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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2023 18:40

Небайдужі купують «Добропаливо» для волонтерів

Долучайтесь до благодійної ініціативи «Добропаливо» від Visa і WOG, мета якої підтримати якісним пальним волонтерів фондів, які здійснюють доставку товарів першої необхідності на деокуповані та прифронтові території України.

https://news.finance.ua/ua/nebayduzhi-k ... askombanku

Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa до 18 грудня 2023 р.
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Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 19:16

Даруємо бонуси кожному вкладнику!

З нагоди 34-річчя Таскомбанку пропонуємо Вам скористатися акційними умовами оформлення депозитного вкладу.

https://news.finance.ua/ua/daruyemo-bon ... -vkladnyku

Термін проведення акції - з 1 листопада по 30 грудня 2023 року включно.
Assistant_Portal
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Повідомлень: 2821
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Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 19:47

  Assistant_Portal написав:З нагоди 34-річчя Таскомбанку пропонуємо Вам скористатися акційними умовами оформлення депозитного вкладу.

https://news.finance.ua/ua/daruyemo-bon ... -vkladnyku

Термін проведення акції - з 1 листопада по 30 грудня 2023 року включно.

Не цікаво... :cry:
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:17

-10% на покупки на Makeup з картками Visa від Таскомбанку

Готуйтеся до Новорічних свят разом з Makeup та Visa. Знайдіть усе необхідне для себе та близьких напередодні Новорічних свят. Улюблені бренди, різноманітні товари - все це і не тільки вже чекає вас на Makeup.

Умови: https://news.finance.ua/ua/10-na-pokupky-na-makeup-z-kartkamy-visa-vid-taskombanku
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:19

Додаткова знижка 5% з карткою Visa в «Будинку іграшок»

Створюйте святковий настрій з «Будинком іграшок» та Visa. Купуйте подарунки в «Будинку іграшок», оплачуйте замовлення карткою Visa від Таскомбанку та отримуйте приємну додаткову знижку 5% на весь асортимент товарів.

Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa.

Період дії пропозиції: з 6 до 20 грудня 2023 року.

Умови: https://news.finance.ua/ua/otrymayte-dodatkovu-znyzhku-5-z-kartkoyu-visa-vid-taskombanku-v-budynku-ihrashok
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:23

Зимові пропозиції для власників Mastercard® World Elite

Ексклюзивні зимові пропозиції для власників карток Mastercard® World Elite від Таскомбанку у Буковелі

У період з 20 грудня 2023 року по 31 березня 2024 року розраховуйтесь карткою Mastercard® World Elite від Таскомбанку протягом Вашого відпочинку у Буковелі і отримуйте спеціальні знижки на різні види послуг та розваг!

Умови: https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvni ... u-bukoveli
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