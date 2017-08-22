Акції від ТАСКОМБАНК

Нагадаємо, за умовами акції кожен, хто в період дії акції розраховується за залізничні квитки карткою Mastercard® за допомогою онлайн-оплати від ТАСКОМБАНК бере участь у розіграші сертифікату на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.
Вітаємо переможців другого етапу акції Ярошенко Віталія та Зубкову Світлану — власників сертифікатів на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.
Переможців обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org.
Період проведення Акції: з 04 листопада 2021 р. по 31 січня 2022 р. включно.