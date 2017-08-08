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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:49

Акція від E-ZOO, Mastercard та Таскомбанку

Отримайте 10% знижки при оплаті онлайн-замовлення в інтернет-магазині E-ZOO (товари для тварин) карткою Mastercard від Таскомбанку. В акції беруть участь товари з поміткою «-10% з Mastercard».

Акція триває до 15 травня 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/akciya-vid-m ... askombanku
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:59

Подорож на двох від Mastercard

Купіть квиток через мобільний застосунок Укрзалізниці, сплативши картою Mastercard від Таскомбанку, та отримайте шанс виграти сертифікат на подорож для двох осіб до українського міста.

Період дії акції: з 18 березня по 18 квітня 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/vyhravayte-p ... askombanku
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 10:53

Знижка на курси GoITeens від Mastercard® World Elite

Оплачуйте курси IT-академії для дітей та підлітків GoITeens преміальними картками Mastercard® World Elite від Таскомбанку та отримуйте знижку 5% на перший з курсів.

Пропозиція діє до 31 січня 2025 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/vidkryyte-be ... mastercard
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:08

Бонуси за оплату електроенергії від Yasno та Visa

Сплачуйте за електроенергію у мобільному застосунку Yasno Mobile збереженими картками Visa від Таскомбанку та отримайте додатково 10% бонусів.

Пропозиція діє до 25 травня 2024 року.

Подробиці: https://news.finance.ua/ua/oplachuyte-r ... yte-bonusy
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 13:32

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Assistant_Portal написав:Сплачуйте за електроенергію у мобільному застосунку Yasno Mobile збереженими картками Visa від Таскомбанку та отримайте додатково 10% бонусів.

Пропозиція діє до 25 травня 2024 року.

Подробиці: https://news.finance.ua/ua/oplachuyte-r ... yte-bonusy
Щось не знаходжу чогось цікавого для використання бонусів
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:06

Знижка на табір «Артек» у Буковелі при оплаті Mastercard

Отримайте 10% знижку на путівку для дитини в табір «Артек» у Буковелі при при оплаті Mastercard World Elite.

Пропозиція діє з 10 квітня 2024 року по 31 серпня 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/znyzhka-na-t ... orld-elite
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