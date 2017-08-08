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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 16:47

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Отримайте додатковий Fishback на ОККО до Дня Незалежності!

https://news.finance.ua/ua/otrymayte-do ... ion_260824

Термін дії Акції 23−24 серпня 2024 року.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 16:59

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Купуйте гаджети або техніку для всієї родини з Olx та отримуйте безкоштовну доставку з карткою Visa від Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/kupuyte-hadz ... ion_020924

Пропозиція діє з 26 серпня до 30 вересня 2024 року
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Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:04

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Робіть замовлення на avrora.ua з карткою Visa від Таскомбанк та отримуйте безкоштовну доставку!

https://news.finance.ua/ua/robit-zamovl ... ion_020924

Пропозиція діє до 30 вересня 2024 року
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Повідомлень: 2970
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 17:23

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Подорожуйте з комфортом, зупинившись в готелі Ibis та Adagio

https://news.finance.ua/ua/podorozhuyte ... ion_030924

Акція діє з 10 серпня 2024 до 1 червня 2025
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Повідомлень: 2970
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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