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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:45

Вітаємо переможців другого етапу спільної акції

ТАСКОМБАНК у партнерстві з Mastercard та Укрзалізницею проводить акцію - Оплачуйте квитки на сайті [https://booking.uz.gov.ua/](https://booking.uz.gov.ua/) на суму від 500 грн, будь якою карткою Mastercard обравши спосіб оплати від ТАСКОМБАНКУ, та беріть участь у розіграші одного із 5-ти сертифікатів на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.

Нагадаємо, за умовами акції кожен, хто в період дії акції розраховується за залізничні квитки карткою Mastercard® за допомогою онлайн-оплати від ТАСКОМБАНК бере участь у розіграші сертифікату на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.

Вітаємо переможців другого етапу акції Ярошенко Віталія та Зубкову Світлану — власників сертифікатів на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.

Переможців обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org.

Період проведення Акції: з 04 листопада 2021 р. по 31 січня 2022 р. включно.
https://tascombank.ua/news/61dc0288bae09400194625a6
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