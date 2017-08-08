Отримайте додатковий Fishback на ОККО до Дня Незалежності!
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-do ... ion_260824
Термін дії Акції 23−24 серпня 2024 року.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 26 сер, 2024 16:47
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Отримайте додатковий Fishback на ОККО до Дня Незалежності!
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-do ... ion_260824
Термін дії Акції 23−24 серпня 2024 року.
Додано: Пон 02 вер, 2024 16:59
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Купуйте гаджети або техніку для всієї родини з Olx та отримуйте безкоштовну доставку з карткою Visa від Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/kupuyte-hadz ... ion_020924
Пропозиція діє з 26 серпня до 30 вересня 2024 року
Додано: Пон 02 вер, 2024 17:04
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Робіть замовлення на avrora.ua з карткою Visa від Таскомбанк та отримуйте безкоштовну доставку!
https://news.finance.ua/ua/robit-zamovl ... ion_020924
Пропозиція діє до 30 вересня 2024 року
Додано: Вів 03 вер, 2024 17:23
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Подорожуйте з комфортом, зупинившись в готелі Ibis та Adagio
https://news.finance.ua/ua/podorozhuyte ... ion_030924
Акція діє з 10 серпня 2024 до 1 червня 2025
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