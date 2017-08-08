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Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 21 тра, 2024 09:26
Розіграно головний приз 2-го етапу акції «Весна вирує — Смартфон новий дарує» — смартфон iPhone 15 Pro.
Переможницею стала Кіс Еріка Василівна.
Резервними переможцями стали: Халімоненко Катерина Ігорівна, Каленічий Віталій Сергійович, Абрамов Денис Олександрович.
Акція продовжується до 31 травня 2024 року включно. Щоб взяти участь в третьому етапі акції, потрібно здійснити як мінімум три покупки карткою Таскомбанк Very Card від Mastercard на суму від 200 грн.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/taskombank-v ... vyy-daruye
Востаннє редагувалось Assistant_Portal
в Вів 21 тра, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 09:32
Розіграно головні призи 7-го етапу акції «Щасливий покупець» — три ноутбуки ASUS Vivobook Pro 15.
Переможцями стали:
Веретенніков Станіслав Володимирович,
Костюк Інна Петрівна,
Борозинець Людмила Петрівна.
Акція Таскомбанку «Щасливий покупець» триває до 31 травня 2024 року включно. Щоб взяти участь у восьмому етапі акції, розраховуйтесь будь-якою карткою VISA від Таскомбанку на суму від 200 грн.
Деталі та список резервних переможців цього етапу: https://news.finance.ua/ua/taskombank-v ... yy-pokupec
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Додано: Пон 03 чер, 2024 18:30
Розраховуйтеся карткою Visa від Таскомбанку на території виставкового комплексу за адресою м. Київ, просп. Академіка Глушкова,1 та отримуйте приємну знижку 5% на деякі послуги і розваги.
Пропозиція діє до 31 жовтня 2024 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/5-znyzhky-na ... askombanku
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Додано: Пон 03 чер, 2024 18:40
Розраховуйтеся карткою Mastercard® від Таскомбанку за книжки «Видавництва Старого Лева» у книгарнях чи на сайті та отримуйте знижку 15%.
Пропозиція діє до 15 вересня 2024 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/znyzhka-15-n ... askombanku
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Додано: Вів 04 чер, 2024 09:46
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Додано: Пон 17 чер, 2024 16:45
Відпочиньте разом із сім’єю в мальовничих українських Карпатах у Буковелі та отримайте приємні знижки, розраховуючись карткою Mastercard World Elite від Таскомбанку.
Пропозиція діє з 20 червня до 30 вересня 2024 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/special-ni-z ... v-bukoveli
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Додано: Чет 20 чер, 2024 15:01
Розіграно головний приз 3-го етапу акції «Весна вирує — Смартфон новий дарує» — смартфон iPhone 15 Pro!
Результати за посиланням: https://news.finance.ua/ua/taskombank-v ... vyy-daruye
Також розіграно головні призи 8-го етапу акції «Щасливий покупець» — два ноутбука ASUS Vivobook Pro 15!
Результати за посиланням: https://news.finance.ua/ua/taskombank-v ... yy-pokupec
Слідкуйте за новинами, аби не пропустити нових можливостей виграти!
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:52
Робіть покупки на Rozetka на суму від 500 грн і отримуйте знижку 5% при оплаті онлайн карткою Visa від Таскомбанку.
Акція діє до 06 серпня 2024 року.
Деталі: https://news.finance.ua/ua/otrymayte-zn ... askombanku
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