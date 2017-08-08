Акції від ТАСКОМБАНК

Відкрийте безкоштовний доступ до контенту національного онлайн-кінотеатру Sweet.tv разом з карткою Visa від Таскомбанку.
Розраховуйтесь Obsidian Card за товари та послуги на суму від 5 000 грн на місяць і отримуйте доступ до пакету Visa Premium, що включає 225 телеканалів, широку бібліотеку найрейтинговіших фільмів та серіалів, а також навчальні програми для школярів.
Аби підключити безкоштовний пакет, потрібно:
- увійти до чат-боту VisaUkraine
- обрати в меню розділ «Передплата Sweet.tv»
- додати або обрати свою Obsidian Card від Таскомбанку
- натиснути кнопку «Отримати підписку»
- авторизуватися на сайті Sweet.tv
У разі виконання умов пропозиції доступ до Visa Premium надається та продовжується автоматично – система сама перевірить суму розрахунків за останній місяць. Якщо ж картку випущено менше ніж за 30 днів до оформлення підписки, доступ до контенту в онлайн-кінотеатрі протягом першого місяця додається без додаткових умов щодо розрахунків.
Пропозиція діє до 31 грудня 2023 року включно.
Детальні умови акції: https://news.finance.ua/ua/rozrahovuyte ... o-sweet-tv