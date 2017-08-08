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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 09:26

«Весна вирує-Смартфон новий дарує»: переможці 2 етапу

Розіграно головний приз 2-го етапу акції «Весна вирує — Смартфон новий дарує» — смартфон iPhone 15 Pro.
Переможницею стала Кіс Еріка Василівна.
Резервними переможцями стали: Халімоненко Катерина Ігорівна, Каленічий Віталій Сергійович, Абрамов Денис Олександрович.

Акція продовжується до 31 травня 2024 року включно. Щоб взяти участь в третьому етапі акції, потрібно здійснити як мінімум три покупки карткою Таскомбанк Very Card від Mastercard на суму від 200 грн.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/taskombank-v ... vyy-daruye
Востаннє редагувалось Assistant_Portal в Вів 21 тра, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 09:32

«Щасливий покупець»: переможці 7 етапу

Розіграно головні призи 7-го етапу акції «Щасливий покупець» — три ноутбуки ASUS Vivobook Pro 15.

Переможцями стали:
Веретенніков Станіслав Володимирович,
Костюк Інна Петрівна,
Борозинець Людмила Петрівна.

Акція Таскомбанку «Щасливий покупець» триває до 31 травня 2024 року включно. Щоб взяти участь у восьмому етапі акції, розраховуйтесь будь-якою карткою VISA від Таскомбанку на суму від 200 грн.

Деталі та список резервних переможців цього етапу: https://news.finance.ua/ua/taskombank-v ... yy-pokupec
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Повідомлень: 2913
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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