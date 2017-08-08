RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 16:47

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Отримайте додатковий Fishback на ОККО до Дня Незалежності!

https://news.finance.ua/ua/otrymayte-do ... ion_260824

Термін дії Акції 23−24 серпня 2024 року.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2966
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 16:59

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Купуйте гаджети або техніку для всієї родини з Olx та отримуйте безкоштовну доставку з карткою Visa від Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/kupuyte-hadz ... ion_020924

Пропозиція діє з 26 серпня до 30 вересня 2024 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2966
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:04

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Робіть замовлення на avrora.ua з карткою Visa від Таскомбанк та отримуйте безкоштовну доставку!

https://news.finance.ua/ua/robit-zamovl ... ion_020924

Пропозиція діє до 30 вересня 2024 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2966
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від Сенс-Банку 1 ... 20, 21, 22
Assistant_Portal » Пон 18 вер, 2017 16:47
214 80506
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2024 18:09
Assistant_Portal
Акції від ПриватБанку 1 ... 40, 41, 42
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 17:11
414 168585
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2024 12:49
Assistant_Portal
Акції від банку Кліринговий Дім 1, 2, 3, 4, 5
Assistant_Portal » Вів 17 вер, 2019 16:28
48 68132
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2024 12:07
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.