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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 12:41

- 15% на новий курс Олександра Коляди про здоровий спосіб жи

Healt-Демія - це вдумливий підхід до вашого здоров’я, заснований на наукових знаннях та досвіді. Даний курс має на меті допомогти зрозуміти базові аспекти роботи та навчити усвідомленому підходу до здорового способу життя.

Отримуйте знижку 15% на флагманський онлайн-курс від генетика із 17-річним досвідом та засновника освітньої платформи Naukroom Олександра Коляди.

Як скористатися пропозицією:

для покупки доступу до онлайн-курсу Healt-Демія перейдіть за спеціальним посиланням;при оформленні замовлення введіть промокод «MCPremium-HD»;оплатіть замовлення онлайн преміальною карткою Mastercard.

Період пропозиції: з 3 березня по 31 травня 2023 року.

Детальніше за посиланням: https://news.finance.ua/ua/otrymuyte-do ... askombanku
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:33

Додаємо + 0,5% річних за депозитами

Таскомбанк запровадив Бонусну програму за депозитами для клієнтів, що отримують гарантовані виплати Фонду гарантування вкладів.

Розміщуйте кошти у відділеннях Таскомбанку на депозит «Строковий» у національній валюті та отримуйте Бонус + 0,5% річних до вашої ставки. бонусна програма діє на строках 3, 6 , 9 та 12 місяців.

Умови розміщення вкладу:

ставка - до 16,5% річних
строк розміщення - від 3 до 12 місяців
мінімальна сума вкладу - 50 000 грн
валюта вкладу - гривня

Детальні умови: https://news.finance.ua/ua/dodayemo-0-5 ... ya-vkladiv
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:03

Оплачуйте онлайн-замовлення в магазині Фора отримуйте 10% зн

Заощаджуйте разом з карткою Mastercard від Таскомбанку!

Платіть своєю карткою за продукти і товари в інтернет-магазині або додатку Фора та отримуйте знижку 10% на замовлення.

Як скористатися пропозицією:
- Завантажте додаток Фора або перейдіть за посиланням
- Зареєструйтесь або увійдіть в свій акаунт програми лояльності «Фора club»
- Оберіть товари на суму від 1000 грн
- Оплатіть свою покупку карткою Mastercard від Таскомбанку
- Отримайте знижку 10% на ваше замовлення в момент оплати

Встигніть скористуватися знижкою з 1 квітня по 31 травня 2023 року включно.

Більш детально за посиланням: https://news.finance.ua/ru/oplachyvayte ... -10-skydky
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Повідомлення Додано: Вів 04 кві, 2023 10:50

Вигравайте потужний ноутбук з Very Card!

Розраховуйтесь карткою Very Card та беріть участь в розіграші потужного ноутбука або універсального подарункового сертифікату.

Таскомбанк розпочав акцію «На довгому заряді з Very Card» з можливістю виграти один з трьох потужних ноутбуків або універсальний подарунковий сертифікат на 5 000 грн.

Задля участі в акції потрібно:

- Протягом одного етапу акції здійснити три або більше операцій карткою Very Card на суму від 200 гривень кожна при оплаті товарів і послуг в торговельно-сервісних мережах або Інтернеті
- На кожному з етапів автоматично взяти участь у розіграші потужного ноутбука з ігровою відеокартою та п’яти універсальних подарункових сертифікатів

Деталі за посиланням:https://news.finance.ua/ua/vyhravayte-potuzhnyy-noutbuk-z-very-card
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Повідомлення Додано: П'ят 07 кві, 2023 17:46

Розміщуйте вклади та отримуйте теплі відсотки до депозитів

З 7 квітня до 1 травня 2023 року розміщуйте вклади та отримуйте теплі відсотки до весняних депозитів у Таскомбанку.
Встигніть скористатися акційною пропозицією із розміщення вкладів «Стабільний» і «Строковий» та зафіксуйте підвищений дохід за своїми вкладами: від 3 місяців із дохідністю 16% річних у гривні та 2% річних у доларах США.
Ставки за депозитними програмами Таскомбанку в гривні на термін 3,6, 9 та 12 місяців відтепер становлять 16% річних. Мінімальна сума вкладу − 1000 гривень.
Ставки за депозитними програмами в доларах США на 3 місяці підвищено до 2% річних. Мінімальна сума вкладу — 100 доларів США
Оформити депозит можна у будь- якому відділенні Таскомбанку або скориставшись застосунком TAS2U.

Більше детально за посиланням:https://news.finance.ua/ua/16-richnyh-stavky-za-depozytamy-vid-3-misyaciv-pidvyshheno
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Повідомлення Додано: Чет 27 кві, 2023 10:21

«З Visa витрачай – новий iPhone вигравай!»

Розраховуйтесь карткою Visa від Таскомбанку та беріть участь в розіграші новеньких iPhone 14!
Акція триватиме з 27 квітня по 26 червня 2023 року включно та розділена на кілька етапів:
- з 27.04.2023 по 26.05.2023
- з 27.05.2023 по 26.06.2023
Детальні умови: https://tascombank.ua/news/z-visa-vytra ... 0012042d50
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 17:48

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Отримайте знижку за заправку на WOG PAY BOX з карткою Visa від Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/otrymayte-zn ... askombanku

Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa від Таскомбанку з 1 серпня по 31 серпня 2023 року*.
*Спеціальна пропозиція може закінчитися достроково у разі вичерпання промофонду.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:31

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Платіть Mastercard від Таскомбанку в додатку «Фора» — отримуйте в 5 разів більше бонусів у програмі лояльності Фора club


https://news.finance.ua/ua/platit-maste ... -fora-club

Акція діє з 01.08.2023 р. по 30.09.2023 р.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:46

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Порадуйте себе або своїх близьких приємними покупками на Kasta з карткою Visa від Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/poraduyte-se ... askombanku

Період дії пропозиції—подовжено до 31 серпня 2023 року*.
*Акція може завершитися достроково у разі вичерпання акційного фонду.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 17:09

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Розраховуйтеся карткою Visa від Таскомбанк та отримуйте знижку 25% на доставку по Україні Укрпоштою

https://news.finance.ua/ua/rozrahovuyte ... krposhtoyu

Пропозиція діє з 1 до 31 серпня 2023 року
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