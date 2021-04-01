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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2023 18:40

Небайдужі купують «Добропаливо» для волонтерів

Долучайтесь до благодійної ініціативи «Добропаливо» від Visa і WOG, мета якої підтримати якісним пальним волонтерів фондів, які здійснюють доставку товарів першої необхідності на деокуповані та прифронтові території України.

https://news.finance.ua/ua/nebayduzhi-k ... askombanku

Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa до 18 грудня 2023 р.
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Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 19:16

Даруємо бонуси кожному вкладнику!

З нагоди 34-річчя Таскомбанку пропонуємо Вам скористатися акційними умовами оформлення депозитного вкладу.

https://news.finance.ua/ua/daruyemo-bon ... -vkladnyku

Термін проведення акції - з 1 листопада по 30 грудня 2023 року включно.
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Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 19:47

  Assistant_Portal написав:З нагоди 34-річчя Таскомбанку пропонуємо Вам скористатися акційними умовами оформлення депозитного вкладу.

https://news.finance.ua/ua/daruyemo-bon ... -vkladnyku

Термін проведення акції - з 1 листопада по 30 грудня 2023 року включно.

Не цікаво... :cry:
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:17

-10% на покупки на Makeup з картками Visa від Таскомбанку

Готуйтеся до Новорічних свят разом з Makeup та Visa. Знайдіть усе необхідне для себе та близьких напередодні Новорічних свят. Улюблені бренди, різноманітні товари - все це і не тільки вже чекає вас на Makeup.

Умови: https://news.finance.ua/ua/10-na-pokupky-na-makeup-z-kartkamy-visa-vid-taskombanku
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:19

Додаткова знижка 5% з карткою Visa в «Будинку іграшок»

Створюйте святковий настрій з «Будинком іграшок» та Visa. Купуйте подарунки в «Будинку іграшок», оплачуйте замовлення карткою Visa від Таскомбанку та отримуйте приємну додаткову знижку 5% на весь асортимент товарів.

Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa.

Період дії пропозиції: з 6 до 20 грудня 2023 року.

Умови: https://news.finance.ua/ua/otrymayte-dodatkovu-znyzhku-5-z-kartkoyu-visa-vid-taskombanku-v-budynku-ihrashok
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:23

Зимові пропозиції для власників Mastercard® World Elite

Ексклюзивні зимові пропозиції для власників карток Mastercard® World Elite від Таскомбанку у Буковелі

У період з 20 грудня 2023 року по 31 березня 2024 року розраховуйтесь карткою Mastercard® World Elite від Таскомбанку протягом Вашого відпочинку у Буковелі і отримуйте спеціальні знижки на різні види послуг та розваг!

Умови: https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvni ... u-bukoveli
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 11:08

Чемпіонський кешбек на скіпаси з Visa Infinite від Таскомбан

Збираєтесь цієї зими підкорювати засніжені спуски та відточувати навички катання? Отримайте чемпіонський кешбек до 50% вартості при оплаті скіпасів на підйомники більшості гірськолижних курортів України за допомогою картки Visa Infinite від Таскомбанку.

Акція діє у період з 20 грудня 2023 року по 01 березня 2024 року.

Умови: https://news.finance.ua/ua/chempions-ky ... askombanku
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:32

-20% на поїздки з Bolt та карткою Visa від Таскомбанку

Скористайтеся знижкою 20% на всі поїздки з Bolt у Києві, оплачені карткою Visa від Таскомбанку у спеціальній новорічній категорії «Visa Holiday».

Пропозиція діє для держателів усіх карток Visа до 1 січня 2024 року в Києві.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/20-na-poizdk ... sa-holiday
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 17:45

10% знижки на квитки на «Мавка.Шоу» від Masterсard і Таскомб

Розраховуйтеся за квитки на «Мавка. Шоу» картками Mastercard® та отримуйте знижку 10%.

Період дії акції: з 22 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/otrymayte-10 ... askombanku
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:07

Знижка на доставку замовлення з Glovo та Mastercard

Оплатіть замовлення карткою Mastercard від Таскомбанку та отримайте знижку 100% на доставку вашого замовлення!

Акція діє на території України в містах: Харків, Дніпро, Полтава, Запоріжжя, Суми, Хмельницький і Миколаїв до 19.01.2024 р. включно.

Деталі: https://news.finance.ua/ua/otrymayte-zn ... mastercard
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