А що зі мною сталось?mister-svet написав:Извините, что вмешиваюсь. Мне кажется, он своим IQ мешает росту нашего ВВП. Десяток/может более предпринимателей и специально обученных людей на него с матом дежурят! Посмотрите что стало за последнее время с ними, к примеру с Будивельником!
1 Кількість повідомлень на форумі зменшилось в десять і більше разів
2 Якщо я з кимось і сперичався то виключно з
а - треуголкіном( борець за право лишньохромосомного на пропоганду на цих сторінках до момента поки особисто голова СБУ або як мінімум модератор цих сторінок не назве нижнєгородця ворогом)
б - самим москаликом який закидує сторінки нікому не потрібними цифрами вЯлІчЕзнИх досягнень педерації
в - совкодрочером з місцем народження СРСР , родиною в педерації,який 50 років живе в Україні і мучається...
Все
Чи вас засмучує що я вас не помічаю?
Так нуль він і в африці нуль , на відміну від мінусів.