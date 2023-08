Акції від ТАСКОМБАНК

Додано: Вів 04 кві, 2023 10:50

Розраховуйтесь карткою Very Card та беріть участь в розіграші потужного ноутбука або універсального подарункового сертифікату.



Таскомбанк розпочав акцію «На довгому заряді з Very Card» з можливістю виграти один з трьох потужних ноутбуків або універсальний подарунковий сертифікат на 5 000 грн.



Задля участі в акції потрібно:



- Протягом одного етапу акції здійснити три або більше операцій карткою Very Card на суму від 200 гривень кожна при оплаті товарів і послуг в торговельно-сервісних мережах або Інтернеті

- На кожному з етапів автоматично взяти участь у розіграші потужного ноутбука з ігровою відеокартою та п’яти універсальних подарункових сертифікатів



Деталі за посиланням:https://news.finance.ua/ua/vyhravayte-potuzhnyy-noutbuk-z-very-card