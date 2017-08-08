RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 09:26

«Весна вирує-Смартфон новий дарує»: переможці 2 етапу

Розіграно головний приз 2-го етапу акції «Весна вирує — Смартфон новий дарує» — смартфон iPhone 15 Pro.
Переможницею стала Кіс Еріка Василівна.
Резервними переможцями стали: Халімоненко Катерина Ігорівна, Каленічий Віталій Сергійович, Абрамов Денис Олександрович.

Акція продовжується до 31 травня 2024 року включно. Щоб взяти участь в третьому етапі акції, потрібно здійснити як мінімум три покупки карткою Таскомбанк Very Card від Mastercard на суму від 200 грн.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/taskombank-v ... vyy-daruye
Востаннє редагувалось Assistant_Portal в Вів 21 тра, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2923
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 09:32

«Щасливий покупець»: переможці 7 етапу

Розіграно головні призи 7-го етапу акції «Щасливий покупець» — три ноутбуки ASUS Vivobook Pro 15.

Переможцями стали:
Веретенніков Станіслав Володимирович,
Костюк Інна Петрівна,
Борозинець Людмила Петрівна.

Акція Таскомбанку «Щасливий покупець» триває до 31 травня 2024 року включно. Щоб взяти участь у восьмому етапі акції, розраховуйтесь будь-якою карткою VISA від Таскомбанку на суму від 200 грн.

Деталі та список резервних переможців цього етапу: https://news.finance.ua/ua/taskombank-v ... yy-pokupec
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2923
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:30

5% знижки на ВДНГ з Visa від Таскомбанку

Розраховуйтеся карткою Visa від Таскомбанку на території виставкового комплексу за адресою м. Київ, просп. Академіка Глушкова,1 та отримуйте приємну знижку 5% на деякі послуги і розваги.

Пропозиція діє до 31 жовтня 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/5-znyzhky-na ... askombanku
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2923
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:40

-15% на книги «Видавництва Старого Лева» від Мastercard

Розраховуйтеся карткою Mastercard® від Таскомбанку за книжки «Видавництва Старого Лева» у книгарнях чи на сайті та отримуйте знижку 15%.

Пропозиція діє до 15 вересня 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/znyzhka-15-n ... askombanku
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2923
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 09:46

Навчайся разом з Visa від Таскомбанку

До 30 вересня 2024 року скористайтеся знижками від Visa і Таскомбанку на навчання:

- професійні курси від Emeritus: https://news.finance.ua/ua/otrymayte-zn ... -2024-roku
- індивідуальні курси в edX: https://news.finance.ua/ua/otrymayte-zn ... -2024-roku
- онлайн-інтенсиви в GetSmarter: https://news.finance.ua/ua/otrymayte-zn ... -2024-roku
- курси у FutureLearn: https://news.finance.ua/ua/otrymayte-zn ... -2024-roku
- курси англійської в British Council: https://news.finance.ua/ua/otrymayte-zn ... -2024-roku
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2923
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:45

Знижки в Буковелі з Mastercard World Elite від Таскомбанку

Відпочиньте разом із сім’єю в мальовничих українських Карпатах у Буковелі та отримайте приємні знижки, розраховуючись карткою Mastercard World Elite від Таскомбанку.

Пропозиція діє з 20 червня до 30 вересня 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/special-ni-z ... v-bukoveli
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2923
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від МТБ банку 1, 2, 3, 4, 5
Assistant_Portal » Чет 01 кві, 2021 11:36
48 40465
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 тра, 2024 09:20
Assistant_Portal
Акції від ПриватБанку 1 ... 39, 40, 41
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 17:11
406 160984
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 тра, 2024 11:34
Assistant_Portal
Акції від банку Кліринговий Дім 1, 2, 3, 4, 5
Assistant_Portal » Вів 17 вер, 2019 16:28
45 60554
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 тра, 2024 16:58
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6389)
17.06.2024 17:07
Sense Bank (12183)
17.06.2024 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.