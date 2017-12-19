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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 180181182183
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:34

  mister-svet написав:
  slavek написав:Какое общественное мнение здесь формирует Волгарь? И какую цель преследует?
Извините, что вмешиваюсь. Мне кажется, он своим IQ мешает росту нашего ВВП. Десяток/может более предпринимателей и специально обученных людей на него с матом дежурят! Посмотрите что стало за последнее время с ними, к примеру с Будивельником!
А що зі мною сталось?
1 Кількість повідомлень на форумі зменшилось в десять і більше разів
2 Якщо я з кимось і сперичався то виключно з
а - треуголкіном( борець за право лишньохромосомного на пропоганду на цих сторінках до момента поки особисто голова СБУ або як мінімум модератор цих сторінок не назве нижнєгородця ворогом)
б - самим москаликом який закидує сторінки нікому не потрібними цифрами вЯлІчЕзнИх досягнень педерації
в - совкодрочером з місцем народження СРСР , родиною в педерації,який 50 років живе в Україні і мучається...
Все

Чи вас засмучує що я вас не помічаю?
Так нуль він і в африці нуль , на відміну від мінусів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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