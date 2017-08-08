Акції від ТАСКОМБАНК

Розіграно головний приз 2-го етапу акції «Весна вирує — Смартфон новий дарує» — смартфон iPhone 15 Pro.
Переможницею стала Кіс Еріка Василівна.
Резервними переможцями стали: Халімоненко Катерина Ігорівна, Каленічий Віталій Сергійович, Абрамов Денис Олександрович.
Акція продовжується до 31 травня 2024 року включно. Щоб взяти участь в третьому етапі акції, потрібно здійснити як мінімум три покупки карткою Таскомбанк Very Card від Mastercard на суму від 200 грн.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/taskombank-v ... vyy-daruye