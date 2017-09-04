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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:45

Вітаємо переможців другого етапу спільної акції

ТАСКОМБАНК у партнерстві з Mastercard та Укрзалізницею проводить акцію - Оплачуйте квитки на сайті [https://booking.uz.gov.ua/](https://booking.uz.gov.ua/) на суму від 500 грн, будь якою карткою Mastercard обравши спосіб оплати від ТАСКОМБАНКУ, та беріть участь у розіграші одного із 5-ти сертифікатів на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.

Нагадаємо, за умовами акції кожен, хто в період дії акції розраховується за залізничні квитки карткою Mastercard® за допомогою онлайн-оплати від ТАСКОМБАНК бере участь у розіграші сертифікату на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.

Вітаємо переможців другого етапу акції Ярошенко Віталія та Зубкову Світлану — власників сертифікатів на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.

Переможців обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org.

Період проведення Акції: з 04 листопада 2021 р. по 31 січня 2022 р. включно.
https://tascombank.ua/news/61dc0288bae09400194625a6
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 13:17

Результати Третього етапу розіграшу акції

Таскомбанк провів розіграш в рамках третього етапу Акції «У Новий Рік – з новим IPhone». Щасливим володарем новенького IPhone стане - Шпір Богдан.

Вітаємо переможця!
https://tascombank.ua/news/61dd556ebae09400195941fd
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:51

Вітаємо переможницю третього етапу спільної акції ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК у партнерстві з Mastercard та Укрзалізницею проводить акцію - Оплачуйте квитки на сайті https://booking.uz.gov.ua на суму від 500 грн, будь якою карткою Mastercard обравши спосіб оплати від ТАСКОМБАНКУ, та беріть участь у розіграші одного із 5-ти сертифікатів на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.

Нагадаємо, за умовами акції кожен, хто в період дії акції розраховується за залізничні квитки карткою Mastercard® за допомогою онлайн-оплати від ТАСКОМБАНК бере участь у розіграші сертифікату на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.

Вітаємо переможницю третього етапу акції Беженар Радмилу — власницю сертифікату на туристичні послуги номіналом 10 000 грн.

Переможців обрати, як завжди, допоміг сервіс Random.org.

Період проведення Акції: з 04 листопада 2021 р. по 31 січня 2022 р. включно.
https://tascombank.ua/news/podorozhui-u ... 00121aaecc
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:57

Оплачуйте товари з АТБ та отримуйте подарунки

Перетворіть звичайне замовлення товарів з супермаркету на шанс виграти сучасний телевізор, смартфон або ігрову приставку! До 10 лютого 2023 року замовляйте доставку додому з АТБ, отримуйте своє замовлення безкоштовно, а також беріть участь у розіграші потужної техніки.
Задля участі в акції потрібно:
Зробити замовлення на суму від 1000 гривень в інтернет-магазині АТБ
Оплатити замовлення карткою Mastercard від Таскомбанку
Отримати безкоштовну доставку товарів вагою до 20 кг
Стати учасником розіграшу трьох телевізорів LG, трьох смартфонів Samsung Galaxy та трьох ігрових приставок Sony PlayStation 5
Переможців, які отримають цінні подарунки, буде визначено шляхом випадкової комп’ютерної вибірки.
Акція діє в інтернет-магазині АТБ з 10 січня по 10 лютого 2023 року включно.
Подробиці за посиланням: https://news.finance.ua/ua/oplachuyte-t ... -podarunok
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:45

Розраховуйтесь Obsidian Card та отримуйте доступ до Sweet.tv

Відкрийте безкоштовний доступ до контенту національного онлайн-кінотеатру Sweet.tv разом з карткою Visa від Таскомбанку.

Розраховуйтесь Obsidian Card за товари та послуги на суму від 5 000 грн на місяць і отримуйте доступ до пакету Visa Premium, що включає 225 телеканалів, широку бібліотеку найрейтинговіших фільмів та серіалів, а також навчальні програми для школярів.

Аби підключити безкоштовний пакет, потрібно:
- увійти до чат-боту VisaUkraine
- обрати в меню розділ «Передплата Sweet.tv»
- додати або обрати свою Obsidian Card від Таскомбанку
- натиснути кнопку «Отримати підписку»
- авторизуватися на сайті Sweet.tv

У разі виконання умов пропозиції доступ до Visa Premium надається та продовжується автоматично – система сама перевірить суму розрахунків за останній місяць. Якщо ж картку випущено менше ніж за 30 днів до оформлення підписки, доступ до контенту в онлайн-кінотеатрі протягом першого місяця додається без додаткових умов щодо розрахунків.

Пропозиція діє до 31 грудня 2023 року включно.

Детальні умови акції: https://news.finance.ua/ua/rozrahovuyte ... o-sweet-tv
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:31

Акція від Таскомбанку та Millenium

Таскомбанк і торгівельна марка Millenium розпочали спільну акцію, в рамках якої покупці шоколаду можуть гарантовано повернути витрачені кошти, а також долучитися до важливого благодійного проекту.
Офіційні правила акції: https://news.finance.ua/ua/akciya-vid-t ... ahodiynist
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:54

Купуйте на Rozetka з Visa — допомагайте відбудувати житло

Visa разом з українським маркетплейсом Rozetka долучилися до надважливого напрямку «Відбудова України» на платформі United24.
Спільна ініціатива має на меті відновити багатоповерховий житловий будинок у с.Бузова, за адресою вул. Центральна, 17-Е. Роботи з відбудови вже тривають, залишилося зібрати ще близько 3 мільйонів гривень. Завдяки цьому 212 людей із 70 квартир зможуть повернутися додому.

Долучитися до ініціативи можете й ви!
Деталі: https://news.finance.ua/ru/kupyte-na-ro ... ym-sem-yam
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 14:52

«Лапка турботи»: врятуємо життя тварин разом!

Мережа зоомаркетів MasterZoo та благодійний фонд UAnimals за підтримки Visa ініціювали другу хвилю благодійної акції зі збору коштів на лікування постраждалих від війни тварин.
Долучитися до ініціативи дуже просто. Купуйте «Лапку турботи» за 10 грн у мережі зоомаркетів або в інтернет-магазині MasterZoo. Цей донат MasterZoo автоматично подвоює. А за умови оплати карткою Visa від Таскомбанку одна «лапка» перетвориться вже на благодійні 40 грн!
Всі зібрані кошти будуть перераховані до фонду UAnimals на лікування, операції та ветеринарні препарати для тварин, що постраждали внаслідок війни.
Благодійна кампанія триватиме до 21 квітня 2023 року.
Разом ми непереможні, бо небайдужі!
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:11

Донатьте в застосунку Uklon і підтримуйте українських волонт

Mastercard разом з партнерами доєдналися до проєкту #UklonВолонтер, в рамках якого доставляється гуманітарна допомога переселенцям, їжа для тварин у притулках і ліки для людей з окупованих територій. Зробити свій внесок у добру справу може й кожен власник картки Mastercard від Таскомбанку.
Аби підтримати проєкт, потрібно:
- Мати або завантажити мобільний застосунок Uklon
- Зареєструватись у додатку, якщо ви не зробили цього раніше
- Натиснути «Донат» внизу головного екрану та зробити внесок на будь-яку суму карткою Mastercard від Таскомбанку
Детальніше про проєкт: https://news.finance.ua/ua/donat-te-kar ... volonteriv
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:39

Отримуйте доступ до унікальних он-лайн вебінарів

Шановні клієнти Private Banking!

Раді повідомити, що  наш партнер Mastercard® запускає серію онлайн-вебінарів, щоб допомогти клієнтам підтримувати себе в ресурсі та залишатися здоровими.

Команда досвідчених лекторів допоможе знайти внутрішню рівновагу, навчить технікам боротьби зі стресом і розкаже, як відновити та зберегти своє здоров'я в умовах сьогодення.

Всього заплановано 8 онлайн-вебінарів:

− «Антистрес», лектор Олександр Коляда.

− «Як моніторити своє психічне здоров’я під час війни», лектор Євген Пілецький.

− «Як відновити сон після війни», лектор Ольга Маслова.

− «Ресурсність», лектор Олександр Коляда.

− «Тривожність і страх у нових реаліях», лектор Євген Пілецький.

− «ПТСР», лектор Олексій Карачинський.

− «Mindfulness», лектор Євген Пілецький.

− «Щастя», лектор Олександр Коляда.

Нові знання допоможуть кожному якісно піклуватися про себе, знаходити сили для втілення нових цілей, планів та мрій.

Приєднуйтесь до онлайн-вебінарів та отримуйте корисну інформацію

Як скористатися пропозицією:

1. Протягом відповідного етапу акції здійснюйте покупки на суму не менше 10 000 грн;

2. Оплачуйте покупки преміальною карткою Mastercard® World Elite від Таскомбанку;

3. Отримуйте доступ до онлайн-вебінарів за участю лекторів освітньої платформи NaukRoom.

Період пропозиції: з 27 лютого 2023 р. по 26 травня 2023 р.

Детально за посиланням: https://news.finance.ua/ua/otrymuyte-do ... askombanku
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