RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:28

Благодійна пропозиція від Bolt з картою Visa від Таскомбанку

Розраховуйтеся за свої поїздки з Bolt у категорії «Небайдужі» карткою Visa від Таскомбанку, а Віза автоматично перераховуватиме за кожну з них по 10 грн у благодійний фонд «Повернись живим». Кошти буде спрямовано на закупівлю та переобладнання автомобілів для евакуації поранених.

Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa від Таскомбанку з 1 до 31 січня 2024 року (не діє при оплаті за допомогою Apple Pay чи Google Pay).

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/doluchaytesy ... askombanku
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2883
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:34

-50% на разовий квиток у Київській кільцевій електричці

До 31 січня 2024 року пересувайтесь Києвом міською кільцевою електричкою, розраховуйтесь за разовий квиток карткою Visa від Таскомбанку та отримайте автоматичну знижку 50%.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/50-na-razovy ... askombanku
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2883
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:31

Спеціальні пропозиції від Study.ua та Mastercard

Для держателів карток Mastercard® World Elite від Таскомбанку пропонуються спеціальні пропозиції від освітньої компанії Study.ua для навчання дитини, серед яких 25% знижки на вступ за кордон, знижки на навчання в міжнародних школах, поїздки та табори.

Період пропозиції: з 1 лютого 2024 року по 31 січня 2025 року.

Детальніше про умови акції: https://news.finance.ua/ua/special-ni-p ... -ta-master
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2883
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:36

-30% на проїзд у Львові з Visa від Таскомбанку

Використовуйте картку Visa від Таскомбанку для безготівкової оплати проїзду у всьому міському транспорті Львова та отримуйте 30% знижки.

Акція діє по 29.02.2024 або до моменту вичерпання бюджету пропозиції.

Детальніше про умови: https://news.finance.ua/ua/znyzhka-30-n ... askombanku
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2883
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:13

Вигравайте ноутбук Asus Vivobook Pro15 з Visa від Таскомбанк

Таскомбанк спільно з Visa продовжив на нових умовах акцію «Щасливий покупець».

Цієї весни сплачуйте покупки карткою Таскомбанк від Visa на суму від 200 грн та отримайте шанс виграти один з восьми нових ноутбуків Asus Vivobook Pro 15.

Акція триває з 1 березня 2024 року по 31 травня 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/rozrahovuyte ... ook-pro-15
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2883
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:26

iPhone 15 Pro з Very Card від Таскомбанк і Mastercard

Таскомбанк спільно з Mastercard запровадив нову акцію «Весна вирує — смартфон новий дарує» для клієнтів банку-держателів картки Very Card.

Здійсніть як мінімум 3 покупки карткою Very Card на суму від 200 грн кожна протягом одного з етапів акції і виграйте один з трьох iPhone 15 Pro.

Акція триває з 1 березня 2024 року по 31 травня 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/akciya-vyhra ... mastercard
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2883
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:30

Знижка 10% від Сільпо та Mastercard від Таскомбанку

Зробіть покупку товарів в інтернет-магазині «Сільпо» або в додатку «Сільпо» на
мінімальну суму 2000 грн, оплатіть покупку онлайн карткою Mastercard® на сайті shop.silpo.ua або в додатку «Сільпо» та отримайте 10% знижки.

Акція триває до 31 березня 2024 року.

Деталі: https://news.finance.ua/ua/znyzhka-na-p ... mastercard
Востаннє редагувалось Assistant_Portal в Сер 06 бер, 2024 16:55, всього редагувалось 3 разів.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2883
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:48

Кешбек у Fozzy від Mastercard і Таскомбанку

Купуйте товари у мережі гіпермаркетів Fozzy за допомогою картки Mastercard від Таскомбанк та отримуйте за це приємний бонус - кешбек у розмірі 5%.

Пропозиція дійсна до 31 березня 2024 року.

Детальніше про умови: https://news.finance.ua/ua/vesna-pochyn ... d-ta-fozzy
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2883
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:24

«Колесо сюрпризів» від Mastercard та Таскомбанку

Реєструйтесь на Mastercard Bilshe та накопичуйте бали, розраховуючись карткою Таскомбанку від платіжної системи Mastercard.
За допомогою "Колеса сюрпризів" генеруйте донати на протезування та реабілітацію військових і цивільних або вигравайте подорож чи інші корисні подарунки.

Акція триває з 14 по 27 березня 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/akciya-koles ... taskombank
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2883
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від ПриватБанку 1 ... 39, 40, 41
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 16:11
403 152333
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 бер, 2024 20:17
Assistant_Portal
Акції від МТБ банку 1, 2, 3, 4, 5
Assistant_Portal » Чет 01 кві, 2021 10:36
47 33621
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 бер, 2024 16:59
Assistant_Portal
Акції від ПУМБ 1 ... 8, 9, 10
Ірина_ » П'ят 11 сер, 2017 09:49
96 57299
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 бер, 2024 10:19
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2819)
19.03.2024 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.