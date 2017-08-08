Акції від ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК у партнерстві з Mastercard та Укрзалізницею проводить акцію - Оплачуйте квитки на сайті [https://booking.uz.gov.ua/](https://booking.uz.gov.ua/) на суму від 500 грн, будь якою карткою Mastercard обравши спосіб оплати від ТАСКОМБАНКУ, та беріть участь у розіграші одного із 5-ти сертифікатів на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.
Нагадаємо, за умовами акції кожен, хто в період дії акції розраховується за залізничні квитки карткою Mastercard® за допомогою онлайн-оплати від ТАСКОМБАНК бере участь у розіграші сертифікату на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.
Вітаємо переможців другого етапу акції Ярошенко Віталія та Зубкову Світлану — власників сертифікатів на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.
Переможців обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org.
ТАСКОМБАНК у партнерстві з Mastercard та Укрзалізницею проводить акцію - Оплачуйте квитки на сайті https://booking.uz.gov.ua на суму від 500 грн, будь якою карткою Mastercard обравши спосіб оплати від ТАСКОМБАНКУ, та беріть участь у розіграші одного із 5-ти сертифікатів на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.
Нагадаємо, за умовами акції кожен, хто в період дії акції розраховується за залізничні квитки карткою Mastercard® за допомогою онлайн-оплати від ТАСКОМБАНК бере участь у розіграші сертифікату на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.
Вітаємо переможницю третього етапу акції Беженар Радмилу — власницю сертифікату на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.
Переможців обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org.
Перетворіть звичайне замовлення товарів з супермаркету на шанс виграти сучасний телевізор, смартфон або ігрову приставку! До 10 лютого 2023 року замовляйте доставку додому з АТБ, отримуйте своє замовлення безкоштовно, а також беріть участь у розіграші потужної техніки. Задля участі в акції потрібно: Зробити замовлення на суму від 1000 гривень в інтернет-магазині АТБ Оплатити замовлення карткою Mastercard від Таскомбанку Отримати безкоштовну доставку товарів вагою до 20 кг Стати учасником розіграшу трьох телевізорів LG, трьох смартфонів Samsung Galaxy та трьох ігрових приставок Sony PlayStation 5 Переможців, які отримають цінні подарунки, буде визначено шляхом випадкової комп’ютерної вибірки. Акція діє в інтернет-магазині АТБ з 10 січня по 10 лютого 2023 року включно. Подробиці за посиланням: https://news.finance.ua/ua/oplachuyte-t ... -podarunok
Відкрийте безкоштовний доступ до контенту національного онлайн-кінотеатру Sweet.tv разом з карткою Visa від Таскомбанку.
Розраховуйтесь Obsidian Card за товари та послуги на суму від 5 000 грн на місяць і отримуйте доступ до пакету Visa Premium, що включає 225 телеканалів, широку бібліотеку найрейтинговіших фільмів та серіалів, а також навчальні програми для школярів.
Аби підключити безкоштовний пакет, потрібно: - увійти до чат-боту VisaUkraine - обрати в меню розділ «Передплата Sweet.tv» - додати або обрати свою Obsidian Card від Таскомбанку - натиснути кнопку «Отримати підписку» - авторизуватися на сайті Sweet.tv
У разі виконання умов пропозиції доступ до Visa Premium надається та продовжується автоматично – система сама перевірить суму розрахунків за останній місяць. Якщо ж картку випущено менше ніж за 30 днів до оформлення підписки, доступ до контенту в онлайн-кінотеатрі протягом першого місяця додається без додаткових умов щодо розрахунків.
Таскомбанк і торгівельна марка Millenium розпочали спільну акцію, в рамках якої покупці шоколаду можуть гарантовано повернути витрачені кошти, а також долучитися до важливого благодійного проекту. Офіційні правила акції: https://news.finance.ua/ua/akciya-vid-t ... ahodiynist
Visa разом з українським маркетплейсом Rozetka долучилися до надважливого напрямку «Відбудова України» на платформі United24. Спільна ініціатива має на меті відновити багатоповерховий житловий будинок у с.Бузова, за адресою вул. Центральна, 17-Е. Роботи з відбудови вже тривають, залишилося зібрати ще близько 3 мільйонів гривень. Завдяки цьому 212 людей із 70 квартир зможуть повернутися додому.
Мережа зоомаркетів MasterZoo та благодійний фонд UAnimals за підтримки Visa ініціювали другу хвилю благодійної акції зі збору коштів на лікування постраждалих від війни тварин. Долучитися до ініціативи дуже просто. Купуйте «Лапку турботи» за 10 грн у мережі зоомаркетів або в інтернет-магазині MasterZoo. Цей донат MasterZoo автоматично подвоює. А за умови оплати карткою Visa від Таскомбанку одна «лапка» перетвориться вже на благодійні 40 грн! Всі зібрані кошти будуть перераховані до фонду UAnimals на лікування, операції та ветеринарні препарати для тварин, що постраждали внаслідок війни. Благодійна кампанія триватиме до 21 квітня 2023 року. Разом ми непереможні, бо небайдужі!
Mastercard разом з партнерами доєдналися до проєкту #UklonВолонтер, в рамках якого доставляється гуманітарна допомога переселенцям, їжа для тварин у притулках і ліки для людей з окупованих територій. Зробити свій внесок у добру справу може й кожен власник картки Mastercard від Таскомбанку. Аби підтримати проєкт, потрібно: - Мати або завантажити мобільний застосунок Uklon - Зареєструватись у додатку, якщо ви не зробили цього раніше - Натиснути «Донат» внизу головного екрану та зробити внесок на будь-яку суму карткою Mastercard від Таскомбанку Детальніше про проєкт: https://news.finance.ua/ua/donat-te-kar ... volonteriv