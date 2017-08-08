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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:41

- 15% на новий курс Олександра Коляди про здоровий спосіб жи

Healt-Демія - це вдумливий підхід до вашого здоров’я, заснований на наукових знаннях та досвіді. Даний курс має на меті допомогти зрозуміти базові аспекти роботи та навчити усвідомленому підходу до здорового способу життя.

Отримуйте знижку 15% на флагманський онлайн-курс від генетика із 17-річним досвідом та засновника освітньої платформи Naukroom Олександра Коляди.

Як скористатися пропозицією:

для покупки доступу до онлайн-курсу Healt-Демія перейдіть за спеціальним посиланням;при оформленні замовлення введіть промокод «MCPremium-HD»;оплатіть замовлення онлайн преміальною карткою Mastercard.

Період пропозиції: з 3 березня по 31 травня 2023 року.

Детальніше за посиланням: https://news.finance.ua/ua/otrymuyte-do ... askombanku
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:33

Додаємо + 0,5% річних за депозитами

Таскомбанк запровадив Бонусну програму за депозитами для клієнтів, що отримують гарантовані виплати Фонду гарантування вкладів.

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ставка - до 16,5% річних
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мінімальна сума вкладу - 50 000 грн
валюта вкладу - гривня

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Повідомлень: 2689
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 15:03

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Assistant_Portal
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Повідомлень: 2689
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
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