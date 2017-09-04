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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:41

- 15% на новий курс Олександра Коляди про здоровий спосіб жи

Healt-Демія - це вдумливий підхід до вашого здоров’я, заснований на наукових знаннях та досвіді. Даний курс має на меті допомогти зрозуміти базові аспекти роботи та навчити усвідомленому підходу до здорового способу життя.

Отримуйте знижку 15% на флагманський онлайн-курс від генетика із 17-річним досвідом та засновника освітньої платформи Naukroom Олександра Коляди.

Як скористатися пропозицією:

для покупки доступу до онлайн-курсу Healt-Демія перейдіть за спеціальним посиланням;при оформленні замовлення введіть промокод «MCPremium-HD»;оплатіть замовлення онлайн преміальною карткою Mastercard.

Період пропозиції: з 3 березня по 31 травня 2023 року.

Детальніше за посиланням: https://news.finance.ua/ua/otrymuyte-do ... askombanku
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