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Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:28
Розраховуйтеся за свої поїздки з Bolt у категорії «Небайдужі» карткою Visa від Таскомбанку, а Віза автоматично перераховуватиме за кожну з них по 10 грн у благодійний фонд «Повернись живим». Кошти буде спрямовано на закупівлю та переобладнання автомобілів для евакуації поранених.
Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa від Таскомбанку з 1 до 31 січня 2024 року (не діє при оплаті за допомогою Apple Pay чи Google Pay).
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/doluchaytesy ... askombanku
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- Подякували: 6 раз.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:34
До 31 січня 2024 року пересувайтесь Києвом міською кільцевою електричкою, розраховуйтесь за разовий квиток карткою Visa від Таскомбанку та отримайте автоматичну знижку 50%.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/50-na-razovy ... askombanku
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- Повідомлень: 2879
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:31
Для держателів карток Mastercard® World Elite від Таскомбанку пропонуються спеціальні пропозиції від освітньої компанії Study.ua для навчання дитини, серед яких 25% знижки на вступ за кордон, знижки на навчання в міжнародних школах, поїздки та табори.
Період пропозиції: з 1 лютого 2024 року по 31 січня 2025 року.
Детальніше про умови акції: https://news.finance.ua/ua/special-ni-p ... -ta-master
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- Подякували: 6 раз.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 14:36
Використовуйте картку Visa від Таскомбанку для безготівкової оплати проїзду у всьому міському транспорті Львова та отримуйте 30% знижки.
Акція діє по 29.02.2024 або до моменту вичерпання бюджету пропозиції.
Детальніше про умови: https://news.finance.ua/ua/znyzhka-30-n ... askombanku
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- Подякували: 6 раз.
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:13
Таскомбанк спільно з Visa продовжив на нових умовах акцію «Щасливий покупець».
Цієї весни сплачуйте покупки карткою Таскомбанк від Visa на суму від 200 грн та отримайте шанс виграти один з восьми нових ноутбуків Asus Vivobook Pro 15.
Акція триває з 1 березня 2024 року по 31 травня 2024 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/rozrahovuyte ... ook-pro-15
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- Подякували: 6 раз.
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:26
Таскомбанк спільно з Mastercard запровадив нову акцію «Весна вирує — смартфон новий дарує» для клієнтів банку-держателів картки Very Card.
Здійсніть як мінімум 3 покупки карткою Very Card на суму від 200 грн кожна протягом одного з етапів акції і виграйте один з трьох iPhone 15 Pro.
Акція триває з 1 березня 2024 року по 31 травня 2024 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/akciya-vyhra ... mastercard
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Додано: Сер 06 бер, 2024 16:30
Зробіть покупку товарів в інтернет-магазині «Сільпо» або в додатку «Сільпо» на
мінімальну суму 2000 грн, оплатіть покупку онлайн карткою Mastercard® на сайті shop.silpo.ua або в додатку «Сільпо» та отримайте 10% знижки.
Акція триває до 31 березня 2024 року.
Деталі: https://news.finance.ua/ua/znyzhka-na-p ... mastercard
Востаннє редагувалось Assistant_Portal
в Сер 06 бер, 2024 16:55, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 16:48
Купуйте товари у мережі гіпермаркетів Fozzy за допомогою картки Mastercard від Таскомбанк та отримуйте за це приємний бонус - кешбек у розмірі 5%.
Пропозиція дійсна до 31 березня 2024 року.
Детальніше про умови: https://news.finance.ua/ua/vesna-pochyn ... d-ta-fozzy
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Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
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