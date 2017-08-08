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Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 26 бер, 2024 17:49
Отримайте 10% знижки при оплаті онлайн-замовлення в інтернет-магазині E-ZOO (товари для тварин) карткою Mastercard від Таскомбанку. В акції беруть участь товари з поміткою «-10% з Mastercard».
Акція триває до 15 травня 2024 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/akciya-vid-m ... askombanku
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Assistant_Portal
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- Повідомлень: 2899
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:59
Купіть квиток через мобільний застосунок Укрзалізниці, сплативши картою Mastercard від Таскомбанку, та отримайте шанс виграти сертифікат на подорож для двох осіб до українського міста.
Період дії акції: з 18 березня по 18 квітня 2024 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/vyhravayte-p ... askombanku
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Assistant_Portal
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- Повідомлень: 2899
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
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- Профіль
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Додано: Сер 03 кві, 2024 10:53
Оплачуйте курси IT-академії для дітей та підлітків GoITeens преміальними картками Mastercard® World Elite від Таскомбанку та отримуйте знижку 5% на перший з курсів.
Пропозиція діє до 31 січня 2025 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/vidkryyte-be ... mastercard
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Assistant_Portal
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- Повідомлень: 2899
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
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- Профіль
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:08
Сплачуйте за електроенергію у мобільному застосунку Yasno Mobile збереженими картками Visa від Таскомбанку та отримайте додатково 10% бонусів.
Пропозиція діє до 25 травня 2024 року.
Подробиці: https://news.finance.ua/ua/oplachuyte-r ... yte-bonusy
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Assistant_Portal
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- Повідомлень: 2899
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
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- Профіль
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:32
Assistant_Portal написав:
Сплачуйте за електроенергію у мобільному застосунку Yasno Mobile збереженими картками Visa від Таскомбанку та отримайте додатково 10% бонусів.
Пропозиція діє до 25 травня 2024 року.
Подробиці: https://news.finance.ua/ua/oplachuyte-r ... yte-bonusy
Щось не знаходжу чогось цікавого для використання бонусів
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2XL
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- Повідомлень: 4251
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 263 раз.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 12:06
Отримайте 10% знижку на путівку для дитини в табір «Артек» у Буковелі при при оплаті Mastercard World Elite.
Пропозиція діє з 10 квітня 2024 року по 31 серпня 2024 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/znyzhka-na-t ... orld-elite
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Assistant_Portal
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- Повідомлень: 2899
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
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Модератори:
Ірина_
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, Модератор
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