30 листопада 2021 року;
ТАСКОМБАНК у партнерстві з Mastercard та сервісом NaftaGo від UKRNAFTA проводить акцію - Оплачуйте пальне за допомогою сервісу NaftaGo на АЗС UKRNAFTA карткою Masterсard® та вигравайте iPhone 12.
Нагадаємо, за умовами акції кожен, хто в період дії акції заправиться на АЗС UKRNAFTA на суму від 500 грн та здійснить оплату карткою Mastercard® за допомогою месенджера у смартфоні NaftaGO або придбає будь-яке пальне на вибір на власний баланс в NaftaBank сервісу NaftaGO, бере участь у розіграші iPhone 12.
Вітаємо переможця першого етапу акції Вороняк Тараса — власника нового iPhone 12!
Переможця обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org.
Таскомбанк провів розіграш в рамках першого етапу Акції «У Новий Рік – з новим IPhone». Щасливим володарем новенького IPhone стане клієнт Центрального Дніпровського відділення - Крижанівський Олександр.
Акція триває та попереду розіграш ще двох IPhone 13, 128 Gb.
Щоб стати учасником Акції:
оформить та активуйте одну з кредитних карток; здійсніть щонайменше 1 успішну оплату карткою у торговельно-сервісній мережі або в мережі інтернет на суму від 100,00 грн; беріть участь у розіграші смартфонів. Чим більше розрахунків, тим вищі шанси стати переможцем Акції. https://tascombank.ua/news/61b0aa22c37aaf001290f58c
Mastercard запрошує на кращі зимові шоу. Відчуйте святкову магію, завітавши на шоу-подорож «КіберСанта. Інший вимір» або шоу «Резиденція Сантина ВДНГ». Користуйтесь чудовою пропозицією – купуйте квитки на шоу зі знижкою 10% за умови оплати карткою Mastercard® від ТАСКОМБАНКУ.
Шоу-подорож «КіберСанта. Інший вимір»
Обирайте зручні дату та час.
Оплачуйте карткою Mastercard® від ТАСКОМБАНКУ та отримайте знижку 10%.
Казкове шоу «Резиденція Сантина ВДНГ»
Обирайте зручні дату та час.
Оплачуйте карткою Mastercard® від ТАСКОМБАНКУ та отримайте знижку 10%.
Місце проведення шоу: м. Київ, Концерт-Хол ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1, павільйон 9).
Подарунки від Mastercard і Glovo до новорічних свят замовляли? Робіть святкові замовлення на Glovo, сплачуйте карткою Mastercard® від ТАСКОМБАНКУ та готуйтеся отримувати подарунки, промокоди на знижку й безкоштовну доставку!
Як узяти участь?
У додатку Glovo робіть замовлення у баблах «Святковий маркет» і «Супермаркети» на суму від 250 грн;
Платіть за замовлення карткою Mastercard від ТАСКОМБАНКУ;
Автоматично ставайте учасником розіграшу промокодів на суму 500 грн і 3-х смартфонів iPhone 13.
А також гарантовано отримуйте безкоштовну доставку за замовлення в баблі «Святковий маркет» на суму від 250 грн.
Акція діє з 16.12.2021 по 13.01.2022 включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Безкоштовну доставку можна отримати при замовленні на суму від 250 грн. https://tascombank.ua/news/61c1b773c37aaf001231a398
Таскомбанк провів розіграш в рамках другого етапу Акції «У Новий Рік – з новим IPhone». Щасливим володарем новенького IPhone стане - Климович Сергій. Акція триває та попереду розіграш ще одного IPhone 13, 128 Gb.
Щоб стати учасником Акції:
оформить та активуйте одну з кредитних карток; здійсніть щонайменше 1 успішну оплату карткою у торговельно-сервісній мережі або в мережі інтернет на суму від 100,00 грн; беріть участь у розіграші смартфонів. Чим більше розрахунків, тим вищі шанси стати переможцем Акції. https://tascombank.ua/news/61c1b773c37aaf001231a398
Кожен клієнт, який оформить кредит «Зручна готівка Максимум» в будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ стане учасником розіграшу одного з 10 призів по 20 000 гривень! Акція діє з 17 грудня до 17 січня , а переможців буде визначено до 4 лютого 2022 року завдяки сервісу Random.org
Акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення військової операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії на території Донецької та Луганської областей.
ТАСКОМБАНК входить до переліку комфортних банків України 2021, за версією журналу Forbes. Посідає 4 місце серед банків з українським приватним капіталом за розміром активів, а також входить до переліку системно важливих банків. https://tascombank.ua/you/credits/zruch ... a_maksymum
Оплачуйте пальне за допомогою сервісу NaftaGo на АЗС UKRNAFTA карткою Masterсard® та вигравайте iPhone 12. Економте час на заправках для більш приємних справ разом з Masterсard і ТАСКОМБАНК.
Заправляйтесь ПРОСТО. БЕЗ ЧЕРГ. на АЗС UKRNAFTA за допомогою месенджера у смартфоні NaftaGO та беріть участь у розіграші новенького iPhone. Офіційні правила Акції
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ТАСКОМБАНК у партнерстві з Mastercard та сервісом NaftaGo від UKRNAFTA проводить акцію - Оплачуйте пальне за допомогою сервісу NaftaGo на АЗС UKRNAFTA карткою Masterсard® та вигравайте iPhone 12.
Нагадаємо, за умовами акції кожен, хто в період дії акції заправиться на АЗС UKRNAFTA на суму від 500 грн та здійснить оплату карткою Mastercard® за допомогою месенджера у смартфоні NaftaGO або придбає будь-яке пальне на вибір на власний баланс в NaftaBank сервісу NaftaGO, бере участь у розіграші iPhone 12.